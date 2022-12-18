Тур: 21. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Русанду Лучан
0'
1:0
14' ГолИсфан Александру
2:0
19' ГолГарита Пол
23' Желтая карточкаБалаур Ионуц
2:1
58' ГолАнтал Ливиу
68' Желтая карточкаIonut Burnea
75' Желтая карточкаVlad Pop
2:2
90' ГолGuilherme Gomes Garutti
90' Вторая желтая карточкаVlad Pop
90'+6
Ход матча
14'
19'
2:0
23'
58'
2:1
68'
75'
90'
90'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
21
Альсё
Бриан
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Yanis Pirvu
-
-
Главный тренер: Шумахер Константин
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Триф РазванЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Gutea
-
24 Vlad Pop
-
-
Главный тренер: Marius Stoica
История личных встреч
Арджеш
Миовени
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.17
Среднее время на гол
225
77
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
110
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|7
|0.33
|Исфан Александру
|4
|0.19
|Бертран Дориан
|2
|0.1
|Калкан Андреас
|2
|0.1
|Сербан Ионут II
|1
|0.05
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антал Ливиу
|2
|0.1
|Бузьюк Александру
|2
|0.1
|Красники Блерим
|2
|0.1
|Русу Богдан
|2
|0.1
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.1
|Балаур Ионуц
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.05
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Добросавлевичи Алин
|4
|0
|Тофан Костинел
|4
|0
|Яколиш Антонио
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Нжик Тони
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|6
|2
|Балаур Ионуц
|5
|0
|Dorinel Oancea
|4
|0
|Daniel Toma
|2
|1
|Ionut Burnea
|3
|0
|Mihai Lixandru
|3
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Панаит Андрей
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Антал Ливиу
|1
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Миовени
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
8
Арджеш
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Миовени
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
3
4
Арджеш
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Миовени
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
6
55%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
1
7%
8
35%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
3
21%
5
22%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
20%
2
50%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
19%
3
23%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
7
44%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
31
35
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
6
19%
4
11%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
2
6%
11
31%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
8
26%
4
11%
61-75
8
26%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2
Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1
Миовени
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1
Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1
Результаты матчей
Арджеш
Миовени
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Арджеш
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
37
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
74
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
1011
516
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|40
|17
|10
|13
|43 - 43
|61
|2.
|21
|13
|6
|2
|42 - 19
|45
|3.
|20
|14
|2
|4
|34 - 18
|44
|4.
|20
|11
|4
|5
|26 - 18
|37
|5.
|20
|10
|5
|5
|35 - 25
|35
|6.
|21
|9
|5
|7
|35 - 17
|32
|7.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|8.
|0:0
|21
|9
|3
|9
|20 - 23
|30
|9.
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|10.
|21
|6
|5
|10
|17 - 30
|23
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 33
|21
|12.
|21
|5
|6
|10
|22 - 30
|21
|13.
|21
|4
|7
|10
|14 - 23
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|15.
|21
|1
|6
|14
|13 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|13
|3
|5
|26 - 21
|42
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|10
|7
|3
|0
|17 - 8
|24
|5.
|10
|5
|4
|1
|21 - 13
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|17 - 8
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|15.
|10
|0
|4
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|6
|7
|8
|18 - 26
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|8.
|0:0
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Миовени
|Vlad Pop
|2 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6