"Ман Сити" успокаивает игру, пасуясь в эти минуты на своей половине поля поперёк поля. "Ливерпуль" экономит силы, так что не бросается в агрессивный прессинг.

Палмер на левом фланге атаки красиво накрутил соперника, после чего выполнил подачу во вратарскую площадь, где Холанн на этот раз не сумел проявить своё голевое чутьё, упустив шанс оформить дубль.

Штрафной удар на правом фланге заработали хозяева поля. После подачи де Брейне мяч заметался по штрафной площадке, но в конце концов защитники "красных" сумели его выбить.

Палмер с левого фланга теперь выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но не лучшим образом она была выполнена - Келлехер спокойно сыграл на выходе.

Палмер заработал угловой для "Сити" на левом фланге. От флажка прострел последовал на линию штрафной площади на того же Палмера, но выстрел Коула принял на себя защитник.

Снова доминировать на поле начали "горожане", заставляя защитников "Ливерпуля" паниковать и выбивать мяч куда-либо.

На левом фланге штрафной удар теперь был заработал неподалёку от углового флажка. Де Брёйне со стандарта закручивал мяч во вратарскую площадь, но там Келлехер снова уверенно забрал мяч на выходе.

Правым флангом быструю атаку удалось сейчас всё-таки провести гостям, но после прострельной передачи Нуньес пробил в штангу, да ещё и положение "вне игры" зафиксировано у уругвайца.

В высоком прессинге провалились "горожане" и могли нарваться на опасную контратаку, но снова ошиблись скаузеры при передаче в направлении Салаха.

Юрген Клопп выглядит смурным у кромки поля. Никак не удаётся ему в нынешнем сезоне наладить игру команды, которая развалилась ещё на старте Английской премьер-лиги.

Явно убавили агрессии в атаке "горожане" после первого гола в этом матче. Больше стало идти пасов поперёк поля, а также назад.

Марез протащил мяч по правому флангу до лицевой линии, но на него выдвинулись сразу два защитника, которые и блокировали прострельную передачу.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Фабиу Карвалью!!! Неожиданно счёт в нашем матче сравнялся, ведь для этого не виделось особых предпосылок. Матип подключился вперёд по правому краю, выдал тонкий пас в штрафную площадку на Милнера, который, недолго думая, отыграл в центр на Карвалью, а португалец в касание несильно, но точно пробил со средней дистанции в левый нижний угол ворот.

"Ливерпуль" достаточно быстро доказал, что игрокам "Сити" нельзя терять концентрацию внимания ни на секунду, иначе за это можно быть жестоко наказанным.

Немного приободрились мерсисайдцы после сравнивающего гола. Стараются они на кураже перехватить инициативу в матче и сами вести игру первым номером.

15' У "Ливерпуля" пока что никакого конструктива не получается. Достаточно быстро теряют мяч подопечные Юргена Клоппа, практически сразу после пересечения центральной линии поля.

14' Хосеп Гвардиола продолжает активно вести себя у кромки поля, требуя от своих подопечных не расслабляться, а продолжать играть в свой футбол первым номером.

13' До 87% увеличилась вероятность прохода "Манчестер Сити" в следующий раунд турнира, по мнению аналитиков. Но лично мне хотелось бы надеяться, что интрига в этом матче ещё не умерла.

12' Ещё громче стало на "Этихад Стэдиум". Местные фанаты футбола счастливы, что их команда с таким настроем подошла к возобновлению клубного сезона.

11' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Эрлинг Холанн!!!

Достаточно быстро реализовали своё преимущество "горожане". Де Брёйне сместился на левый фланг атаки, получил пас от Гюндогана, после чего вырезал подачу на Холанна, а тот в прыжке ударом ногой с лёту пробил точно в цель.

10' Команда Хосепа Гвардиолы начала доминировать в центральной зоне. Мерсисайдцы пытаются работать в высоком командном прессинге, но сложно заставить мастеровитого соперника ошибиться.

9' ОПАСНО! Холанн с правого фланга прострелил вдоль вратарской площади на свободного Палмера, который должен был забивать, но максимально коряво в касание пробил молодой нападающий "Сити".

8' Длинный заброс на правый фланг атаки прошёл на Мареза, который с трудом обработал сложный мяч, но его тут же сумел обокрасть Робертсон.

7' Свой первый угловой на правом фланге заработали "небесно-голубые" на правом фланге, стараниями де Брёйне. Разыграли мяч накоротке атакующие, после чего бельгиец выполнял диагональную подачу в центр штрафной площади, но там всё под контролем "красных".