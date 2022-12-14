Тур: 20. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
10'
1:0
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
25
Эммерс
Сиан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
11.1%
72.2%
16.7%
2 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.56
Среднее время на гол
78
162
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.78
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
85
115
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|7 (4)
|0.35
|Сефер Антонио
|5
|0.25
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.15
|Ионицэ Александру II
|2
|0.1
|Мораис Жуниор II
|2
|0.1
|Григоре Драгош
|1
|0.05
|Лукассен Кевин
|1
|0.05
|Албу Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Stefan Panoiu
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.25
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0.25
|Жаир
|2 (1)
|0.1
|Тамаш Габриэль
|2
|0.1
|Думитриу Лучан
|2
|0.1
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Мейхерс Барт
|1
|0.05
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|7
|1
|Ионицэ Александру II
|3
|1
|Мораис Жуниор II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Оня Рэзван
|3
|0
|Сефер Антонио
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|2
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
3
Рапид Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Петролул Плоешти
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
7
10
Рапид Бухарест
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Петролул Плоешти
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
0
0%
3
33%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
1
4%
4
20%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
6
25%
3
15%
76-90
Пропущено
16
19
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
19%
2
11%
1-15
7
44%
1
5%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
10
53%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1
Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
712
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|9
|13
|40 - 43
|57
|2.
|20
|13
|5
|2
|41 - 18
|44
|3.
|19
|13
|2
|4
|33 - 18
|41
|4.
|1:0
|20
|11
|4
|5
|24 - 17
|37
|5.
|19
|10
|5
|4
|35 - 24
|35
|6.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|7.
|20
|8
|5
|7
|33 - 16
|29
|8.
|0:1
|20
|9
|2
|9
|19 - 21
|29
|9.
|20
|6
|7
|7
|18 - 19
|25
|10.
|20
|6
|4
|10
|15 - 28
|22
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 33
|21
|12.
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|15.
|20
|1
|5
|14
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|3
|5
|23 - 21
|39
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|15 - 7
|24
|5.
|9
|5
|4
|0
|21 - 12
|19
|6.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|15 - 7
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|15.
|10
|0
|4
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|6
|6
|8
|18 - 26
|24
|2.
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|1:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|8.
|0:1
|10
|4
|0
|6
|8 - 12
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|15.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6