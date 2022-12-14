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Греция: Кубок
2022-2023

Аполлон Паралимни
2:2
Конец матча
Айос-Николаос
0'
1:0
11' Гол
Kosmas Gekas
1:1
17' Гол
Periklis Minas
37' Желтая карточка
61' Желтая карточка
2:1
62' Пенальти
Kosmas Gekas
67' Желтая карточка
2:2
76' Гол
Shehu Kristo
90'+5

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Паралимни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kosmas Gekas 2 (1) 0.5
Айос-Николаос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Shehu Kristo 1 0.25
Periklis Minas 1 0.25

Карточки

Результаты матчей

Аполлон Паралимни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Айос-Николаос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Аполлон Паралимни
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Айос-Николаос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Паралимни
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Астерас Петрити - Аполлон Паралимни 0:0 Панаргиакос Аргос Орестико - Аполлон Паралимни 0:4 Pao Kosmio - Аполлон Паралимни 0:6
Аполлон Паралимни - Aspis Xanthi 4:0 Орфеяс Ксанти - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Этникос Александруполи 1:2 Нестос Хрисуполис - Аполлон Паралимни 2:2 Аполлон Паралимни - А.Е. Калампаки 3:1 Пансерраикос - Аполлон Паралимни 0:0 Аполлон Паралимни - Alexandros Kilkis 2:0 Арис Авату - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Аэтос Орфану 2:1 Keravnos Pernis - Аполлон Паралимни 1:1 Аполлон Паралимни - Pao Kosmio 5:1 Аполлон Паралимни - Ethnikos Sidirokastro FC 2:0 Кавала - Аполлон Паралимни 1:0 Аполлон Паралимни - Астерас 0:4 Aspis Xanthi - Аполлон Паралимни 0:1 Аполлон Паралимни - Орфеяс Ксанти 3:1
Айос-Николаос
(11 матчей)
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 поражения
Айос-Николаос - Альмирос 2:0 Айос-Николаос - Ники Волоу 2:0 Айос-Николаос - Эпископи 0:0 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0
Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1

Результаты матчей

Аполлон Паралимни
Айос-Николаос

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аполлон Паралимни
Айос-Николаос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
3.5
1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
0 Ламия
0 Каллитея
0 Панатинаикос
0 Волос
0 Олимпиакос
0 Атромитос
0 Кифисия
0 АЕК
0 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
0 Левадиакос
0 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Панетоликос Флорес Дейби 2
Пансерраикос Andreas Katsantonis 2
Каламата Ровас Кристос 2
Волос Куциас Георгиос 2
Аполлон Паралимни Kosmas Gekas 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
ПАОК Дуглас Гомес 1
ПАОК Састре Хуан 1
Каламата Randy Mavinga 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Arthur Bothe уходит с поля. Mario Nokai выходит вместо него
  • 86'
    Alexandros Melissopoulos уходит с поля. Erik Xhilaj выходит вместо него
  • 81'
    Filippos Tzabejia уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 80'
    Ledis Elezi уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Kristo Shehu бьет в цель!
  • 73'
    Kosmas Gekas уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Periklis Minas бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Kosmas Gekas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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