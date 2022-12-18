Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Rares Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Mihai Dobrescu ослабляет давление, выбив мяч.

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Rares Pop получил желтую карточку от судьи

45' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Horatiu Moldovan плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Г О О О О Л - Отеле Филип забивает с левой ноги!

40' Уббинк Корнелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

37' Хорошую попытку сделал Албу Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Чобану Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Белу Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Белу Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Кешерю Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Игрок из команды УТА Арад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Rares Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Белу Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ионицэ Александру II пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

16' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ионицэ Александру II пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

16' Дуганджич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

12' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

11' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Белу Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Белу Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Кешерю Клаудиу получает желтую карточку за толчок соперника.

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

2' Матч остановлен

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру