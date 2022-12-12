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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Арджеш
0'
12' Желтая карточка
Янку Габриэль
23' Желтая карточка
Мариус Марсел Константин
52' Желтая карточка
Lorenzo Paramatti
1:0
62' Гол
Кицу Аурелиан
90' Желтая карточка
Майк Сестор
90'+4
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
8
Constantin
Albu
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
7
Янку
Габриэль
12
Греаб
Александру
70
Яколиш
Антонио
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Исфан
Александру
8
Сербан
Ионут
II
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
Университатя Крайова
Арджеш

История личных встреч

Университатя Крайова
Арджеш

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

17 матчей

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:1
С
0:2
С
1:0
С
0:2
С
1:2
Л1ГА
0:4
Л1ГА
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ДА
1:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

1.11
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.13
0.2

Среднее время на гол

80
450

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.12

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 8 (4) 0.22
Иван Андрей 4 (2) 0.11
Крецу Александру 4 0.11
Ганя Джордже 3 0.08
Баярам Штефан 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Маркович Йован 2 0.05
William Baeten 2 0.05
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кицу Аурелиан 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 6 0.3
Исфан Александру 3 0.15
Бертран Дориан 2 0.1
Калкан Андреас 2 0.1
Сербан Ионут II 1 0.05
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Крецу Александру 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
William Baeten 5 0
Нистор Дан 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Ганя Джордже 4 0
Скречу Владимир 2 1
Сидибе Секу 2 1
Marius Croitoru 3 0
Аким Влад 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Янку Габриэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Лазар Давид 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Добросавлевичи Алин 4 0
Тофан Костинел 4 0
Яколиш Антонио 3 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Нжик Тони 3 0
Вианна Фабио 3 0
Меца Давид 2 0
Майк Сестор 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Греаб Александру 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

10
3
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Арджеш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

14
9
Университатя Крайова
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
56% (20)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
Арджеш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

24
12

Голы по времени матча

Забито

25
5
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 15
1
4%
1
20%
1-15
2
8%
2
40%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
7
28%
1
20%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
1
20%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
17%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
23 Не забивали 14
4
22%
1
11%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
5
28%
6
67%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

20
12
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 7
5
25%
3
25%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Забито

43
14
20 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
12%
2
14%
1-15
5
12%
2
14%
16-30
10
23%
1
7%
31-45
12
28%
7
50%
46-60
8
19%
0
0%
61-75
3
7%
2
14%
76-90

Пропущено

38
28
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 13
8
21%
6
21%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
5
13%
7
25%
61-75
4
11%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2
Арджеш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Арджеш

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
9 раз 25%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Арджеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
5
5
5
14
1.5
3
7
2
17
2.5
1
9
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
5
4
4
13
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
10
9
9
27
1.5
4
15
2
34
2.5
1
18
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 37 15 9 13 39 - 43 54
2.
Вииторул Констанца
 20 13 5 2 41 - 18 44
3.
ЧФР Клуж
 19 13 2 4 33 - 18 41
4.
Стяуа
 19 10 5 4 35 - 24 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 20 6 4 10 15 - 28 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 20 5 6 9 22 - 27 21
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 19 1 5 13 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 12 3 5 23 - 21 39
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 9 5 2 2 13 - 10 17
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
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