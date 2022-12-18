Тур: 21. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.92
1.42
Среднее время на гол
98
63
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
90
76
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|6
|0.29
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.24
|Жаир
|2 (1)
|0.1
|Тамаш Габриэль
|2
|0.1
|Думитриу Лучан
|2
|0.1
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Мейхерс Барт
|1
|0.05
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Felix Mathaus
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.15
|Крецу Александру
|5
|0.13
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.1
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Маркович Йован
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Кымпану Георге
|2
|0.05
|William Baeten
|2
|0.05
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кицу Аурелиан
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|2
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Скречу Владимир
|3
|1
|Нистор Дан
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Университатя Крайова
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
13
Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
6
23
Петролул Плоешти
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Университатя Крайова
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
54% (21)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
33% (13)
38% (15)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
8
36
Голы по времени матча
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 25
1
9%
4
21%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
20
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 14
1
11%
5
25%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
56%
2
10%
76-90
Забито
10
29
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
13 Не забивали 22
3
30%
1
3%
1-15
3
30%
4
14%
16-30
1
10%
7
24%
31-45
1
10%
7
24%
46-60
1
10%
7
24%
61-75
1
10%
3
10%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
6
46%
2
11%
76-90
Забито
21
48
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 8
4
19%
5
10%
1-15
5
24%
7
15%
16-30
2
10%
11
23%
31-45
3
14%
12
25%
46-60
4
19%
10
21%
61-75
3
14%
3
6%
76-90
Пропущено
22
38
6 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 20
13 Не пропускали 26
3
14%
8
21%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
2
9%
8
21%
31-45
2
9%
7
18%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
11
50%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
0:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
10 раз 26%
1:1
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
165
46
615
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
135
19
414
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
2910
515
1029
119
336
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|40
|17
|10
|13
|43 - 43
|61
|2.
|21
|13
|6
|2
|42 - 19
|45
|3.
|20
|14
|2
|4
|34 - 18
|44
|4.
|20
|11
|4
|5
|26 - 18
|37
|5.
|20
|10
|5
|5
|35 - 25
|35
|6.
|21
|9
|5
|7
|35 - 17
|32
|7.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|8.
|0:0
|21
|9
|3
|9
|20 - 23
|30
|9.
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|10.
|21
|6
|5
|10
|17 - 30
|23
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 33
|21
|12.
|21
|5
|6
|10
|22 - 30
|21
|13.
|21
|4
|7
|10
|14 - 23
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|15.
|21
|1
|6
|14
|13 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|13
|3
|5
|26 - 21
|42
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|10
|7
|3
|0
|17 - 8
|24
|5.
|10
|5
|4
|1
|21 - 13
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|17 - 8
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|15.
|10
|0
|4
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|6
|7
|8
|18 - 26
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|9 - 10
|13
|8.
|0:0
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Миовени
|Vlad Pop
|2 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6