Тур: 21. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Андрей Флорин
3:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаАхматов Расамбек
15' Желтая карточкаВоробьев Модест
1:0
22' ГолКрецу Александру
28' Желтая карточкаХанка Серджу
2:0
29' ГолМаркович Йован
31' Желтая карточкаМитря Богдан
2:0
33' Не забитый пенальтиDaniel Celea
36' Желтая карточкаКупер Годберг
43' Undefined phrase: football_event_Шамед Нассер
44' Красная карточкаШамед Нассер
60' Желтая карточкаСкречу Владимир
3:0
65' ГолМитря Богдан
90'+4
Ход матча
15'
22'
1:0
28'
29'
31'
33'
2:0
36'
43'
44'
54'
60'
65'
3:0
Владение мячом
33
Ханка
Серджу
16
Нистор
Дан
17
Шамед
Нассер
59
Попадюк
Дору
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Ханка СерджуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
17 РивалдиньоПолузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
78 Costel Avram
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.5
1.17
Среднее время на гол
180
77
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.61
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
147
95
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.15
|Крецу Александру
|5
|0.13
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.1
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Маркович Йован
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Кымпану Георге
|2
|0.05
|William Baeten
|2
|0.05
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кицу Аурелиан
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.33
|Попа Даньел
|5
|0.24
|Негуц Кристиан
|2 (1)
|0.1
|Daniel Celea
|2
|0.1
|Шербан Андрей
|1
|0.05
|Ороско Эстебан
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Атанасе Космин
|1
|0.05
|Купер Годберг
|1
|0.05
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Скречу Владимир
|3
|1
|Нистор Дан
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|4
|1
|Ахматов Расамбек
|5
|0
|Болдор Деян
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Ороско Эстебан
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Шамед Нассер
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Купер Годберг
|2
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Киндия Тырговиште
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
10
5
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Киндия Тырговиште
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
15
8
Университатя Крайова
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
54% (21)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
33% (13)
28% (11)
Киндия Тырговиште
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
25
13
Голы по времени матча
Забито
29
10
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 5
22 Не забивали 15
1
3%
2
20%
1-15
4
14%
3
30%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
7
24%
2
20%
46-60
7
24%
2
20%
61-75
3
10%
1
10%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Забито
19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
25 Не забивали 13
4
21%
3
27%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
20
15
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
5
25%
3
20%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Забито
48
21
23 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
5
10%
5
24%
1-15
7
15%
3
14%
16-30
11
23%
1
5%
31-45
12
25%
3
14%
46-60
10
21%
3
14%
61-75
3
6%
6
29%
76-90
Пропущено
38
31
22 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 16
8
21%
4
13%
1-15
6
16%
7
23%
16-30
8
21%
5
16%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
4
11%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
Точный счет
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
10 раз 26%
1:1
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
82
615
37
318
120
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
74
414
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2910
Больше Меньше
156
1029
615
336
120
138
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6