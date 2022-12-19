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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Стяуа
1:0
Конец матча
Ботошани
0'
57' Желтая карточка
Садику Рияд
1:0
78' Гол
Коман Флоринел
81' Вторая желтая карточка
Садику Рияд
82' Желтая карточка
Шут Адриан
90'+8
99
Влад
Даниэл
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
11
Микулеску
Давид
10
Попеску
Октавиан
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
4
Иванов
Антоний
6
Victor
Dican
77
Andrei
Dragu
99
Забу
Сирил
26
Майлат
Себастьян
20
Роман
Михай
V
Стяуа
Ботошани

История личных встреч

Стяуа
Ботошани

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

25 матчей

76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:2
С
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

2.27
2.07

Среднее время на гол

39
43

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

32
40

Голов в среднем за матч

1.28
1.6

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
56

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.24
Эджума Малком 3 0.14
Коман Флоринел 3 0.14
Дава Джойским 3 0.14
Тамм Йоонас 3 0.14
Попеску Октавиан 2 0.1
Шут Адриан 2 0.1
Микулеску Давид 2 0.1
Олару Дариус 1 0.05
Омрани Билель 1 0.05
Радаславеску Эдуард 1 0.05
Радунович Ристо 1 (1) 0.05
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.05
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 5 (2) 0.24
Камара Секу 3 0.14
Роман Михай V 2 0.1
Сно Саквилл 2 0.1
Флореску Эдуард 2 (1) 0.1
Andrei Dragu 1 0.05
Цигэнашу Александр 1 0.05
Terrence Tisdell 1 0.05
Mateus Criciuma 0 0
Victor Dican 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 6 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Крецу Валентин 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Коман Флоринел 3 0
Кордя Андрей 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Олару Дариус 2 0
Пантя Александру 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шут Адриан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Микулеску Давид 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 4 1
Цигэнашу Александр 5 0
Шерони Алин 3 1
Садику Рияд 3 1
Сно Саквилл 3 1
Victor Dican 3 1
Роман Михай 4 0
Майлат Себастьян 4 0
Силла Якуба 3 0
Иванов Антоний 3 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Виргиль Пинсон 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Andrei Dragu 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Забу Сирил 1 0
Mihai Teja 1 0

Результаты матчей

Стяуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
5
Стяуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Ботошани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

11
7
Стяуа
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Ботошани
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
43%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
29%
3
43%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
8%
2
9%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
6
27%
61-75
4
31%
8
36%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
7%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

11
10
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
5
45%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

36
18
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
3
8%
3
17%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
5
14%
4
22%
31-45
9
25%
3
17%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
8
22%
5
28%
76-90

Пропущено

24
32
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
8%
3
9%
1-15
6
25%
6
19%
16-30
6
25%
4
13%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
5
21%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Ботошани - Стяуа 0:2 Стяуа - Миовени 5:1
Ботошани - Стяуа 2:3 Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3
Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1

