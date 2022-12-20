Тур: 21. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Andrei Chivulete
0:0
Первый тайм: 2'
0'
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
32
Янга
Рангело
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
18
Медина
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
24 Бэлан РаресЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Медина ПаолоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
11 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Германнштадт
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|4
|0.2
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.2
|Мухар Карло
|4
|0.2
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.15
|Маня Кристьян
|3 (1)
|0.15
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.15
|Матиас Иури
|2
|0.1
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.1
|Хобан Овидиу
|1
|0.05
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.05
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|Камора Мауру
|1
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Цвек Ловро
|1
|0.05
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|9
|0.45
|Альхассан Баба
|6
|0.3
|Балауре Сильвиу
|2
|0.1
|Стойка Йонуц
|2
|0.1
|Ороиан Александру
|2
|0.1
|Бутян Михай
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.05
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.05
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Опрут Рауль
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дан Петреску
|3
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Колингер Денис
|4
|0
|Бурка Андрей
|4
|0
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Камора Мауру
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Дуганджич Марко
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|6
|0
|Альхассан Баба
|6
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Sota Mino
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Saeed Issah
|1
|1
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Стойка Йонуц
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Германнштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
4
ЧФР Клуж
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
12
12
ЧФР Клуж
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Германнштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
70% (14)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
19
9
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
6
32%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
33
24
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 6
3
9%
2
8%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
6
18%
5
21%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0
Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Германнштадт
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
55
37
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
146
911
812
416
218
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|40
|17
|10
|13
|44 - 44
|61
|2.
|21
|13
|6
|2
|42 - 19
|45
|3.
|0:0
|21
|14
|3
|4
|34 - 18
|45
|4.
|21
|11
|5
|5
|27 - 19
|38
|5.
|21
|11
|5
|5
|36 - 25
|38
|6.
|21
|9
|5
|7
|35 - 17
|32
|7.
|0:0
|21
|8
|7
|6
|25 - 20
|31
|8.
|21
|9
|3
|9
|21 - 24
|30
|9.
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|10.
|21
|6
|5
|10
|17 - 30
|23
|11.
|21
|4
|9
|8
|17 - 34
|21
|12.
|21
|5
|6
|10
|22 - 30
|21
|13.
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|14.
|21
|4
|7
|10
|14 - 23
|19
|15.
|21
|1
|6
|14
|13 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|3
|5
|26 - 21
|42
|2.
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|3.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|20 - 8
|25
|4.
|10
|7
|3
|0
|17 - 8
|24
|5.
|11
|6
|4
|1
|22 - 13
|22
|6.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|7.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|17 - 8
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|8 - 8
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|15.
|10
|0
|4
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|6
|7
|8
|19 - 27
|25
|2.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|9 - 9
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|8.
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|7 - 23
|10
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|6 - 15
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|9 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Миовени
|Vlad Pop
|2 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6