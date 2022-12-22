Тур: 4. Стадион: Этихад Стэдиум.
1:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
10'
1:0
20'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
26
Марез
Рияд
80
Палмер
Коул
32
Матип
Жоэль
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Рамзи КэлвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Доак БенПолузащитник
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Манчестер Сити
Ливерпуль
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед
41 матч
24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.85
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
77
50
Голов в среднем за матч
1.88
1.22
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|1
|0.5
|Холанн Эрлинг
|1
|0.5
|Альварес Хулиан
|1
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карвалью Фабиу
|1
|0.5
|Милнер Джеймс
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грилиш Джек
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Ливерпуль
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Сити
66.2% (135)
Ничья
13.7% (28)
Ливерпуль
20.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
86.51% (109)
Меньше
13.49% (17)
Обе команды забьют
Да
92.86% (117)
Нет
7.14% (9)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
36.3% (74)
1:2 Ливерпуль
5.4% (11)
3:2 Манчестер Сити
4.9% (10)
1:1 Ничья
3.9% (8)
1:0 Манчестер Сити
3.4% (7)
2:2 Ничья
3.4% (7)
3:1 Манчестер Сити
1.5% (3)
2:3 Ливерпуль
1% (2)
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