ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Киндия Тырговиште
0:1
Второй тайм: 65'
Стяуа
0'
23' Желтая карточка
Ороско Эстебан
0:1
24' Пенальти
Радунович Ристо
40' Желтая карточка
Негуц Кристиан
41' Желтая карточка
Микулеску Давид
54' Желтая карточка
Кордя Андрей
57' Желтая карточка
Попадюк Дору
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
21
Ороско
Эстебан
88
Ионицэ
Адриан
66
Ахматов
Расамбек
5
Воробьев
Модест
80
Думитрашку
Денис
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
10
Попеску
Октавиан
Киндия Тырговиште
Стяуа

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Стяуа

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.35
Попа Даньел 5 0.25
Негуц Кристиан 2 (1) 0.1
Daniel Celea 2 0.1
Шербан Андрей 1 0.05
Ороско Эстебан 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Атанасе Космин 1 0.05
Купер Годберг 1 0.05
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Грубац Сергей 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.26
Эджума Малком 3 0.16
Дава Джойским 3 0.16
Тамм Йоонас 3 0.16
Попеску Октавиан 2 0.11
Коман Флоринел 2 0.11
Шут Адриан 2 0.11
Микулеску Давид 2 0.11
Олару Дариус 1 0.05
Радаславеску Эдуард 1 0.05
Радунович Ристо 1 (1) 0.05
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.05
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Омрани Билель 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 4 1
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Кэпушэ Тибериу 2 1
Воробьев Модест 3 0
Ороско Эстебан 3 0
Михаю Андреас 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Anton Petrea 3 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Попа Даньел 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Шамед Нассер 1 0
Дулка Марко 1 0
Грубац Сергей 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 6 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Крецу Валентин 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Коман Флоринел 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Олару Дариус 2 0
Кордя Андрей 2 0
Пантя Александру 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Микулеску Давид 1 0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Стяуа
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
5
Киндия Тырговиште
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Стяуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

5
21
Киндия Тырговиште
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Стяуа
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

13
26

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
5
45%
2
15%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
5
45%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
2
20%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
20%
7
33%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
1
10%
6
29%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
5
24%
3
9%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
6
29%
8
24%
76-90

Пропущено

26
23
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботошани - Стяуа 0:2 Стяуа - Миовени 5:1 Ботошани - Стяуа 2:3 Стяуа - Глория Бузау 1:1
Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
Стяуа

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Киндия Тырговиште
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
1
6
13
1.5
9
9
1
18
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 20 13 5 2 41 - 18 44
3.
ЧФР Клуж
 19 13 2 4 33 - 18 41
4.
Стяуа
 1:0 19 10 5 4 34 - 24 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 19 6 4 9 15 - 27 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 0:1 20 5 6 9 22 - 26 21
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 19 1 5 13 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 1:0 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 0:1 10 2 4 4 11 - 14 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 9 5 2 2 13 - 10 17
5.
Стяуа
 1:0 10 5 1 4 13 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 0:1 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Киндия Тырговиште
    Ничья
    Стяуа
    4.90
    4.71
    1.73
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    Киндия Тырговиште
    Стяуа
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