2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолKosmas Gekas
1:1
17' ГолPeriklis Minas
2:1
62' ПенальтиKosmas Gekas
2:2
76' ГолShehu Kristo
90'+5
Ход матча
11'
1:0
17'
1:1
37'
61'
62'
2:1
67'
76'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
-
-
10 Ledis Elezi
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nikolaos Karabetakis
- Основной состав
-
-
19 Kevin Hysi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
17 Mario Nokai
-
-
-
11 Erik Tzilai
-
-
Главный тренер: Манолис Скивалос
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Паралимни
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kosmas Gekas
|2 (1)
|0.5
Айос-Николаос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Shehu Kristo
|1
|0.25
|Periklis Minas
|1
|0.25
Карточки
Результаты матчей
Аполлон Паралимни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Айос-Николаос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Аполлон Паралимни
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Айос-Николаос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Паралимни
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Астерас Петрити - Аполлон Паралимни 0:0 Панаргиакос Аргос Орестико - Аполлон Паралимни 0:4 Pao Kosmio - Аполлон Паралимни 0:6
Аполлон Паралимни - Aspis Xanthi 4:0 Орфеяс Ксанти - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Этникос Александруполи 1:2 Нестос Хрисуполис - Аполлон Паралимни 2:2 Аполлон Паралимни - А.Е. Калампаки 3:1 Пансерраикос - Аполлон Паралимни 0:0 Аполлон Паралимни - Alexandros Kilkis 2:0 Арис Авату - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Аэтос Орфану 2:1 Keravnos Pernis - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Pao Kosmio 5:1 Аполлон Паралимни - Ethnikos Sidirokastro FC 2:0 Кавала - Аполлон Паралимни 1:0 Аполлон Паралимни - Астерас 0:4 Aspis Xanthi - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Орфеяс Ксанти 3:1
Айос-Николаос
(11 матчей)
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 поражения
Айос-Николаос - Альмирос 2:0 Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0
Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
Результаты матчей
Аполлон Паралимни
Айос-Николаос
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аполлон Паралимни
Айос-Николаос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
22
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Волос
|Куциас Георгиос
|2
|Аполлон Паралимни
|Kosmas Gekas
|2
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1
|ПАОК
|Дуглас Гомес
|1
|ПАОК
|Састре Хуан
|1
|Каламата
|Randy Mavinga
|1