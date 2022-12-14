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Греция: Кубок
2022-2023

Аполлон Паралимни
2:2
Второй тайм: 79'
Айос-Николаос
0'
1:0
11' Гол
Kosmas Gekas
1:1
17' Гол
Periklis Minas
37' Желтая карточка
61' Желтая карточка
2:1
62' Пенальти
Kosmas Gekas
67' Желтая карточка
2:2
76' Гол
Shehu Kristo

Ход матча

11'
Kosmas Gekas
1:0
17'
1:1
Periklis Minas
37'
 
61'
 
62'
Kosmas Gekas
2:1
67'
 
76'
2:2
Shehu Kristo

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Паралимни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kosmas Gekas 2 (1) 0.5
Айос-Николаос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Periklis Minas 1 0.25

Карточки

Результаты последних матчей

Аполлон Паралимни
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Астерас Петрити - Аполлон Паралимни 0:0 Панаргиакос Аргос Орестико - Аполлон Паралимни 0:4 Pao Kosmio - Аполлон Паралимни 0:6
Аполлон Паралимни - Aspis Xanthi 4:0 Орфеяс Ксанти - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Этникос Александруполи 1:2 Нестос Хрисуполис - Аполлон Паралимни 2:2 Аполлон Паралимни - А.Е. Калампаки 3:1 Пансерраикос - Аполлон Паралимни 0:0 Аполлон Паралимни - Alexandros Kilkis 2:0 Арис Авату - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Аэтос Орфану 2:1 Keravnos Pernis - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Pao Kosmio 5:1 Аполлон Паралимни - Ethnikos Sidirokastro FC 2:0 Кавала - Аполлон Паралимни 1:0 Аполлон Паралимни - Астерас 0:4 Aspis Xanthi - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Орфеяс Ксанти 3:1
Айос-Николаос
(11 матчей)
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 поражения
Айос-Николаос - Альмирос 2:0 Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0
Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
1/8 финала
0 Аполлон Паралимни
0 Айос-Николаос
0 Каламата
0 ПАОК
0 Ламия
0 Каллитея
0 Панатинаикос
0 Волос
0 Олимпиакос
0 Атромитос
0 Кифисия
0 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Левадиакос Шкварка Михал 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Periklis Minas бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Kosmas Gekas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Аполлон Паралимни
Айос-Николаос
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