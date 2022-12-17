Тур: 21. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Iulian Dima
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаAlbert Hofman
1:0
30' ГолПаун Николае
38' Желтая карточкаРодригес Хонатан
2:0
51' ГолТудорие Александру
2:1
75' ПенальтиТьям Мамаду
77' Желтая карточкаПирес Ромарио
82' Желтая карточкаПаун Николае
83' Желтая карточкаТудорие Александру
90' Желтая карточкаРомеро Роберто
90' Желтая карточкаБэлан Адриан
90'+7
Ход матча
30'
1:0
38'
46'
51'
75'
2:1
77'
82'
90'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
80
Фюлёп
Лоран
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
-
93 Тьям МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Сепси
Университатя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|8 (2)
|0.38
|Тудорие Александру
|7
|0.33
|Матей Космин
|4 (4)
|0.19
|Паун Николае
|3
|0.14
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.1
|Шафранко Павол
|2
|0.1
|Георге Ион
|2 (1)
|0.1
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.1
|Чоботарю Денис
|2
|0.1
|Ахабар Анасс
|1
|0.05
|Митря Богдан
|1
|0.05
|Домашкан Виталий
|1
|0.05
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.19
|Филип Иоан
|2
|0.1
|Тьям Мамаду
|2 (1)
|0.1
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.05
|Бричаг Марьюс
|1
|0.05
|Эли Лопес
|1
|0.05
|Martin Remacle
|1
|0.05
|Фюлёп Лоран
|1
|0.05
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|6
|1
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Аганович Аднан
|4
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Тудорие Александру
|3
|0
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Думитреску Андрес
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|1
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|8
|1
|Кипчу Александру
|6
|1
|Denis Ispas
|4
|0
|Илие Флорин
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Пициан Андрей
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бэлан Адриан
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Albert Hofman
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Университатя
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
17
6
Сепси
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Университатя
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
19
10
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
1
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
3
60%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
3
43%
6
46%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
18
7
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
6
33%
2
29%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
4
44%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
33
12
10 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
3
9%
5
42%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
8
24%
3
25%
61-75
9
27%
2
17%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
0
0%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
6
38%
4
18%
31-45
4
25%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1
Университатя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1
CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1
Результаты матчей
Сепси
Университатя
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
37
19
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
55
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
128
812
119
416
416
218
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6