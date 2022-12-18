VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Исак Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Црепуля Любян получил желтую карточку от судьи

87' Жобелло Уэсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Постолаки Вирджилиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Rares Pop получил травму и заменен. Cristian Maxim выходит на поле.

85' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

84' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Rares Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Уббинк Корнелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Alexandru Stan

77' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ионицэ Александру II пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Отеле Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Отеле Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Mihai Dobrescu ослабляет давление, выбив мяч.

73' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Mihai Dobrescu из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Чобану Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Mihai Dobrescu из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

69' Уббинк Корнелис пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

67' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ходжалари Эрион наказан за толчок Horatiu Moldovan

65' Уббинк Корнелис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Сефер Антонио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Rares Pop возвращается на поле.

62' Дуганджич Марко выиграл воздушное противоборство у Mihai Dobrescu.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Уббинк Корнелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Rares Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Rares Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

58' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Rares Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Дуганджич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Mihai Dobrescu из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Чобану Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Сэпунару Кристиан нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

51' Rares Pop из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе