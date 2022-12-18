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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 27'
Университатя Крайова
0'
5' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
22' Желтая карточка
Аким Влад

Ход матча

5'
Тичу Валентин Константин
 
22'
 
Аким Влад

Владение мячом

28
Ляйтнер
Андреас
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
10
Будеску
Константин
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
27
Григоре
Рикардо
5
Jeremy
Huyghebaert
6
Аким
Влад
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
17
Ганя
Джордже
Петролул Плоешти
Университатя Крайова

История личных встреч

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.92
1.42

Среднее время на гол

98
63

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

90
76

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 6 0.29
Иробисо Кристиан Окечукву 5 0.24
Жаир 2 (1) 0.1
Тамаш Габриэль 2 0.1
Думитриу Лучан 2 0.1
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Мейхерс Барт 1 0.05
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.05
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Felix Mathaus 0 0
Борца Флорин 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.15
Крецу Александру 5 0.13
Иван Андрей 4 (2) 0.1
Ганя Джордже 3 0.08
Баярам Штефан 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Маркович Йован 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Кымпану Георге 2 0.05
William Baeten 2 0.05
Ривалдиньо 1 0.03
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кицу Аурелиан 1 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 3 2
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Тичу Валентин Константин 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Борца Флорин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Будеску Константин 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Felix Mathaus 1 0
Simon Mazarache 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Крецу Александру 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
William Baeten 5 0
Скречу Владимир 3 1
Нистор Дан 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Ханка Серджу 4 0
Банку Никусор 4 0
Кэпэцынэ Михай 4 0
Ганя Джордже 4 0
Сидибе Секу 2 1
Аким Влад 3 0
Иван Андрей 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Янку Габриэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Лазар Давид 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Университатя Крайова
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
13
Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

6
23
Петролул Плоешти
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Университатя Крайова
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
54% (21)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
33% (13)
38% (15)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

8
36

Голы по времени матча

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 25
1
9%
4
21%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 14
1
11%
5
25%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
56%
2
10%
76-90

Забито

10
29
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
13 Не забивали 22
3
30%
1
3%
1-15
3
30%
4
14%
16-30
1
10%
7
24%
31-45
1
10%
7
24%
46-60
1
10%
7
24%
61-75
1
10%
3
10%
76-90

Пропущено

13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
6
46%
2
11%
76-90

Забито

21
48
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 8
4
19%
5
10%
1-15
5
24%
7
15%
16-30
2
10%
11
23%
31-45
3
14%
12
25%
46-60
4
19%
10
21%
61-75
3
14%
3
6%
76-90

Пропущено

22
38
6 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 20
13 Не пропускали 26
3
14%
8
21%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
2
9%
8
21%
31-45
2
9%
7
18%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
11
50%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
0:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
10 раз 26%
1:1
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
16
5
4
6
1.5
6
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
13
5
1
9
1.5
4
14
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
29
10
5
15
1.5
10
29
1
19
2.5
3
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 40 17 10 13 43 - 43 61
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 20 11 4 5 26 - 18 37
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
8.
Петролул Плоешти
 0:0 21 9 3 9 20 - 23 30
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 21 6 5 10 17 - 30 23
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 21 5 6 10 22 - 30 21
13.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 21 1 6 14 13 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 21 13 3 5 26 - 21 42
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 0:0 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Арджеш
 11 4 3 4 11 - 14 15
10.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
11.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
12.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 21 6 7 8 18 - 26 25
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 0:0 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 11 1 2 8 9 - 23 5
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Миовени Vlad Pop 2 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Весь список
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