Результаты матчей

Стяуа
Ботошани

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
7
10
10
1.5
3
17
5
15
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 40 17 10 13 44 - 44 61
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 21 11 5 5 27 - 19 38
5.
Стяуа
 21 11 5 5 36 - 25 38
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
8.
Петролул Плоешти
 21 9 3 9 21 - 24 30
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 21 6 5 10 17 - 30 23
11.
Ботошани
 21 4 9 8 17 - 34 21
12.
Киндия Тырговиште
 21 5 6 10 22 - 30 21
13.
УТА Арад
 21 4 7 10 18 - 29 19
14.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
15.
Миовени
 21 1 6 14 13 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 13 3 5 26 - 21 42
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 11 6 4 1 22 - 13 22
6.
Петролул Плоешти
 11 5 3 3 12 - 10 18
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Арджеш
 11 4 3 4 11 - 14 15
10.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
11.
УТА Арад
 11 3 4 4 13 - 15 13
12.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 6 7 8 19 - 27 25
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Рапид Бухарест
 11 4 2 5 10 - 11 14
7.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 11 2 4 5 7 - 23 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 11 1 2 8 9 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 9 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 8
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Миовени Vlad Pop 2 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Стяуа заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Стяуа: 60%, Ботошани: 40%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 97'
    Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Тирковеану Андрей успешно блокирует удар.
  • 97'
    Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Русу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Victor Dican из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Русу Богдан
  • 96'
    Омрани Билель выиграл воздушное противоборство у Тирковеану Андрей.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Контроль мяча: Стяуа: 60%, Ботошани: 40%.
  • Травма, повреждение
    95'
    Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • Фол, нарушение
      94'
      Судья сигнализирует, что Николов Бобан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Петковски Петар
    • 93'
      Роман Михай V нанес удар головой, но Андрей Влад спокойно отбил мяч.
    • 93'
      Патаке Андрей из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Пантя Александру из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Боли Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      91'
      Русу Богдан из команды Стяуа заходит слишком далеко, он валит Петковски Петар.
    • 91'
      Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Русу Богдан выиграл воздушное противоборство у Шерони Алин.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Виргиль Пинсон наказан за толчок Пантя Александру
    • 90'
      Контроль мяча: Стяуа: 60%, Ботошани: 40%.
    • 89'
      Ботошани контролирует мяч.
    • 89'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тактическая замена. Забу Сирил уходит с поля и его заменяет Тирковеану Андрей
    • 88'
      Тактическая замена. Иванов Антоний уходит с поля и его заменяет Петковски Петар
    • 88'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Николов Бобан
    • 87'
      Патаке Андрей из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      О, нет. Из многообещающей позиции Русу Богдан из команды Стяуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 87'
      Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 86'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Стяуа: 60%, Ботошани: 40%.
    • Фол, нарушение
      85'
      Коман Флоринел наказан за толчок Патаке Андрей
    • 84'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Тактическая замена. Майлат Себастьян уходит с поля и его заменяет Боли Кевин
    • Желтая карточка
      82'
      Adrian Sut - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      82'
      Adrian Sut из команды Стяуа заходит слишком далеко, он валит Шерони Алин.
    • 82'
      Шерони Алин из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      82'
      Octavian Popescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      82'
      Садику Рияд из команды Ботошани фолит на Коман Флоринел, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 82'
      УДАЛЕНИЕ! - Садику Рияд удален из-за второго грубого нарушения
    • 81'
      Садику Рияд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      80'
      Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Команда Стяуа забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 80'
      Контроль мяча: Стяуа: 60%, Ботошани: 40%.
    • 80'
      Коман Флоринел сделал ключевой пас для гола!
    • Описание гола
      79'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Коман Флоринел из команды Стяуа.
    • 79'
      Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Octavian Popescu сделал результативную передачу.
    • 78'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 78'
      Шерони Алин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      Оооо... вот это был удар! Роман Михай V должен был забить с этой позиции.
    • 78'
      Хорошую попытку сделал Роман Михай V. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 77'
      Хорошую попытку сделал Шерони Алин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      77'
      Виргиль Пинсон из команды Ботошани подал угловой справа.
    • 77'
      Шерони Алин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Виргиль Пинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Омрани Билель из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Майлат Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 75'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Контроль мяча: Стяуа: 62%, Ботошани: 38%.
    • 74'
      Оооо... вот это был удар! Оайдэ Рэзван должен был забить с этой позиции.
    • 74'
      Оайдэ Рэзван нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.
    • 74'
      Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Victor Dican выиграл воздушное противоборство у Омрани Билель.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 73'
      Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Тактическая замена. Andrei Dragu уходит с поля и его заменяет Виргиль Пинсон
    • 72'
      Сно Саквилл получил травму и заменен. Патаке Андрей выходит на поле.
    • 72'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      72'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сно Саквилл получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      71'
      Сно Саквилл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Оайдэ Рэзван из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Роман Михай V
    • 70'
      Омрани Билель выиграл воздушное противоборство у Иванов Антоний.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 70'
      Контроль мяча: Стяуа: 62%, Ботошани: 38%.
    • 69'
      Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали
    • 69'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 69'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 68'
      Тамм Йоонас из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Andrei Dragu. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 67'
      Ботошани контролирует мяч.
    • 66'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      65'
      Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Andrei Dragu
    • 65'
      Контроль мяча: Стяуа: 64%, Ботошани: 36%.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 64'
      Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел
    • 64'
      Adrian Sut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Русу Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Эджума Малком из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 63'
      Шерони Алин из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Стяуа начинает контратаку
    • 63'
      Adrian Sut из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Майлат Себастьян из команды Ботошани разыграл угловой с левого угла.
    • 63'
      Adrian Sut успешно блокирует удар.
    • 63'
      Майлат Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Ботошани начинает контратаку
    • 62'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Сно Саквилл из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
