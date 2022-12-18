ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Русанду Лучан
Арджеш
2:2
Конец матча
Миовени
0'
1:0
14' Гол
Исфан Александру
2:0
19' Гол
Гарита Пол
23' Желтая карточка
Балаур Ионуц
2:1
58' Гол
Антал Ливиу
68' Желтая карточка
Ionut Burnea
75' Желтая карточка
Vlad Pop
2:2
90' Гол
Guilherme Gomes Garutti
90' Вторая желтая карточка
Vlad Pop
90'+6
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Исфан
Александру
21
Альсё
Бриан
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
13
Кроитору
Флавиус
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
31
Кырнац
Николае
6
Ionut
Burnea
5
Mihai
Lixandru
23
Панаит
Андрей
16
Ionut
Radescu
9
Красники
Блерим
8
Антал
Ливиу
Арджеш
Миовени

История личных встреч

Арджеш
Миовени

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ЛIГЛ
2:3
ЛI
1:1
ЛI
2:0
ЛI
2:0
ЛI
0:1
ЛI
0:1
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.17

Среднее время на гол

225
77

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
110

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 7 0.33
Исфан Александру 4 0.19
Бертран Дориан 2 0.1
Калкан Андреас 2 0.1
Сербан Ионут II 1 0.05
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Тофан Костинел 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антал Ливиу 2 0.1
Бузьюк Александру 2 0.1
Красники Блерим 2 0.1
Русу Богдан 2 0.1
Скарлатаче Адриан 2 0.1
Балаур Ионуц 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Guilherme Gomes Garutti 1 0.05
Эне Корнел 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Добросавлевичи Алин 4 0
Тофан Костинел 4 0
Яколиш Антонио 3 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Майк Сестор 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Нжик Тони 3 0
Вианна Фабио 3 0
Меца Давид 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Marius Croitoru 1 0
Греаб Александру 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 6 2
Балаур Ионуц 5 0
Dorinel Oancea 4 0
Daniel Toma 2 1
Ionut Burnea 3 0
Mihai Lixandru 3 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Панаит Андрей 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Антал Ливиу 1 0
Эне Корнел 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Красники Блерим 1 0

Результаты матчей

Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Миовени
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
8
Арджеш
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Миовени
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

3
4
Арджеш
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Миовени
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
6
55%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
1
7%
8
35%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
3
21%
5
22%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
20%
2
50%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
19%
3
23%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
7
44%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

31
35
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
6
19%
4
11%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
2
6%
11
31%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
8
26%
4
11%
61-75
8
26%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2
Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1
Миовени
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1
Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1

Результаты матчей

Арджеш
Миовени

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Арджеш
Миовени

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
7
4
7
1.5
1
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
10
11
5
16
1.5
3
18
1
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 40 17 10 13 43 - 43 61
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 20 11 4 5 26 - 18 37
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
8.
Петролул Плоешти
 0:0 21 9 3 9 20 - 23 30
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 21 6 5 10 17 - 30 23
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 21 5 6 10 22 - 30 21
13.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 21 1 6 14 13 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 21 13 3 5 26 - 21 42
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 0:0 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Арджеш
 11 4 3 4 11 - 14 15
10.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
11.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
12.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 21 6 7 8 18 - 26 25
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 0:0 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 11 1 2 8 9 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Миовени Vlad Pop 2 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
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  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Арджеш: 53%, Миовени: 47%.
  • 96'
    Кабананга Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Триф Разван из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Vlad Pop получает вторую желтую карточку
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Vlad Pop из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Калкан Андреас
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