  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Чарльтон
0:0
Второй тайм: 78'
Брайтон
0'
34' Желтая карточка
Miles Leaburn

Ход матча

34'
Miles Leaburn
 
46'
 
Митома Каору
Энсисо Хулио
62'
 
Троссар Леандро
Лаллана Адам
62'
 
Эступиньян Первис
Гилмор Билли
62'
Анеке Чакс
Miles Leaburn
 
63'
Блэкетт-Тэйлор Кори
Пэйн Джек
 
68'
Стокли Джейден
Анеке Чакс
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 23 Владение мячом, % 77
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чарльтон
Ничья
Брайтон
8.69
5.30
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Ashley
Maynard-Brewer
24
Иннис
Райан
5
Sam
Lavelle
34
Lucas
Ness
36
Richard
Chin
2
Сессеньон
Стивен
17
Рак-Сакьи
Джесуран
4
Добсон
Джордж
21
Фрейзер
Скотт
II
19
Пэйн
Джек
33
Miles
Leaburn
23
Стил
Джейсон
2
Лемпти
Тарик
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
13
Гросс
Паскаль
27
Гилмор
Билли
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
20
Энсисо
Хулио
21
Ундав
Дениз
Чарльтон
5-4-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Чарльтон
Брайтон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
0:0
Ч
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.5
2.14

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
53

Бомбардиры внутри турнира

Чарльтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анеке Чакс 1 0.25
Diallang Jaiyesimi 1 0.25
Aaron Henry 1 0.25
Рак-Сакьи Джесуран 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 1 0.33
Альсате Стивен 1 0.33
Митома Каору 1 0.33
Лемпти Тарик 1 0.33
Фергюсон Эван 1 0.33
Уэлбек Данни 1 (1) 0.33
Гилмор Билли 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Чарльтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sean Clare 1 0
Sam Lavelle 1 0
Richard Chin 1 0
Miles Leaburn 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сармиенто Джереми 1 0
Кайседо Мойсес 1 0

Результаты матчей

Чарльтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Чарльтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Чарльтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чарльтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чарльтон - Бристоль Роверс 1:2 Стокпорт - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Челтенем 0:1 Чарльтон - Стокпорт 2:2
Плимут - Чарльтон 3:2 Порт Вейл - Чарльтон 1:0 Бёртон - Чарльтон 3:3 Стивенэйдж - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Колчестер - Чарльтон 2:1 Чарльтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Барнсли - Чарльтон 3:1 Флитвуд Таун - Чарльтон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3
Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2

Результаты матчей

Чарльтон
Брайтон

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Чарльтон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Блэкберн
0 Ноттингем Форест
0 Чарльтон
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Miles Leaburn получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Valley, Charlton. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чарльтон
Ничья
Брайтон
8.69
5.30
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Чарльтон 0:0 Брайтон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Чарльтон
Брайтон
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 