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  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 15138
Блэкберн
1:4
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
0:1
13' Пенальти
Джонсон Бреннан
1:1
43' Гол
Уортон Скотт
52' Желтая карточка
Уортон Скотт
1:2
53' Гол
Лингард Джесси
55' Желтая карточка
Уорролл Джо
1:3
79' Гол
Авонийи Тайво
84' Желтая карточка
Колбэк Джек
1:4
90' Гол
Джонсон Бреннан
90'+4

Ход матча

13'
0:1
Джонсон Бреннан
43'
Уортон Скотт
(Adam Wharton)
1:1
46'
Эдун Тайо
Мола Клинтон
 
52'
Уортон Скотт
 
53'
1:2
Лингард Джесси
55'
 
Уорролл Джо
63'
 
О'Брайен Льюис
Мангаля Орель
72'
Долан Тайрис
Маркандай Дилан
 
72'
Хайем Доминик
Ashley Phillips
 
73'
Бакли Джон
Adam Wharton
 
79'
1:3
Авонийи Тайво
(Лингард Джесси)
82'
 
Деннис Эммануэль
Авонийи Тайво
83'
 
Колбэк Джек
Фройлер Ремо
83'
 
Сарридж Сэм
Лингард Джесси
84'
 
Колбэк Джек
88'
 
Мбе Со Лоик
Уильямс Неко
88'
Бреретон Бен
Долан Тайрис
 
90'
1:4
Джонсон Бреннан
(Сарридж Сэм)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 15
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 397 Количество передач 371
  • 51 Владение мячом, % 49
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Перс
Эйнсли
27
Трэвис
Льюис
33
Ashley
Phillips
16
Уортон
Скотт
15
Мола
Клинтон
30
Гарретт
Джейк
36
Adam
Wharton
18
Маркандай
Дилан
8
Шмодикс
Сэмми
19
Хеджс
Райан
14
Хирст
Джордж
1
Хендерсон
Дин
7
Уильямс
Неко
4
Уорролл
Джо
30
Боли
Вийи
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
23
Фройлер
Ремо
20
Джонсон
Бреннан
9
Авонийи
Тайво
11
Лингард
Джесси
Блэкберн
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Блэкберн
Ноттингем Форест

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:3
Ч
1:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
3:0
Ч
0:0
КC
0:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.3

Среднее время на гол

73
69

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.21
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
71

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дак Брэдли 2 0.5
Уортон Скотт 2 0.5
Маркандай Дилан 2 0.5
Бреретон Бен 1 0.25
Jack Vale 1 0.25
Долан Тайрис 1 0.25
Шмодикс Сэмми 0 0
Эдун Тайо 0 0
Adam Wharton 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лингард Джесси 2 0.67
Сарридж Сэм 2 0.67
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.67
Авонийи Тайво 1 0.33
Йейтс Райан 1 0.33
Лоди Ренан 1 0.33

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмодикс Сэмми 1 0
Уортон Скотт 1 0
Картер Хейден 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 1 1
Колбэк Джек 1 0
Лингард Джесси 1 0
Уорролл Джо 1 0

Результаты матчей

Блэкберн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Блэкберн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Блэкберн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Норвич - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:4 Аякс - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Хартс 4:0
Бёрнли - Блэкберн 3:0 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:0 Ковентри - Блэкберн 1:0 Халл Сити - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Бирмингем 2:1 Блэкберн - Сандерленд 2:0 Мидлсбро - Блэкберн 1:2 Уиган - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Ротерхэм 3:0 Кардифф Сити - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Миллуолл 2:1 Лутон Таун - Блэкберн 2:0 Блэкберн - Уотфорд 2:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Блэкпул - Блэкберн 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0

Результаты матчей

Блэкберн
Ноттингем Форест

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
1
2
1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
4 Чарльтон
3 Брайтон
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Весь список
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    • Желтая карточка
      55'
      Уорролл Джо получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Неко Уильямс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Лингард Джесси бьет в цель!
    • Желтая карточка
      52'
      Уортон Скотт получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Клинтон Мола уходит с поля. Эдун Тайо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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