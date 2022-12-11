Тур: 20. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Феснич Оратиу
0:1
Второй тайм: 65'
0'
23' Желтая карточкаОроско Эстебан
0:1
24' ПенальтиРадунович Ристо
40' Желтая карточкаНегуц Кристиан
41' Желтая карточкаМикулеску Давид
54' Желтая карточкаКордя Андрей
57' Желтая карточкаПопадюк Дору
Ход матча
23'
24'
0:1
40'
41'
54'
57'
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
99
Влад
Даниэл
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonard Strizu
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Стяуа
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.35
|Попа Даньел
|5
|0.25
|Негуц Кристиан
|2 (1)
|0.1
|Daniel Celea
|2
|0.1
|Шербан Андрей
|1
|0.05
|Ороско Эстебан
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Атанасе Космин
|1
|0.05
|Купер Годберг
|1
|0.05
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.26
|Эджума Малком
|3
|0.16
|Дава Джойским
|3
|0.16
|Тамм Йоонас
|3
|0.16
|Попеску Октавиан
|2
|0.11
|Коман Флоринел
|2
|0.11
|Шут Адриан
|2
|0.11
|Микулеску Давид
|2
|0.11
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.05
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.05
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.05
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|4
|1
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Ороско Эстебан
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попадюк Дору
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|6
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Пантя Александру
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Стяуа
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
5
Киндия Тырговиште
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Стяуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
5
21
Киндия Тырговиште
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Стяуа
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
13
26
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
5
45%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
2
20%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
20%
7
33%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
1
10%
6
29%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
5
24%
3
9%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
6
29%
8
24%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
23%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботошани - Стяуа 0:2 Стяуа - Миовени 5:1 Ботошани - Стяуа 2:3 Стяуа - Глория Бузау 1:1
Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
Стяуа
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
171
613
99
118
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|14
|9
|13
|38 - 43
|51
|2.
|20
|13
|5
|2
|41 - 18
|44
|3.
|19
|13
|2
|4
|33 - 18
|41
|4.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|34 - 24
|35
|5.
|19
|10
|4
|5
|23 - 17
|34
|6.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|33 - 16
|29
|8.
|19
|9
|2
|8
|19 - 20
|29
|9.
|20
|6
|7
|7
|18 - 19
|25
|10.
|19
|6
|4
|9
|15 - 27
|22
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 33
|21
|12.
|0:1
|20
|5
|6
|9
|22 - 26
|21
|13.
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|15.
|19
|1
|5
|13
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|3
|5
|22 - 21
|36
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|21 - 12
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|15 - 7
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|9.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|15.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6