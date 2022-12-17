ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Iulian Dima
Сепси
2:1
Конец матча
Университатя
0'
9' Желтая карточка
Albert Hofman
1:0
30' Гол
Паун Николае
38' Желтая карточка
Родригес Хонатан
2:0
51' Гол
Тудорие Александру
2:1
75' Пенальти
Тьям Мамаду
77' Желтая карточка
Пирес Ромарио
82' Желтая карточка
Паун Николае
83' Желтая карточка
Тудорие Александру
90' Желтая карточка
Ромеро Роберто
90' Желтая карточка
Бэлан Адриан
90'+7
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
4
Тамаш
Марк
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
9
Тудорие
Александру
99
Рондон
Марио
12
Илиев
Пламен
2
Влэдою
Штефан
17
Пициан
Андрей
18
Илие
Флорин
5
Бричаг
Марьюс
52
Пирес
Ромарио
98
Симон
Габриэл
27
Кипчу
Александру
80
Фюлёп
Лоран
93
Тьям
Мамаду
97
Albert
Hofman
Сепси
Университатя

История личных встреч

Сепси
Университатя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 8 (2) 0.38
Тудорие Александру 7 0.33
Матей Космин 4 (4) 0.19
Паун Николае 3 0.14
Штефэнеску Мариус 2 0.1
Шафранко Павол 2 0.1
Георге Ион 2 (1) 0.1
Головфка Кэтэлин 2 0.1
Чоботарю Денис 2 0.1
Ахабар Анасс 1 0.05
Митря Богдан 1 0.05
Домашкан Виталий 1 0.05
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.19
Филип Иоан 2 0.1
Тьям Мамаду 2 (1) 0.1
Пирес Ромарио 1 (1) 0.05
Бричаг Марьюс 1 0.05
Эли Лопес 1 0.05
Martin Remacle 1 0.05
Фюлёп Лоран 1 0.05
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 6 1
Ниняй Бранислав 6 0
Аганович Аднан 4 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Тудорие Александру 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Думитреску Андрес 3 0
Cristiano Bergodi 1 1
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Митря Богдан 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Димитров Радослав 1 0
Тамаш Марк 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Никзули Роланд 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 8 1
Кипчу Александру 6 1
Denis Ispas 4 0
Илие Флорин 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Пициан Андрей 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Симон Габриэл 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бэлан Адриан 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Бик Овидиу 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Albert Hofman 2 0
Илиев Пламен 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Сепси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Университатя
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

17
6
Сепси
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Университатя
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

19
10

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
1
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
3
60%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
3
43%
6
46%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

18
7
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
6
33%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
4
44%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

33
12
10 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
3
9%
5
42%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
8
24%
3
25%
61-75
9
27%
2
17%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
0
0%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
6
38%
4
18%
31-45
4
25%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1
Университатя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1
CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1

Результаты матчей

Сепси
Университатя

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
8 раз 40%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сепси
Университатя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
1
9
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
8
8
12
1.5
1
19
4
16
2.5
4
16
3.5
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 38 16 9 13 40 - 43 57
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 20 11 4 5 26 - 18 37
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
8.
Петролул Плоешти
 20 9 2 9 20 - 23 29
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 20 6 4 10 15 - 28 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 20 5 6 9 22 - 27 21
13.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 20 1 5 14 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 12 3 5 23 - 21 39
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
10.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
11.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
12.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 6 6 8 18 - 26 24
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
  • Свисток
    97'
  • 97'
  • 97'
  • Фол, нарушение
    97'
  • 96'
  • 96'
  • Фол, нарушение
    95'
  • 95'
  • 95'
  • 95'
  • 94'
  • Фол, нарушение
    93'
  • 93'
  • 93'
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    • Фол, нарушение
      92'
    • 92'
    • 92'
    • 92'
    • 92'
    • 92'
    • 91'
    • 91'
    • 91'
    • 91'
    • Фол, нарушение
      90'
    • 90'
    • 90'
    • 90'
    • 90'
    • 90'
    • 89'
    • Фол, нарушение
      89'
    • 89'
    • Фол, нарушение
      88'
    • 88'
    • 88'
    • 87'
    • 87'
    • 87'
    • 87'
    • 87'
    • 86'
    • 86'
    • Фол, нарушение
      86'
    • 85'
    • 85'
    • 85'
    • 85'
    • 85'
    • 85'
    • 85'
    • Офсайд
      85'
    • 84'
    • 84'
    • 84'
    • 84'
    • Желтая карточка
      83'
    • 83'
    • Желтая карточка
      82'
    • Фол, нарушение
      82'
    • 82'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 80'
    • 80'
    • 80'
    • 80'
    • 80'
    • 80'
    • 80'
    • Фол, нарушение
      79'
    • Фол, нарушение
      79'
    • 78'
    • 78'
    • Желтая карточка
      78'
    • Фол, нарушение
      78'
    • 77'
    • Фол, нарушение
      77'
    • 77'
    • 76'
    • 76'
    • 75'
    • Описание гола
      75'
    • 74'
    • 73'
    • Фол, нарушение
      72'
    • 72'
    • 72'
    • 71'
    • 71'
    • 71'
    • 71'
    • 71'
    • Фол, нарушение
      70'
    • 70'
    • 70'
    • 70'
    • 69'
    • 69'
    • 69'
    • 68'
    • Фол, нарушение
      68'
    • Фол, нарушение
      68'
    • 68'
    • 67'
    • 67'
    • 67'
    • 67'
    • 67'
    • 66'
    • 66'
    • Фол, нарушение
      66'
    • 65'
    • 65'
    • 65'
    • 65'
    • 65'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • 63'
    • 62'
    • Угловой
      62'
    • 62'
    • 62'
    • 62'
    • 61'
    • 61'
    • Фол, нарушение
      61'
    • 60'
    • 60'
    • 60'
    • 60'
    • 60'
    • 59'
    • 59'
    • 58'
    • 58'
    • Угловой
      58'
    • 58'
    • Угловой
      58'
    • 58'
    • 57'
    • 57'
    • 57'
    • 55'
    • 55'
    • 55'
    • 55'
    • 55'
    • 54'
    • Фол, нарушение
      54'
    • 53'
    • 53'
    • 51'
    • Описание гола
      51'
    • 51'
    • 51'
    • 51'
    • 51'
    • 51'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 49'
    • 49'
    • 48'
    • 48'
    • 48'
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • 46'
    • 46'
    • Второй тайм начался
      46'
    • Первый тайм
    • 49'
    • 49'
    • 49'
    • 49'
    • Фол, нарушение
      48'
    • 48'
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • 46'
    • 46'
    • 46'
    • 45'
    • 45'
    • 45'
    • 44'
    • 44'
    • 43'
    • 43'
    • 43'
    • 42'
    • 42'
    • 41'
    • 41'
    • 41'
    • 41'
    • 40'
    • 40'
    • Фол, нарушение
      40'
    • 39'
    • 39'
    • 39'
    • 39'
    • Желтая карточка
      38'
    • 38'
    • 37'
    • 37'
    • 37'
    • 37'
    • 36'
    • 36'
    • 36'
    • 36'
    • Фол, нарушение
      36'
    • 36'
    • 35'
    • 35'
    • 35'
    • 35'
    • 35'
    • 34'
    • 34'
    • Фол, нарушение
      34'
    • 33'
    • 33'
    • 32'
    • 32'
    • Описание гола
      32'
    • 31'
    • 31'
    • Описание гола
      30'
    • Угловой
      30'
    • 30'
    • 30'
    • 29'
    • 29'
    • 29'
    • 29'
    • 29'
    • 29'
    • 29'
    • 28'
    • 28'
    • 28'
    • 27'
    • 27'
    • 26'
    • 26'
    • 25'
    • 25'
    • 25'
    • 25'
    • 24'
    • 24'
    • 23'
    • 23'
    • 22'
    • 22'
    • 21'
    • 21'
    • 21'
    • 21'
    • 21'
    • 21'
    • 20'
    • 20'
    • 20'
    • 20'
    • 20'
    • 20'
    • 20'
    • 19'
    • 19'
    • 19'
    • 19'
    • 19'
    • 18'
    • 18'
    • 18'
    • 17'
    • 17'
    • 17'
    • 17'
    • 17'
    • 17'
    • 16'
    • 16'
    • 16'
    • 16'
    • 16'
    • 16'
    • 15'
    • 15'
    • Фол, нарушение
      14'
    • 14'
    • 14'
    • 13'
    • 13'
    • 13'
    • 13'
    • 12'
    • 12'
    • 12'
    • 11'
    • 11'
    • Травма, повреждение
      11'
    • 11'
    • 11'
    • 10'
    • Травма, повреждение
      10'
    • 10'
    • Травма, повреждение
      10'
    • 9'
    • Желтая карточка
      9'
    • Фол, нарушение
      9'
    • 8'
    • 8'
    • 8'
    • 8'
    • 8'
    • 7'
    • 7'
    • 6'
    • 6'
    • 6'
    • 6'
    • 5'
    • 5'
    • Фол, нарушение
      5'
    • 5'
    • 4'
    • 4'
    • 4'
    • 4'
    • 4'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 2'
    • 2'
    • 2'
    • 2'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
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    • До матча
    Где смотреть матч Сепси 2:1 Университатя онлайн

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