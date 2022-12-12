Тур: 20. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЯнку Габриэль
23' Желтая карточкаМариус Марсел Константин
52' Желтая карточкаLorenzo Paramatti
1:0
62' ГолКицу Аурелиан
90' Желтая карточкаМайк Сестор
90'+4
Ход матча
12'
62'
1:0
90'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Yanis Pirvu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Арджеш
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
17 матчей
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
1.11
1.5
Среднее время на гол
81
60
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.13
0.2
Среднее время на гол
80
450
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.12
1.12
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|8 (4)
|0.22
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.11
|Крецу Александру
|4
|0.11
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Маркович Йован
|2
|0.05
|William Baeten
|2
|0.05
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кицу Аурелиан
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|6
|0.3
|Исфан Александру
|3
|0.15
|Бертран Дориан
|2
|0.1
|Калкан Андреас
|2
|0.1
|Сербан Ионут II
|1
|0.05
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Скречу Владимир
|2
|1
|Сидибе Секу
|2
|1
|Marius Croitoru
|3
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Добросавлевичи Алин
|4
|0
|Тофан Костинел
|4
|0
|Яколиш Антонио
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Нжик Тони
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
10
3
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Арджеш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
14
9
Университатя Крайова
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
56% (20)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
Арджеш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
24
12
Голы по времени матча
Забито
25
5
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 15
1
4%
1
20%
1-15
2
8%
2
40%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
7
28%
1
20%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
1
20%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
17%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
23 Не забивали 14
4
22%
1
11%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
5
28%
6
67%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
20
12
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 7
5
25%
3
25%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
2
10%
2
17%
76-90
Забито
43
14
20 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
12%
2
14%
1-15
5
12%
2
14%
16-30
10
23%
1
7%
31-45
12
28%
7
50%
46-60
8
19%
0
0%
61-75
3
7%
2
14%
76-90
Пропущено
38
28
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 13
8
21%
6
21%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
5
13%
7
25%
61-75
4
11%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2
Арджеш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Арджеш
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
9 раз 25%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Арджеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
55
514
37
217
19
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
54
413
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
109
927
415
234
118
135
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6