Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Constantin Albu. Удар в створ, но вратарь начеку

Constantin Albu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

43' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ляйтнер Андреас взял и забрал мяч на выходе

39' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ляйтнер Андреас взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Ганя Джордже не смог попасть в створ ударом издали

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Ганя Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ганя Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Жереми Хейгебарт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Будеску Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Иробисо Кристиан Окечукву создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

14' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мейхерс Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Грозав Георге-Теодор нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.