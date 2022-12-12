Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Второй тайм начался

Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Tony Njike не смог попасть в створ ударом издали

Constantin Albu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Constantin Albu ошибается в защите.

Первый тайм

48' Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Исфан Александру пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

45' Исфан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

44' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

43' Янку Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Tony Njike из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Арджеш

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

38' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Исфан Александру выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

38' Удар от ворот произведет Арджеш

35' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Арджеш

33' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Yassine Bahassa пытается реализовать момент...

33' Аким Влад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Исфан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Аким Влад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

27' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Арджеш

23' Мариус Марсел Константин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Арджеш

21' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гарита Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Сербан Ионут II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' [team2] начинает реально давить на противника.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

15' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Tony Njike не смог попасть в створ ударом издали

14' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

12' Янку Габриэль получает желтую карточку за нырок

12' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Янку Габриэль нырнул в штрафной. Спорно!

12' Constantin Albu выиграл воздушное противоборство у Tony Njike.

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Constantin Albu из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' William Baeten выиграл воздушное противоборство у Tony Njike.

7' Удар от ворот произведет Арджеш

6' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гарита Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Yassine Bahassa из команды Университатя Крайова не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Аким Влад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Арджеш начинает с центра поля