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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Блэкберн
1:2
Второй тайм: 66'
Ноттингем Форест
0'
0:1
13' Пенальти
Джонсон Бреннан
1:1
43' Гол
Уортон Скотт
52' Желтая карточка
Уортон Скотт
1:2
54' Гол
Лингард Джесси
55' Желтая карточка
Уорролл Джо

Ход матча

13'
0:1
Джонсон Бреннан
43'
Уортон Скотт
(Adam Wharton)
1:1
46'
Эдун Тайо
Мола Клинтон
 
52'
Уортон Скотт
 
54'
1:2
Лингард Джесси
(Уильямс Неко)
55'
 
Уорролл Джо
63'
 
О'Брайен Льюис
Мангаля Орель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Блэкберн
Ничья
Ноттингем Форест
4.90
7.70
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Перс
Эйнсли
27
Трэвис
Льюис
33
Ashley
Phillips
16
Уортон
Скотт
15
Мола
Клинтон
30
Гарретт
Джейк
36
Adam
Wharton
18
Маркандай
Дилан
8
Шмодикс
Сэмми
19
Хеджс
Райан
14
Хирст
Джордж
1
Хендерсон
Дин
7
Уильямс
Неко
4
Уорролл
Джо
30
Боли
Вийи
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
23
Фройлер
Ремо
20
Джонсон
Бреннан
9
Авонийи
Тайво
11
Лингард
Джесси
Блэкберн
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Блэкберн
Ноттингем Форест

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:3
Ч
1:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
3:0
Ч
0:0
КC
0:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.3

Среднее время на гол

73
69

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.21
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
71

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дак Брэдли 2 0.5
Уортон Скотт 2 0.5
Маркандай Дилан 2 0.5
Бреретон Бен 1 0.25
Jack Vale 1 0.25
Долан Тайрис 1 0.25
Шмодикс Сэмми 0 0
Эдун Тайо 0 0
Adam Wharton 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 2 0.67
Лингард Джесси 1 0.33
Йейтс Райан 1 0.33
Лоди Ренан 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 (1) 0.33

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмодикс Сэмми 1 0
Картер Хейден 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 1 1
Лингард Джесси 1 0

Результаты матчей

Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Блэкберн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Блэкберн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Норвич - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:4 Аякс - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Хартс 4:0
Бёрнли - Блэкберн 3:0 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:0 Ковентри - Блэкберн 1:0 Халл Сити - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Бирмингем 2:1 Блэкберн - Сандерленд 2:0 Мидлсбро - Блэкберн 1:2 Уиган - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Ротерхэм 3:0 Кардифф Сити - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Миллуолл 2:1 Лутон Таун - Блэкберн 2:0 Блэкберн - Уотфорд 2:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Блэкпул - Блэкберн 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0

Результаты матчей

Блэкберн
Ноттингем Форест

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Блэкберн
0 Ноттингем Форест
0 Чарльтон
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Мангаля Орель уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Уорролл Джо получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Неко Уильямс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Лингард Джесси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    52'
    Уортон Скотт получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Клинтон Мола уходит с поля. Эдун Тайо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ewood Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Блэкберн
Ничья
Ноттингем Форест
4.90
7.70
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Блэкберн 1:2 Ноттингем Форест онлайн

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