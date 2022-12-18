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  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 78
Манчестер Сити 71.8% (56)
X 15.4% (12)
Ливерпуль 12.8% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ливерпуль
3.75
3.90
3.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Ливерпуль

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

41 матч

24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.85
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

77
50

Голов в среднем за матч

1.88
1.22

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 1 1
Альварес Хулиан 1 1
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грилиш Джек 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ливерпуль

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
0 Лестер
0 Саутгемптон
0 Линкольн Сити
0 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Блэкберн
0 Ноттингем Форест
0 Чарльтон
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Ноттингем Форест Сарридж Сэм 2 (1)
Кроули Таун Николс Том 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2022, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 78
    Манчестер Сити 71.8% (56)
    X 15.4% (12)
    Ливерпуль 12.8% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ливерпуль
    3.75
    3.90
    3.92
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Сити
    71.8% (56)
    Ничья
    15.4% (12)
    Ливерпуль
    12.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.43% (61)
    Меньше
    17.57% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    90.54% (67)
    Нет
    9.46% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    52.6% (41)
    1:1 Ничья
    7.7% (6)
    1:2 Ливерпуль
    7.7% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    6.4% (5)
    3:2 Манчестер Сити
    5.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
    3:1 Манчестер Сити
    3.8% (3)
    2:3 Ливерпуль
    2.6% (2)
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    Манчестер Сити
    Ливерпуль
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