  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 17464
Чарльтон
0:0
Итог после пенальти
4
3
Брайтон

Ход матча

34'
Miles Leaburn
 
46'
 
Митома Каору
Энсисо Хулио
62'
 
Троссар Леандро
Лаллана Адам
62'
 
Эступиньян Первис
Гилмор Билли
63'
Анеке Чакс
Miles Leaburn
 
63'
Блэкетт-Тэйлор Кори
Пэйн Джек
 
68'
Стокли Джейден
Анеке Чакс
 
75'
Форстер-Кески Джейк
Фрейзер Скотт II
 
79'
 
Фергюсон Эван
Ундав Дениз
121'
0:0
Гросс Паскаль
121'
Стокли Джейден
0:0
121'
0:0
Троссар Леандро
121'
Форстер-Кески Джейк
1:0
121'
1:1
Фергюсон Эван
121'
Добсон Джордж
1:1
121'
1:2
Данк Льюис
121'
Рак-Сакьи Джесуран
1:2
121'
1:2
Марч Соломон
121'
Блэкетт-Тэйлор Кори
2:2
122'
2:3
Лемпти Тарик
122'
Сессеньон Стивен
3:3
122'
3:3
Кайседо Мойсес
122'
Sam Lavelle
4:3
Пен
4:3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 180 Количество передач 622
  • 22 Владение мячом, % 78
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Ashley
Maynard-Brewer
24
Иннис
Райан
5
Sam
Lavelle
34
Lucas
Ness
36
Richard
Chin
2
Сессеньон
Стивен
17
Рак-Сакьи
Джесуран
4
Добсон
Джордж
21
Фрейзер
Скотт
II
19
Пэйн
Джек
33
Miles
Leaburn
23
Стил
Джейсон
2
Лемпти
Тарик
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
13
Гросс
Паскаль
27
Гилмор
Билли
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
20
Энсисо
Хулио
21
Ундав
Дениз
Чарльтон
5-4-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Чарльтон
Брайтон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
0:0
Ч
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.5
2.14

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
53

Бомбардиры внутри турнира

Чарльтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анеке Чакс 1 0.25
Diallang Jaiyesimi 1 0.25
Aaron Henry 1 0.25
Рак-Сакьи Джесуран 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 1 0.33
Альсате Стивен 1 0.33
Митома Каору 1 0.33
Лемпти Тарик 1 0.33
Фергюсон Эван 1 0.33
Уэлбек Данни 1 (1) 0.33
Гилмор Билли 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Чарльтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sean Clare 1 0
Sam Lavelle 1 0
Richard Chin 1 0
Miles Leaburn 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сармиенто Джереми 1 0
Кайседо Мойсес 1 0

Результаты матчей

Чарльтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Чарльтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Чарльтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чарльтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чарльтон - Бристоль Роверс 1:2 Стокпорт - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Челтенем 0:1 Чарльтон - Стокпорт 2:2
Плимут - Чарльтон 3:2 Порт Вейл - Чарльтон 1:0 Бёртон - Чарльтон 3:3 Стивенэйдж - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Колчестер - Чарльтон 2:1 Чарльтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Барнсли - Чарльтон 3:1 Флитвуд Таун - Чарльтон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3
Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2

Результаты матчей

Чарльтон
Брайтон

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Чарльтон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
4 Чарльтон
3 Брайтон
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Sam Lavelle реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Мойсес Кайседо не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Сессеньон Стивен реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Тарик Лэмпти реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Блэкетт-Тэйлор Кори реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Марч Соломон не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Рак-Сакьи Джесуран не забивает в серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Miles Leaburn получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Valley, Charlton. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Чарльтон 0:0 Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     