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  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 30'
Ливерпуль
0'
1:0
10' Гол
Холанн Эрлинг
1:1
20' Гол
Карвалью Фабиу

Ход матча

10'
Холанн Эрлинг
(Де Брёйне Кевин)
1:0
20'
1:1
Карвалью Фабиу
(Милнер Джеймс)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 195
Манчестер Сити 65.1% (127)
X 14.4% (28)
Ливерпуль 20.5% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ливерпуль
5.30
4.90
4.90
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
82
Льюис
Рико
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
9
Холанн
Эрлинг
80
Палмер
Коул
62
Келлехер
Каомхин
7
Милнер
Джеймс
32
Матип
Жоэль
2
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
6
Алькантара
Тьяго
43
Байчетич
Стефан
19
Эллиотт
Харви
11
Салах
Мохамед
27
Нуньес
Дарвин
28
Карвалью
Фабиу
Манчестер Сити
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Ливерпуль

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

41 матч

24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.85
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

77
50

Голов в среднем за матч

1.88
1.22

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 1 0.5
Холанн Эрлинг 1 0.5
Альварес Хулиан 1 0.5
Де Брёйне Кевин 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвалью Фабиу 1 0.5
Милнер Джеймс 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грилиш Джек 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ливерпуль

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
4 Чарльтон
3 Брайтон
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    30'
    На левом фланге штрафной удар теперь был заработал неподалёку от углового флажка. Де Брёйне со стандарта закручивал мяч во вратарскую площадь, но там Келлехер снова уверенно забрал мяч на выходе.
  • 29'
    Снова доминировать на поле начали "горожане", заставляя защитников "Ливерпуля" паниковать и выбивать мяч куда-либо.
  • Угловой
    28'
    Палмер заработал угловой для "Сити" на левом фланге. От флажка прострел последовал на линию штрафной площади на того же Палмера, но выстрел Коула принял на себя защитник.
  • 27'
    Палмер с левого фланга теперь выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но не лучшим образом она была выполнена - Келлехер спокойно сыграл на выходе.
  • Фол, нарушение
    26'
    Штрафной удар на правом фланге заработали хозяева поля. После подачи де Брейне мяч заметался по штрафной площадке, но в конце концов защитники "красных" сумели его выбить.
  • Опасный момент
    25'
    Палмер на левом фланге атаки красиво накрутил соперника, после чего выполнил подачу во вратарскую площадь, где Холанн на этот раз не сумел проявить своё голевое чутьё, упустив шанс оформить дубль.
  • 24'
    "Ман Сити" успокаивает игру, пасуясь в эти минуты на своей половине поля поперёк поля. "Ливерпуль" экономит силы, так что не бросается в агрессивный прессинг.
  • 23'
    Немного приободрились мерсисайдцы после сравнивающего гола. Стараются они на кураже перехватить инициативу в матче и сами вести игру первым номером.
  • 22'
    "Ливерпуль" достаточно быстро доказал, что игрокам "Сити" нельзя терять концентрацию внимания ни на секунду, иначе за это можно быть жестоко наказанным.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Фабиу Карвалью!!!
    Неожиданно счёт в нашем матче сравнялся, ведь для этого не виделось особых предпосылок. Матип подключился вперёд по правому краю, выдал тонкий пас в штрафную площадку на Милнера, который, недолго думая, отыграл в центр на Карвалью, а португалец в касание несильно, но точно пробил со средней дистанции в левый нижний угол ворот.
  • 20'
    Марез протащил мяч по правому флангу до лицевой линии, но на него выдвинулись сразу два защитника, которые и блокировали прострельную передачу.
  • 19'
    Явно убавили агрессии в атаке "горожане" после первого гола в этом матче. Больше стало идти пасов поперёк поля, а также назад.
  • 18'
    Юрген Клопп выглядит смурным у кромки поля. Никак не удаётся ему в нынешнем сезоне наладить игру команды, которая развалилась ещё на старте Английской премьер-лиги.
  • 17'
    В высоком прессинге провалились "горожане" и могли нарваться на опасную контратаку, но снова ошиблись скаузеры при передаче в направлении Салаха.
