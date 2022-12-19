Тур: 21. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Калин Юлиан
0'
57' Желтая карточкаСадику Рияд
1:0
78' ГолКоман Флоринел
81' Вторая желтая карточкаСадику Рияд
82' Желтая карточкаШут Адриан
90'+8
Ход матча
57'
78'
81'
82'
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
16
Тамм
Йоонас
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
99
Забу
Сирил
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
-
15 Mihai Toma
-
Главный тренер: Leonard Strizu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Andrei DraguПолузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
История личных встреч
Стяуа
Ботошани
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
25 матчей
76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
2.27
2.07
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
32
40
Голов в среднем за матч
1.28
1.6
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
70
56
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.24
|Эджума Малком
|3
|0.14
|Коман Флоринел
|3
|0.14
|Дава Джойским
|3
|0.14
|Тамм Йоонас
|3
|0.14
|Попеску Октавиан
|2
|0.1
|Шут Адриан
|2
|0.1
|Микулеску Давид
|2
|0.1
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Омрани Билель
|1
|0.05
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.05
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.05
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.05
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|5 (2)
|0.24
|Камара Секу
|3
|0.14
|Роман Михай V
|2
|0.1
|Сно Саквилл
|2
|0.1
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.1
|Andrei Dragu
|1
|0.05
|Цигэнашу Александр
|1
|0.05
|Terrence Tisdell
|1
|0.05
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|6
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Кордя Андрей
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Пантя Александру
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Цигэнашу Александр
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Садику Рияд
|3
|1
|Сно Саквилл
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Роман Михай
|4
|0
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Виргиль Пинсон
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
5
5
Стяуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Ботошани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
11
7
Стяуа
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Ботошани
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
43%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
29%
3
43%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
8%
2
9%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
6
27%
61-75
4
31%
8
36%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
7%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
11
10
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
5
45%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
36
18
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
3
8%
3
17%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
5
14%
4
22%
31-45
9
25%
3
17%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
8
22%
5
28%
76-90
Пропущено
24
32
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
8%
3
9%
1-15
6
25%
6
19%
16-30
6
25%
4
13%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
5
21%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Ботошани - Стяуа 0:2 Стяуа - Миовени 5:1
Ботошани - Стяуа 2:3 Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3
Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Результаты матчей
Стяуа
Ботошани
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
28
46
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
137
1010
317
515
119
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|9 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Миовени
|Vlad Pop
|2 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6