  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 2'
Германнштадт
0'
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Германнштадт
1.60
3.40
6.50
Все Коэффициенты
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
33
Колингер
Денис
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
9
Малеле
Сефас
32
Янга
Рангело
30
Бирлигея
Даниэль
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
6
Marius
Antoche
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
51
Ороиан
Александру
18
Медина
Паоло
30
Паращив
Даниэль
96
Балауре
Сильвиу
ЧФР Клуж
Германнштадт

История личных встреч

ЧФР Клуж
Германнштадт

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 4 0.2
Малеле Сефас 4 (2) 0.2
Мухар Карло 4 0.2
Дяк Чиприан 3 (2) 0.15
Маня Кристьян 3 (1) 0.15
Йебоа Эммануэль 3 0.15
Матиас Иури 2 0.1
Дебелюх Габриэл 2 0.1
Хобан Овидиу 1 0.05
Боатенг Бисмарк 1 0.05
Петрила Клаудиу 1 0.05
Камора Мауру 1 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Цвек Ловро 1 0.05
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.05
Бетанкор Хефте 1 0.05
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 9 0.45
Альхассан Баба 6 0.3
Балауре Сильвиу 2 0.1
Стойка Йонуц 2 0.1
Ороиан Александру 2 0.1
Бутян Михай 1 0.05
Петреску Петришор 1 (1) 0.05
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.05
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Опрут Рауль 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дан Петреску 3 1
Дяк Чиприан 4 0
Малеле Сефас 4 0
Колингер Денис 4 0
Бурка Андрей 4 0
Петрила Клаудиу 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Камора Мауру 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Дуганджич Марко 2 0
Браун Кристофер 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Янга Рангело 1 0
Бручич Карло 1 0
Цвек Ловро 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 6 0
Альхассан Баба 6 0
Бутян Михай 4 0
Sota Mino 4 0
Бейян Флориан 3 0
Saeed Issah 1 1
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Стойка Йонуц 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Петреску Петришор 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Германнштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
4
ЧФР Клуж
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

12
12
ЧФР Клуж
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Германнштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
70% (14)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

19
9
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
6
32%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

33
24
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 6
3
9%
2
8%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
6
18%
5
21%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0
Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Германнштадт

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
8
12
4
16
2.5
2
18
2
18
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 40 17 10 13 44 - 44 61
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 0:0 21 14 3 4 34 - 18 45
4.
Рапид Бухарест
 21 11 5 5 27 - 19 38
5.
Стяуа
 21 11 5 5 36 - 25 38
6.
Сепси
 21 9 5 7 35 - 17 32
7.
Германнштадт
 0:0 21 8 7 6 25 - 20 31
8.
Петролул Плоешти
 21 9 3 9 21 - 24 30
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 21 6 5 10 17 - 30 23
11.
Ботошани
 21 4 9 8 17 - 34 21
12.
Киндия Тырговиште
 21 5 6 10 22 - 30 21
13.
УТА Арад
 21 4 7 10 18 - 29 19
14.
Университатя
 21 4 7 10 14 - 23 19
15.
Миовени
 21 1 6 14 13 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 13 3 5 26 - 21 42
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 0:0 11 8 1 2 20 - 8 25
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 11 6 4 1 22 - 13 22
6.
Петролул Плоешти
 11 5 3 3 12 - 10 18
7.
Германнштадт
 0:0 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Арджеш
 11 4 3 4 11 - 14 15
10.
Сепси
 11 4 2 5 17 - 8 14
11.
УТА Арад
 11 3 4 4 13 - 15 13
12.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 21 6 7 8 19 - 27 25
2.
ЧФР Клуж
 0:0 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 0:0 11 3 6 2 9 - 9 15
7.
Рапид Бухарест
 11 4 2 5 10 - 11 14
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 11 2 4 5 7 - 23 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 11 1 3 7 6 - 15 6
15.
Миовени
 11 1 2 8 9 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 9 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 8
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Университатя Пирес Ромарио 1 8
Миовени Vlad Pop 2 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Германнштадт контролирует мяч.
  • 1'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Германнштадт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Германнштадт
1.60
3.40
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 Германнштадт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ЧФР Клуж
Германнштадт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 