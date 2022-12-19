Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Николов Бобан

87' О, нет. Из многообещающей позиции Русу Богдан из команды Стяуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

87' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Adrian Sut - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Octavian Popescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Матч возобновлен

80' Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Команда Стяуа забила решающий гол в последние минуты игры!

79' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Коман Флоринел из команды Стяуа

79' Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Octavian Popescu сделал результативную передачу.

78' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Стяуа

78' Шерони Алин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Оооо... вот это был удар! Роман Михай V должен был забить с этой позиции.

78' Хорошую попытку сделал Роман Михай V . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Хорошую попытку сделал Шерони Алин . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Виргиль Пинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Майлат Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оооо... вот это был удар! Оайдэ Рэзван должен был забить с этой позиции.

74' Оайдэ Рэзван нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

74' Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Удар от ворот произведет Ботошани

73' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Сно Саквилл получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Сно Саквилл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Ботошани

69' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

69' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

68' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хорошую попытку сделал Andrei Dragu . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Ботошани

64' Adrian Sut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Русу Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Эджума Малком из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Adrian Sut из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Adrian Sut успешно блокирует удар.

62' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Octavian Popescu из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Садику Рияд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Радунович Ристо пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Adrian Sut возвращается на поле.

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Adrian Sut получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.