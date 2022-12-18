Тур: 21. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
21' Желтая карточкаАким Влад
1:0
45' ГолИробисо Кристиан Окечукву
51' Желтая карточкаБорца Флорин
1:1
63' ГолБауса Хуан
69' Желтая карточкаСэто Такаюки
82' Undefined phrase: football_event_Жаир
87' Красная карточкаЖаир
90' Желтая карточкаОлару Альберто Николае
90'+6
Ход матча
21'
45'
51'
63'
1:1
69'
82'
87'
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.92
1.42
Среднее время на гол
98
63
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
90
76
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|6
|0.29
|Грозав Георге-Теодор
|6
|0.29
|Жаир
|2 (1)
|0.1
|Тамаш Габриэль
|2
|0.1
|Думитриу Лучан
|2
|0.1
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Мейхерс Барт
|1
|0.05
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Felix Mathaus
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.15
|Крецу Александру
|5
|0.13
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.1
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Маркович Йован
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Кымпану Георге
|2
|0.05
|William Baeten
|2
|0.05
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кицу Аурелиан
|1
|0.03
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Jeremy Huyghebaert
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|2
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|0
|Жаир
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Борца Флорин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Сэто Такаюки
|2
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Олару Альберто Николае
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Скречу Владимир
|3
|1
|Нистор Дан
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Иван Андрей
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Университатя Крайова
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
14
Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
6
23
Петролул Плоешти
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Университатя Крайова
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (8)
53% (21)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
33% (13)
38% (15)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
9
37
Голы по времени матча
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 25
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 13
7 Не пропускали 15
1
10%
5
24%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
5
50%
2
10%
76-90
Забито
10
29
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
14 Не забивали 23
3
30%
1
3%
1-15
3
30%
4
14%
16-30
1
10%
7
24%
31-45
1
10%
7
24%
46-60
1
10%
7
24%
61-75
1
10%
3
10%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
6
46%
2
11%
76-90
Забито
22
49
12 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 8
4
18%
5
10%
1-15
5
23%
7
14%
16-30
3
14%
11
22%
31-45
3
14%
12
24%
46-60
4
18%
11
22%
61-75
3
14%
3
6%
76-90
Пропущено
23
39
6 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 21
14 Не пропускали 27
3
13%
8
21%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
2
9%
9
23%
31-45
2
9%
7
18%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
11
48%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
0:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
10 раз 25%
1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
20 раз 50%
0
10 раз 25%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
165
47
615
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
145
19
415
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
3010
516
1030
120
337
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Миовени
|Vlad Pop
|2 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6