  • Офсайд
    16'
    Правым флангом быструю атаку удалось сейчас всё-таки провести гостям, но после прострельной передачи Нуньес пробил в штангу, да ещё и положение "вне игры" зафиксировано у уругвайца.
  • Бонусы букмекеров
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    • 15'
      У "Ливерпуля" пока что никакого конструктива не получается. Достаточно быстро теряют мяч подопечные Юргена Клоппа, практически сразу после пересечения центральной линии поля.
    • 14'
      Хосеп Гвардиола продолжает активно вести себя у кромки поля, требуя от своих подопечных не расслабляться, а продолжать играть в свой футбол первым номером.
    • 13'
      До 87% увеличилась вероятность прохода "Манчестер Сити" в следующий раунд турнира, по мнению аналитиков. Но лично мне хотелось бы надеяться, что интрига в этом матче ещё не умерла.
    • 12'
      Ещё громче стало на "Этихад Стэдиум". Местные фанаты футбола счастливы, что их команда с таким настроем подошла к возобновлению клубного сезона.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Эрлинг Холанн!!!
      Достаточно быстро реализовали своё преимущество "горожане". Де Брёйне сместился на левый фланг атаки, получил пас от Гюндогана, после чего вырезал подачу на Холанна, а тот в прыжке ударом ногой с лёту пробил точно в цель.
    • 10'
      Команда Хосепа Гвардиолы начала доминировать в центральной зоне. Мерсисайдцы пытаются работать в высоком командном прессинге, но сложно заставить мастеровитого соперника ошибиться.
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Холанн с правого фланга прострелил вдоль вратарской площади на свободного Палмера, который должен был забивать, но максимально коряво в касание пробил молодой нападающий "Сити".
    • 8'
      Длинный заброс на правый фланг атаки прошёл на Мареза, который с трудом обработал сложный мяч, но его тут же сумел обокрасть Робертсон.
    • Угловой
      7'
      Свой первый угловой на правом фланге заработали "небесно-голубые" на правом фланге, стараниями де Брёйне. Разыграли мяч накоротке атакующие, после чего бельгиец выполнял диагональную подачу в центр штрафной площади, но там всё под контролем "красных".
    • 6'
      Букмекеры перед матчем называли "Манчестер Сити" большим фаворитом в этом поединке. Проход "горожан" в следующий раунд оценивался вероятностью 68%, тогда как успех действующего обладателя трофея Кубка английской лиги - всего в 32%.
    • 5'
      Классная атмосфера на "Этихад Стэдиум". Публика по всему миру, кроме Катара, изрядно соскучилась по футболу, так что стадионы должны быть переполнены во многих городах.
    • 4'
      Отбились хозяева поля после подачи корнера. Яркое начало матча мы наблюдаем. Обе команды дают понять, что они настроены на атакующую игру.
    • Угловой
      3'
      "Ливерпуль" не заставил ждать с ответом: Нуньес по левому краю ворвался в штрафную площадку и наносил удар, но его в последний момент успел заблокировать Лапорт - будет угловой.
    • Опасный момент
      2'
      Гюндоган вертикальным пасом отправил по центральной оси в прорыв Холанна, который пытался перебросить мяч через Келлехера, который опрометчиво решил сыграть на выходе, но норвежец всё же отправил мяч на трибуны.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 20'
      Милнер Джеймс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Фабио Карвалью бьет в цель!
    • 10'
      Де Брёйне Кевин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Холанн Эрлинг бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Сити
    66.2% (135)
    Ничья
    13.7% (28)
    Ливерпуль
    20.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.51% (109)
    Меньше
    13.49% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (117)
    Нет
    7.14% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    36.3% (74)
    1:2 Ливерпуль
    5.4% (11)
    3:2 Манчестер Сити
    4.9% (10)
    1:1 Ничья
    3.9% (8)
    1:0 Манчестер Сити
    3.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (7)
    3:1 Манчестер Сити
    1.5% (3)
    2:3 Ливерпуль
    1% (2)
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    Ливерпуль
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