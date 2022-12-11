Второй тайм начался

Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

52' Команда Стяуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Удар от ворот произведет Стяуа

51' Ахматов Расамбек решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Стяуа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Adrian Sut пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

45' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Игрок из команды Киндия Тырговиште делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Микулеску Давид получает желтую карточку за толчок соперника.

40' Cristian Negut совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Безумный фол. Cristian Negut грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Sut

40' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Попадюк Дору наказан за толчок Adrian Sut

37' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Стяуа

35' Крецу Валентин из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Крецу Валентин из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

32' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Попа Даньел получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Попа Даньел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Микулеску Давид выиграл воздушное противоборство у Esteban Orozco.

28' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

26' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Андрей Влад держит все под контролем

25' Команда Стяуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Г О О О О О Л - Радунович Ристо из команды Стяуа забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.

23' Esteban Orozco получает желтую карточку за толчок соперника.

23' ПЕНАЛЬТИ - Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Octavian Popescu.

22' Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Кэпушэ Тибериу наказан за толчок Octavian Popescu

20' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

19' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Стяуа

18' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Тамм Йоонас нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

18' Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Ахматов Расамбек наказан за толчок Adrian Sut

17' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Adrian Sut из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Cristian Negut навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

12' О, нет. Из многообещающей позиции Дава Джойским из команды Стяуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

12' Octavian Popescu из команды Стяуа подал угловой справа.

11' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Стяуа

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Оайдэ Рэзван наказан за толчок Cristian Negut

9' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

8' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

8' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Компаньо Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Компаньо Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Воробьев Модест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Сильный дождь сегодня.