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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Университатя Крайова
3:0
Второй тайм: 90+'
Киндия Тырговиште
0'
5' Желтая карточка
Ахматов Расамбек
15' Желтая карточка
Воробьев Модест
1:0
22' Гол
Крецу Александру
28' Желтая карточка
Ханка Серджу
2:0
29' Гол
Маркович Йован
31' Желтая карточка
Митря Богдан
2:0
33' Не забитый пенальти
Daniel Celea
36' Желтая карточка
Купер Годберг
43' Undefined phrase: football_event_
Шамед Нассер
44' Красная карточка
Шамед Нассер
60' Желтая карточка
Скречу Владимир
3:0
65' Гол
Митря Богдан
21
Попеску
Лаурентиу
33
Ханка
Серджу
6
Скречу
Владимир
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
16
Нистор
Дан
7
Кымпану
Георге
20
Маркович
Йован
9
Иван
Андрей
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
21
Ороско
Эстебан
88
Ионицэ
Адриан
5
Воробьев
Модест
66
Ахматов
Расамбек
23
Михаю
Андреас
17
Шамед
Нассер
59
Попадюк
Дору
9
Купер
Годберг
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
3:1

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.5
1.17

Среднее время на гол

180
77

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.61
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

147
95

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.15
Крецу Александру 5 0.13
Иван Андрей 4 (2) 0.1
Ганя Джордже 3 0.08
Баярам Штефан 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Маркович Йован 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Кымпану Георге 2 0.05
William Baeten 2 0.05
Ривалдиньо 1 0.03
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кицу Аурелиан 1 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.33
Попа Даньел 5 0.24
Негуц Кристиан 2 (1) 0.1
Daniel Celea 2 0.1
Шербан Андрей 1 0.05
Ороско Эстебан 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Атанасе Космин 1 0.05
Купер Годберг 1 0.05
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Грубац Сергей 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Крецу Александру 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
William Baeten 5 0
Скречу Владимир 3 1
Нистор Дан 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Ханка Серджу 4 0
Банку Никусор 4 0
Кэпэцынэ Михай 4 0
Ганя Джордже 4 0
Сидибе Секу 2 1
Аким Влад 3 0
Иван Андрей 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Янку Габриэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Лазар Давид 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 4 1
Ахматов Расамбек 5 0
Болдор Деян 4 0
Воробьев Модест 4 0
Кэпушэ Тибериу 2 1
Попадюк Дору 3 0
Ороско Эстебан 3 0
Михаю Андреас 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Anton Petrea 3 0
Шамед Нассер 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попа Даньел 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Daniel Celea 2 0
Купер Годберг 2 0
Дулка Марко 1 0
Грубац Сергей 1 0
Кабуз Каталин 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Киндия Тырговиште
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

10
5
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Киндия Тырговиште
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

15
8
Университатя Крайова
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
55% (21)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Киндия Тырговиште
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

25
13

Голы по времени матча

Забито

26
10
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 5
22 Не забивали 14
1
4%
2
20%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
7
27%
2
20%
46-60
6
23%
2
20%
61-75
3
12%
1
10%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Забито

19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
24 Не забивали 12
4
21%
3
27%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

20
15
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
5
25%
3
20%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Забито

45
21
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
5
11%
5
24%
1-15
5
11%
3
14%
16-30
11
24%
1
5%
31-45
12
27%
3
14%
46-60
9
20%
3
14%
61-75
3
7%
6
29%
76-90

Пропущено

38
28
22 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 15
8
21%
4
14%
1-15
6
16%
5
18%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
7
18%
5
18%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
4
11%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

Точный счет

1:0
6 раз 30%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
10 раз 26%
1:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
19 раз 50%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
8
2
5
15
1.5
3
7
2
18
2.5
1
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
7
3
4
14
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
15
5
9
29
1.5
6
14
2
36
2.5
1
19
1
37
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3:0 39 17 9 13 43 - 43 60
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 20 11 4 5 26 - 18 37
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
8.
Петролул Плоешти
 20 9 2 9 20 - 23 29
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 20 6 4 10 15 - 28 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 0:3 21 5 6 10 22 - 30 21
13.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 20 1 5 14 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3:0 21 13 3 5 26 - 21 42
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
10.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
11.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
12.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 0:3 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3:0 20 6 6 8 18 - 26 24
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 0:3 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • 88'
    Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 86'
    Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
  • 86'
    Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 85'
    Купер Годберг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 85'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 63%, Киндия Тырговиште: 37%.
  • 84'
    Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 84'
    Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 83'
    Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    1.61
    3.63
    6.54
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