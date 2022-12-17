Тур: 21. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Андрей Флорин
3:0
Второй тайм: 90+'
0'
5' Желтая карточкаАхматов Расамбек
15' Желтая карточкаВоробьев Модест
1:0
22' ГолКрецу Александру
28' Желтая карточкаХанка Серджу
2:0
29' ГолМаркович Йован
31' Желтая карточкаМитря Богдан
2:0
33' Не забитый пенальтиDaniel Celea
36' Желтая карточкаКупер Годберг
43' Undefined phrase: football_event_Шамед Нассер
44' Красная карточкаШамед Нассер
60' Желтая карточкаСкречу Владимир
3:0
65' ГолМитря Богдан
Ход матча
15'
22'
1:0
28'
29'
31'
33'
2:0
36'
43'
44'
54'
60'
65'
3:0
Владение мячом
33
Ханка
Серджу
16
Нистор
Дан
17
Шамед
Нассер
59
Попадюк
Дору
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Ханка СерджуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
17 РивалдиньоПолузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
78 Costel Avram
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.5
1.17
Среднее время на гол
180
77
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.61
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
147
95
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.15
|Крецу Александру
|5
|0.13
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.1
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Маркович Йован
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Кымпану Георге
|2
|0.05
|William Baeten
|2
|0.05
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кицу Аурелиан
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.33
|Попа Даньел
|5
|0.24
|Негуц Кристиан
|2 (1)
|0.1
|Daniel Celea
|2
|0.1
|Шербан Андрей
|1
|0.05
|Ороско Эстебан
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Атанасе Космин
|1
|0.05
|Купер Годберг
|1
|0.05
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Скречу Владимир
|3
|1
|Нистор Дан
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|4
|1
|Ахматов Расамбек
|5
|0
|Болдор Деян
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Ороско Эстебан
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Шамед Нассер
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Купер Годберг
|2
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Киндия Тырговиште
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
10
5
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Киндия Тырговиште
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
15
8
Университатя Крайова
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
55% (21)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Киндия Тырговиште
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
25
13
Голы по времени матча
Забито
26
10
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 5
22 Не забивали 14
1
4%
2
20%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
7
27%
2
20%
46-60
6
23%
2
20%
61-75
3
12%
1
10%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Забито
19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
24 Не забивали 12
4
21%
3
27%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
20
15
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
5
25%
3
20%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Забито
45
21
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
5
11%
5
24%
1-15
5
11%
3
14%
16-30
11
24%
1
5%
31-45
12
27%
3
14%
46-60
9
20%
3
14%
61-75
3
7%
6
29%
76-90
Пропущено
38
28
22 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 15
8
21%
4
14%
1-15
6
16%
5
18%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
7
18%
5
18%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
4
11%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
Точный счет
1:0
6 раз 30%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
10 раз 26%
1:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
19 раз 50%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
82
515
37
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
73
414
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
155
929
614
236
119
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|39
|17
|9
|13
|43 - 43
|60
|2.
|21
|13
|6
|2
|42 - 19
|45
|3.
|20
|14
|2
|4
|34 - 18
|44
|4.
|20
|11
|4
|5
|26 - 18
|37
|5.
|20
|10
|5
|5
|35 - 25
|35
|6.
|21
|9
|5
|7
|35 - 17
|32
|7.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|8.
|20
|9
|2
|9
|20 - 23
|29
|9.
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|10.
|20
|6
|4
|10
|15 - 28
|22
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 33
|21
|12.
|0:3
|21
|5
|6
|10
|22 - 30
|21
|13.
|21
|4
|7
|10
|14 - 23
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|15.
|20
|1
|5
|14
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|21
|13
|3
|5
|26 - 21
|42
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|10
|7
|3
|0
|17 - 8
|24
|5.
|10
|5
|4
|1
|21 - 13
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|17 - 8
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|0:3
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|15.
|10
|0
|4
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|20
|6
|6
|8
|18 - 26
|24
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|8.
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|9.
|0:3
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
|15.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6