    • 60'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Стяуа: 65%, Ботошани: 35%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Octavian Popescu из команды Стяуа заходит слишком далеко, он валит Сно Саквилл.
    • 60'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 59'
      Оайдэ Рэзван выиграл воздушное противоборство у Victor Dican.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 59'
      Шанс! Дава Джойским из команды Стяуа пробил головой, но мимо
    • 59'
      Octavian Popescu из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      58'
      Садику Рияд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 58'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Фол, нарушение
      57'
      Безумный фол. Садику Рияд грубо играет против соперника. Пострадал Омрани Билель
    • 55'
      Контроль мяча: Стяуа: 65%, Ботошани: 35%.
    • 55'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 54'
      Ботошани начинает контратаку
    • 54'
      Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 53'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Тактическая замена. Микулеску Давид уходит с поля и его заменяет Русу Богдан
    • 52'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 52'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 51'
      Дава Джойским успешно блокирует удар.
    • 51'
      Andrei Dragu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Ботошани начинает контратаку
    • 50'
      Контроль мяча: Стяуа: 65%, Ботошани: 35%.
    • 50'
      Шерони Алин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Радунович Ристо пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
    • 49'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 48'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      48'
      Adrian Sut возвращается на поле.
    • 48'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Adrian Sut получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      47'
      Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 46'
      Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 46'
      Тактическая замена. Кордя Андрей уходит с поля и его заменяет Омрани Билель
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Стяуа играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Стяуа: 65%, Ботошани: 35%.
    • 48'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 48'
      Микулеску Давид из команды Стяуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 48'
      Octavian Popescu из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Сно Саквилл из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
    • 47'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Andrei Dragu из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Стяуа: 64%, Ботошани: 36%.
    • 45'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      43'
      Микулеску Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Майлат Себастьян.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 42'
      Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Садику Рияд из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Цигэнашу Александр из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Стяуа: 62%, Ботошани: 38%.
    • 40'
      Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Садику Рияд из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Шерони Алин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Иванов Антоний успешно блокирует удар.
    • 39'
      Эджума Малком нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 37'
      Садику Рияд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Кордя Андрей из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      37'
      Кордя Андрей из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
    • 37'
      Пап Эдуард из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Иванов Антоний из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Оайдэ Рэзван. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 36'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Садику Рияд из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Стяуа: 59%, Ботошани: 41%.
    • Фол, нарушение
      34'
      Эджума Малком наказан за толчок Забу Сирил
    • 34'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Забу Сирил
    • 31'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • Фол, нарушение
      31'
      Кордя Андрей из команды Стяуа заходит слишком далеко, он валит Цигэнашу Александр.
    • 31'
      Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 30'
      Цигэнашу Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Контроль мяча: Стяуа: 60%, Ботошани: 40%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 29'
      Шанс! Эджума Малком из команды Стяуа пробил головой, но мимо
    • 29'
      Тамм Йоонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Пантя Александру из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Victor Dican из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Кордя Андрей из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Кордя Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Эджума Малком выиграл воздушное противоборство у Майлат Себастьян.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 27'
      Octavian Popescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Майлат Себастьян из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 25'
      Контроль мяча: Стяуа: 59%, Ботошани: 41%.
    • 25'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Пантя Александру из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Andrei Dragu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Тамм Йоонас успешно блокирует удар.
    • 25'
      Andrei Dragu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Дава Джойским успешно блокирует удар.
    • 25'
      Andrei Dragu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Забу Сирил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Игра в одни ворота сейчас. Стяуа доминирует и владеет мячом
    • Фол, нарушение
      23'
      Эджума Малком наказан за толчок Шерони Алин
    • 22'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Забу Сирил
    • 20'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Стяуа: 61%, Ботошани: 39%.
    • 20'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Забу Сирил должен был забить с этой позиции.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Забу Сирил. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Andrei Dragu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 19'
      Шанс! Микулеску Давид из команды Стяуа пробил головой, но мимо
    • 19'
      Пантя Александру из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      17'
      Сно Саквилл наказан за толчок Оайдэ Рэзван
    • 17'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Майлат Себастьян.
    • Фол, нарушение
      16'
      Пантя Александру из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Шерони Алин пострадал.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Иванов Антоний из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Микулеску Давид
    • 15'
      Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Роман Михай V.
    • Офсайд
      15'
      Оайдэ Рэзван из команды Стяуа в офсайде
    • 15'
      Контроль мяча: Стяуа: 62%, Ботошани: 38%.
    • 13'
      Сно Саквилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 13'
      Шерони Алин из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Сно Саквилл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Стяуа: 50%, Ботошани: 50%.
    • Офсайд
      10'
      Кордя Андрей из команды Стяуа в офсайде
    • 10'
      Оайдэ Рэзван пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
    • 9'
      Иванов Антоний из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 6'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ботошани контролирует мяч.
    • 5'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Стяуа: 37%, Ботошани: 63%.
    • 4'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ботошани начинает контратаку
    • 4'
      Садику Рияд из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Шерони Алин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Микулеску Давид
    • 3'
      Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Стяуа контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 2'
      Шанс! Роман Михай V из команды Ботошани пробил головой, но мимо
    • 2'
      Майлат Себастьян из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Andrei Dragu
    • 1'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ботошани начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Стяуа 1:0 Ботошани онлайн

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