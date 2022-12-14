ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Рапид Бухарест
1:0
Первый тайм: 29'
Петролул Плоешти
0'
1:0
10' Пенальти
Дуганджич Марко

Ход матча

10'
Дуганджич Марко
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Петролул Плоешти
1.31
4.76
11.02
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
25
Эммерс
Сиан
7
Сефер
Антонио
45
Дуганджич
Марко
10
Ионицэ
Александру
II
28
Ляйтнер
Андреас
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
5
Тичу
Валентин
Константин
93
Simon
Mazarache
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

История личных встреч

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

11.1%
72.2%
16.7%
2 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
ЛI
2:0
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ДА
1:1
ДА
3:2
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
0:1
ДА
3:1
ВД
2:2
К
2:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.56

Среднее время на гол

78
162

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.78

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

85
115

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 7 (4) 0.35
Сефер Антонио 5 0.25
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.15
Ионицэ Александру II 2 0.1
Мораис Жуниор II 2 0.1
Григоре Драгош 1 0.05
Лукассен Кевин 1 0.05
Албу Кристиан 1 0.05
Эммерс Сиан 1 0.05
Stefan Panoiu 1 0.05
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иробисо Кристиан Окечукву 5 0.25
Грозав Георге-Теодор 5 0.25
Жаир 2 (1) 0.1
Тамаш Габриэль 2 0.1
Думитриу Лучан 2 0.1
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Мейхерс Барт 1 0.05
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.05
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Борца Флорин 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 7 1
Ионицэ Александру II 3 1
Мораис Жуниор II 2 1
Сэпунару Кристиан 3 0
Кяйт Маттиас 3 0
Оня Рэзван 3 0
Сефер Антонио 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Црепуля Любян 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Папо Джейсон 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 3 2
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Борца Флорин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Будеску Константин 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Felix Mathaus 1 0
Simon Mazarache 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3
Рапид Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Петролул Плоешти
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

7
10
Рапид Бухарест
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Петролул Плоешти
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
0
0%
3
33%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
1
4%
4
20%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
6
25%
3
15%
76-90

Пропущено

16
19
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
19%
2
11%
1-15
7
44%
1
5%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
10
53%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1
Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 38 16 9 13 40 - 43 57
2.
Вииторул Констанца
 20 13 5 2 41 - 18 44
3.
ЧФР Клуж
 19 13 2 4 33 - 18 41
4.
Рапид Бухарест
 1:0 20 11 4 5 24 - 17 37
5.
Стяуа
 19 10 5 4 35 - 24 35
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 0:1 20 9 2 9 19 - 21 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 20 6 4 10 15 - 28 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 20 5 6 9 22 - 27 21
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 20 1 5 14 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 12 3 5 23 - 21 39
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 1:0 10 7 3 0 15 - 7 24
5.
Стяуа
 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 0:1 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 6 6 8 18 - 26 24
2.
Вииторул Констанца
 10 5 3 2 17 - 14 18
3.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 9 5 2 2 13 - 10 17
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 1:0 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 0:1 10 4 0 6 8 - 12 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
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Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
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Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Петролул Плоешти
    1.31
    4.76
    11.02
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