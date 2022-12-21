Тур: 4. Стадион: Вэлли Чарльтон.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
23 Владение мячом, % 77
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.40 Победа «Брайтона»
24
Иннис
Райан
34
Lucas
Ness
36
Richard
Chin
19
Пэйн
Джек
23
Стил
Джейсон
27
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
20
Энсисо
Хулио
21
Ундав
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Иннис РайанЗащитник
- Защитник
-
34 Lucas NessЗащитник
-
36 Richard ChinЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пэйн ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Морган АлбиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Charlie KirkНападающий
- Нападающий
-
22 Анеке ЧаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Anthony Hayes
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
21 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
История личных встреч
Чарльтон
Брайтон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.5
2.14
Среднее время на гол
60
42
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.31
1.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
53
Бомбардиры внутри турнира
Чарльтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анеке Чакс
|1
|0.25
|Diallang Jaiyesimi
|1
|0.25
|Aaron Henry
|1
|0.25
|Рак-Сакьи Джесуран
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|1
|0.33
|Альсате Стивен
|1
|0.33
|Митома Каору
|1
|0.33
|Лемпти Тарик
|1
|0.33
|Фергюсон Эван
|1
|0.33
|Уэлбек Данни
|1 (1)
|0.33
|Гилмор Билли
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Карточки
Чарльтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sean Clare
|1
|0
|Sam Lavelle
|1
|0
|Richard Chin
|1
|0
|Miles Leaburn
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Результаты матчей
Чарльтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Чарльтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Чарльтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чарльтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чарльтон - Бристоль Роверс 1:2 Стокпорт - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Челтенем 0:1 Чарльтон - Стокпорт 2:2
Плимут - Чарльтон 3:2 Порт Вейл - Чарльтон 1:0 Бёртон - Чарльтон 3:3 Стивенэйдж - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Колчестер - Чарльтон 2:1 Чарльтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Барнсли - Чарльтон 3:1 Флитвуд Таун - Чарльтон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3
Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2
Результаты матчей
Чарльтон
Брайтон
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Чарльтон
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1