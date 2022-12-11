Тур: 20. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Феснич Оратиу
0:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаОроско Эстебан
0:1
24' ПенальтиРадунович Ристо
40' Желтая карточкаНегуц Кристиан
41' Желтая карточкаМикулеску Давид
54' Желтая карточкаКордя Андрей
57' Желтая карточкаПопадюк Дору
0:2
73' ГолОмрани Билель
86' Желтая карточкаDaniel Celea
90'+3
Ход матча
23'
24'
0:1
40'
41'
54'
57'
73'
86'
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
99
Влад
Даниэл
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonard Strizu
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Стяуа
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.35
|Попа Даньел
|5
|0.25
|Негуц Кристиан
|2 (1)
|0.1
|Daniel Celea
|2
|0.1
|Шербан Андрей
|1
|0.05
|Ороско Эстебан
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Атанасе Космин
|1
|0.05
|Купер Годберг
|1
|0.05
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.26
|Эджума Малком
|3
|0.16
|Дава Джойским
|3
|0.16
|Тамм Йоонас
|3
|0.16
|Попеску Октавиан
|2
|0.11
|Коман Флоринел
|2
|0.11
|Шут Адриан
|2
|0.11
|Микулеску Давид
|2
|0.11
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Омрани Билель
|1
|0.05
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.05
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.05
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.05
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|4
|1
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Ороско Эстебан
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|6
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Кордя Андрей
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Пантя Александру
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Стяуа
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
5
Киндия Тырговиште
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Стяуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
5
21
Киндия Тырговиште
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Стяуа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
13
26
Голы по времени матча
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
5
45%
2
13%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
3
20%
1
9%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
20%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
20%
7
33%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
1
10%
6
29%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
21
36
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
5
24%
3
8%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
3
14%
9
25%
46-60
3
14%
5
14%
61-75
6
29%
8
22%
76-90
Пропущено
28
23
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
4
14%
2
9%
1-15
5
18%
6
26%
16-30
5
18%
6
26%
31-45
5
18%
1
4%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
6
21%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботошани - Стяуа 0:2 Стяуа - Миовени 5:1 Ботошани - Стяуа 2:3 Стяуа - Глория Бузау 1:1
Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
Стяуа
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
3:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
181
614
109
119
514
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6