Тур: 21. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Бирсан Марсель
1:0
Перерыв
Ход матча
40'
1:0
45'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
31
Исак
Дамьян
55
Поп
Рареш
77
Белу
Клаудиу
25
Эммерс
Сиан
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Cibi
-
16 Marco Bota
-
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
УТА Арад
Рапид Бухарест
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|5
|0.24
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.19
|Каскини Баутиста
|2
|0.1
|Кешерю Клаудиу
|2
|0.1
|Бенга Александру
|2
|0.1
|Микулеску Давид
|2
|0.1
|Абейд Али
|1
|0.05
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Поп Рареш
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|8 (4)
|0.38
|Сефер Антонио
|5
|0.24
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.14
|Ионицэ Александру II
|2
|0.1
|Мораис Жуниор II
|2
|0.1
|Stefan Panoiu
|2
|0.1
|Григоре Драгош
|1
|0.05
|Лукассен Кевин
|1
|0.05
|Албу Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|8
|1
|Эрико
|4
|1
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Киндриш Андрей
|5
|0
|Бенга Александру
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Антон Паул
|1
|1
|Абейд Али
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|7
|1
|Ионицэ Александру II
|3
|1
|Кяйт Маттиас
|4
|0
|Мораис Жуниор II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Оня Рэзван
|3
|0
|Сефер Антонио
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
3
УТА Арад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
3
18
УТА Арад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Рапид Бухарест
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
10
21
Голы по времени матча
Забито
13
9
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
5
38%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
4
40%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
5
18
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 10
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
40%
5
28%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
18
27
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
6
33%
2
7%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
7
26%
76-90
Пропущено
27
17
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
11%
3
18%
1-15
5
19%
7
41%
16-30
6
22%
1
6%
31-45
6
22%
5
29%
29%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0
УТА Арад - Войводина 2:1 УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0
Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0
Результаты матчей
УТА Арад
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
37
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
173
416
812
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|40
|17
|10
|13
|44 - 44
|61
|2.
|21
|13
|6
|2
|42 - 19
|45
|3.
|20
|14
|2
|4
|34 - 18
|44
|4.
|0:1
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|5.
|20
|10
|5
|5
|35 - 25
|35
|6.
|21
|9
|5
|7
|35 - 17
|32
|7.
|20
|8
|6
|6
|25 - 20
|30
|8.
|21
|9
|3
|9
|21 - 24
|30
|9.
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|10.
|21
|6
|5
|10
|17 - 30
|23
|11.
|1:0
|21
|5
|6
|10
|18 - 28
|21
|12.
|20
|4
|9
|7
|17 - 33
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|22 - 30
|21
|14.
|21
|4
|7
|10
|14 - 23
|19
|15.
|21
|1
|6
|14
|13 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|3
|5
|26 - 21
|42
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|10
|8
|0
|2
|20 - 8
|24
|4.
|0:1
|10
|7
|3
|0
|17 - 8
|24
|5.
|10
|5
|4
|1
|21 - 13
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|17 - 8
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|15.
|10
|0
|4
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|6
|7
|8
|19 - 27
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|9 - 11
|13
|8.
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 22
|10
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|13.
|1:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Миовени
|Vlad Pop
|2 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
Тайм-аут
Попробуйте пройти футбольный тест про чемпионат мира 2022 года, ответив на 20 вопросов.