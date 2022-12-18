Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Хорошую попытку сделал Исфан Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Миовени

41' Альсё Бриан не смог попасть в створ ударом издали

41' Альсё Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Меца Давид пробует нанести удар издали, но Flavius Croitoru держит все под контролем

33' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Антал Ливиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Миовени

31' Майк Сестор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Альсё Бриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

29' Mihai Lixandru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Миовени

25' Исфан Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Балаур Ионуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' ШТАНГА! Так было близко к голу - Красники Блерим нанес удар в каркас ворот!

22' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Г О О О О Л - Гарита Пол забивает с правой ноги!

19' Меца Давид из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Г О О О О Л - Исфан Александру забивает с правой ноги!

14' Бертран Дориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Миовени

12' Удар от ворот произведет Арджеш

11' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Альсё Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Антал Ливиу пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

9' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Красники Блерим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Миовени

7' Оооо... вот это был удар! Гарита Пол должен был забить с этой позиции.

7' Гарита Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Альсё Бриан из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вианна Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Красники Блерим выиграл воздушное противоборство у Tony Njike.

5' Удар от ворот произведет Миовени

4' Хорошую попытку сделал Бертран Дориан . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Миовени

2' Меца Давид из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Миовени

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Арджеш начинает с центра поля