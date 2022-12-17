Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Вэтэжелу Богдан не смог попасть в створ ударом издали

72' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

71' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Дансиу Мариан

68' Нистор Дан пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Г О О О О Л - Митря Богдан забивает с левой ноги!

66' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Adrian Ionita ошибается в защите.

65' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

65' Cornel Dinu ослабляет давление, выбив мяч.

64' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Denis Dumitrascu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Скречу Владимир получил желтую карточку от судьи

60' Безумный фол. Скречу Владимир грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Ionita

60' Denis Dumitrascu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Воробьев Модест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

53' Матею Александру не смог попасть в створ ударом издали

52' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Denis Dumitrascu нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Тактическая замена. Ахматов Расамбек уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

46' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля