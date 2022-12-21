Тур: 4. Стадион: Ивуд Парк.
1:2
Второй тайм: 66'
0'
0:1
13' ПенальтиДжонсон Бреннан
1:1
43' ГолУортон Скотт
52' Желтая карточкаУортон Скотт
1:2
54' ГолЛингард Джесси
55' Желтая карточкаУорролл Джо
Ход матча
13'
0:1
43'
1:1
52'
54'
1:2
55'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
13
Перс
Эйнсли
27
Трэвис
Льюис
16
Уортон
Скотт
15
Мола
Клинтон
36
Adam
Wharton
19
Хеджс
Райан
14
Хирст
Джордж
30
Боли
Вийи
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
- Основной состав
-
13 Перс ЭйнслиВратарь
-
27 Трэвис ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
16 Уортон СкоттЗащитник
-
15 Мола КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
36 Adam WhartonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хеджс РайанПолузащитник
-
14 Хирст ДжорджНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Дак БрэдлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бреретон БенПолузащитник
-
21 Бакли ДжонПолузащитник
-
10 Долан ТайрисПолузащитник
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Смит ДжорданВратарь
-
32 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
История личных встреч
Блэкберн
Ноттингем Форест
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.3
Среднее время на гол
73
69
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.22
Среднее время на гол
75
73
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.21
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
71
Бомбардиры внутри турнира
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дак Брэдли
|2
|0.5
|Уортон Скотт
|2
|0.5
|Маркандай Дилан
|2
|0.5
|Бреретон Бен
|1
|0.25
|Jack Vale
|1
|0.25
|Долан Тайрис
|1
|0.25
|Шмодикс Сэмми
|0
|0
|Эдун Тайо
|0
|0
|Adam Wharton
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|2
|0.67
|Лингард Джесси
|1
|0.33
|Йейтс Райан
|1
|0.33
|Лоди Ренан
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1 (1)
|0.33
Карточки
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Картер Хейден
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|1
|1
|Лингард Джесси
|1
|0
Результаты матчей
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Блэкберн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Блэкберн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Блэкберн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Норвич - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:4 Аякс - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Хартс 4:0
Бёрнли - Блэкберн 3:0 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:0 Ковентри - Блэкберн 1:0 Халл Сити - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Бирмингем 2:1 Блэкберн - Сандерленд 2:0 Мидлсбро - Блэкберн 1:2 Уиган - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Ротерхэм 3:0 Кардифф Сити - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Миллуолл 2:1 Лутон Таун - Блэкберн 2:0 Блэкберн - Уотфорд 2:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Блэкпул - Блэкберн 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0
Результаты матчей
Блэкберн
Ноттингем Форест
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Блэкберн
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1