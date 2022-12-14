Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

53' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan ловит мяч

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Матч приостановлен из-за петард на поле

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч приостановлен из-за петард на поле

41' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

41' СПАСЕНО - Жаир пробил пенальти, но Horatiu Moldovan отбивает!

40' После проверки VAR судья изменил решение - Петролул Плоешти пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сефер Антонио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Сефер Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

33' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хорошую попытку сделал Дуганджич Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Кяйт Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сефер Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Сефер Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Сэто Такаюки не смог попасть в створ ударом издали

23' Сефер Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Борца Флорин не смог попасть в створ ударом издали

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Дуганджич Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Сефер Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Andreas Leitner прыгнул не в ту сторону.

8' Матч возобновлен

7' Матч приостановлен из-за петард на поле

6' Мораис Жуниор II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Simon Mazarache пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру