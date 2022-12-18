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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Петролул Плоешти
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
5' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
21' Желтая карточка
Аким Влад
1:0
45' Гол
Иробисо Кристиан Окечукву
51' Желтая карточка
Борца Флорин
1:1
63' Гол
Бауса Хуан
69' Желтая карточка
Сэто Такаюки
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Жаир
87' Красная карточка
Жаир
90' Желтая карточка
Олару Альберто Николае
90'+6
28
Ляйтнер
Андреас
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
10
Будеску
Константин
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
27
Григоре
Рикардо
5
Jeremy
Huyghebaert
6
Аким
Влад
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
17
Ганя
Джордже
Петролул Плоешти
Университатя Крайова

История личных встреч

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.92
1.42

Среднее время на гол

98
63

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

90
76

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иробисо Кристиан Окечукву 6 0.29
Грозав Георге-Теодор 6 0.29
Жаир 2 (1) 0.1
Тамаш Габриэль 2 0.1
Думитриу Лучан 2 0.1
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Мейхерс Барт 1 0.05
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.05
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Felix Mathaus 0 0
Борца Флорин 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.15
Крецу Александру 5 0.13
Иван Андрей 4 (2) 0.1
Ганя Джордже 3 0.08
Баярам Штефан 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Маркович Йован 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Кымпану Георге 2 0.05
William Baeten 2 0.05
Ривалдиньо 1 0.03
Бауса Хуан 1 0.03
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кицу Аурелиан 1 0.03
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Jeremy Huyghebaert 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 3 2
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Тичу Валентин Константин 4 0
Жаир 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Борца Флорин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Сэто Такаюки 2 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Будеску Константин 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Felix Mathaus 1 0
Simon Mazarache 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Олару Альберто Николае 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Крецу Александру 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
William Baeten 5 0
Скречу Владимир 3 1
Нистор Дан 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Аким Влад 4 0
Ханка Серджу 4 0
Банку Никусор 4 0
Кэпэцынэ Михай 4 0
Ганя Джордже 4 0
Сидибе Секу 2 1
Иван Андрей 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Янку Габриэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Лазар Давид 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Университатя Крайова
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
14
Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

6
23
Петролул Плоешти
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Университатя Крайова
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (8)
53% (21)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
33% (13)
38% (15)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

9
37

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 25
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 13
7 Не пропускали 15
1
10%
5
24%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
5
50%
2
10%
76-90

Забито

10
29
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
14 Не забивали 23
3
30%
1
3%
1-15
3
30%
4
14%
16-30
1
10%
7
24%
31-45
1
10%
7
24%
46-60
1
10%
7
24%
61-75
1
10%
3
10%
76-90

Пропущено

13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
6
46%
2
11%
76-90

Забито

22
49
12 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 8
4
18%
5
10%
1-15
5
23%
7
14%
16-30
3
14%
11
22%
31-45
3
14%
12
24%
46-60
4
18%
11
22%
61-75
3
14%
3
6%
76-90

Пропущено

23
39
6 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 21
14 Не пропускали 27
3
13%
8
21%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
2
9%
9
23%
31-45
2
9%
7
18%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
11
48%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
10 раз 25%
1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
20 раз 50%
0
10 раз 25%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
16
5
4
7
1.5
6
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
14
5
1
9
1.5
4
15
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
30
10
5
16
1.5
10
30
1
20
2.5
3
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 40 17 10 13 44 - 44 61
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 20 11 4 5 26 - 18 37
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
8.
Петролул Плоешти
 21 9 3 9 21 - 24 30
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 21 6 5 10 17 - 30 23
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 21 5 6 10 22 - 30 21
13.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 21 1 6 14 13 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 13 3 5 26 - 21 42
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 11 5 3 3 12 - 10 18
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Арджеш
 11 4 3 4 11 - 14 15
10.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
11.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
12.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 6 7 8 19 - 27 25
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 11 1 2 8 9 - 23 5
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Миовени Vlad Pop 2 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Весь список
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