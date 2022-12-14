2:2
Второй тайм: 79'
0'
1:0
11' ГолKosmas Gekas
1:1
17' ГолPeriklis Minas
2:1
62' ПенальтиKosmas Gekas
2:2
76' ГолShehu Kristo
Ход матча
11'
1:0
17'
1:1
37'
61'
62'
2:1
67'
76'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
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10 Ledis Elezi
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- Запасные игроки
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Главный тренер: Nikolaos Karabetakis
- Основной состав
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19 Kevin Hysi
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- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
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17 Mario Nokai
-
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11 Erik Tzilai
-
Главный тренер: Манолис Скивалос
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Паралимни
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kosmas Gekas
|2 (1)
|0.5
Айос-Николаос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Periklis Minas
|1
|0.25
Карточки
Результаты последних матчей
Аполлон Паралимни
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Астерас Петрити - Аполлон Паралимни 0:0 Панаргиакос Аргос Орестико - Аполлон Паралимни 0:4 Pao Kosmio - Аполлон Паралимни 0:6
Аполлон Паралимни - Aspis Xanthi 4:0 Орфеяс Ксанти - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Этникос Александруполи 1:2 Нестос Хрисуполис - Аполлон Паралимни 2:2 Аполлон Паралимни - А.Е. Калампаки 3:1 Пансерраикос - Аполлон Паралимни 0:0 Аполлон Паралимни - Alexandros Kilkis 2:0 Арис Авату - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Аэтос Орфану 2:1 Keravnos Pernis - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Pao Kosmio 5:1 Аполлон Паралимни - Ethnikos Sidirokastro FC 2:0 Кавала - Аполлон Паралимни 1:0 Аполлон Паралимни - Астерас 0:4 Aspis Xanthi - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Орфеяс Ксанти 3:1
Айос-Николаос
(11 матчей)
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 поражения
Айос-Николаос - Альмирос 2:0 Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0
Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Левадиакос
|Шкварка Михал
|1