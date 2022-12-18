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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
УТА Арад
1:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
9' Желтая карточка
Кешерю Клаудиу
1:0
40' Гол
Отеле Филип
45' Желтая карточка
Поп Рареш
85' Желтая карточка
Григоре Драгош
87' Желтая карточка
Црепуля Любян
1:1
90' Пенальти
Дуганджич Марко
90'+8
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
3
Добреску
Михай
5
Каскини
Баутиста
31
Исак
Дамьян
55
Поп
Рареш
20
Уббинк
Корнелис
7
Отеле
Филип
28
Кешерю
Клаудиу
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
8
Чобану
Андрей
25
Эммерс
Сиан
17
Stefan
Panoiu
45
Дуганджич
Марко
10
Ионицэ
Александру
II
УТА Арад
Рапид Бухарест

История личных встреч

УТА Арад
Рапид Бухарест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
Л1ГБ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ЛIГЛ
1:2
ЛI
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 5 0.24
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.19
Каскини Баутиста 2 0.1
Кешерю Клаудиу 2 0.1
Бенга Александру 2 0.1
Микулеску Давид 2 0.1
Абейд Али 1 0.05
Жобелло Уэсли 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Стахл Алберт 0 0
Поп Рареш 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 9 (5) 0.43
Сефер Антонио 5 0.24
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.14
Ионицэ Александру II 2 0.1
Мораис Жуниор II 2 0.1
Stefan Panoiu 2 0.1
Григоре Драгош 1 0.05
Лукассен Кевин 1 0.05
Албу Кристиан 1 0.05
Эммерс Сиан 1 0.05
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 8 1
Эрико 4 1
Каскини Баутиста 5 0
Киндриш Андрей 5 0
Бенга Александру 4 0
Отеле Филип 4 0
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Абейд Али 1 1
Исак Дамьян 1 1
Уббинк Корнелис 2 0
Постолаки Вирджилиу 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Поп Рареш 1 0
Cibi 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 8 1
Ионицэ Александру II 3 1
Црепуля Любян 4 0
Кяйт Маттиас 4 0
Мораис Жуниор II 2 1
Сэпунару Кристиан 3 0
Оня Рэзван 3 0
Сефер Антонио 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Папо Джейсон 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
4
УТА Арад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

3
18
УТА Арад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Рапид Бухарест
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

11
22

Голы по времени матча

Забито

14
10
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
5
36%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
4
36%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

5
18
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 11
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
40%
5
28%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

19
28
13 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
6
32%
2
7%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
4
21%
5
18%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
4
21%
8
29%
76-90

Пропущено

28
18
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
3
11%
3
17%
1-15
5
18%
7
39%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
6
21%
5
28%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0
УТА Арад - Войводина 2:1 УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0
Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0

Результаты матчей

УТА Арад
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
4
17
1.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 40 17 10 13 44 - 44 61
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 21 11 5 5 27 - 19 38
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
8.
Петролул Плоешти
 21 9 3 9 21 - 24 30
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 21 6 5 10 17 - 30 23
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 21 5 6 10 22 - 30 21
13.
УТА Арад
 21 4 7 10 18 - 29 19
14.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
15.
Миовени
 21 1 6 14 13 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 13 3 5 26 - 21 42
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 11 5 3 3 12 - 10 18
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Арджеш
 11 4 3 4 11 - 14 15
10.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
11.
УТА Арад
 11 3 4 4 13 - 15 13
12.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 6 7 8 19 - 27 25
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Рапид Бухарест
 11 4 2 5 10 - 11 14
7.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 11 1 2 8 9 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 9 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 8
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Миовени Vlad Pop 2 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Команда УТА Арад играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: УТА Арад: 46%, Рапид Бухарест: 54%.
  • 98'
    Команда Рапид Бухарест сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Florin Iacob прыгнул не в ту сторону.
  • 97'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Рапид Бухарест пробьет пенальти!
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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