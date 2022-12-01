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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Заря
2:2
Второй тайм: 90+'
Колос Ковалёвка
0'
0:1
10' Гол
Болбат Сергей
1:1
19' Пенальти
Булеца Сергей
32' Желтая карточка
Ореховский Павел
1:2
52' Гол
Чоботенко Сергей
2:2
63' Гол
Кирюханцев Игорь
83' Желтая карточка

Ход матча

10'
0:1
Болбат Сергей
(Золотов Николай)
19'
Булеца Сергей
1:1
32'
 
Ореховский Павел
46'
 
Лысенко Владимир
Безбородько Денис
46'
Антюх Денис
Русин Назарий
 
52'
1:2
Чоботенко Сергей
(Богданов Андрей)
63'
Кирюханцев Игорь
(Мишнёв Дмитрий)
2:2
83'
 
Прогнозы 109
Заря 95.4% (104)
X 3.7% (4)
Колос Ковалёвка 0.9% (1)
+0
выиграет Заря
без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Колос Ковалёвка
1.67
3.66
5.22
Все Коэффициенты
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
2
Бутко
Богдан
5
Бражко
Владимир
20
Чурко
Вячеслав
70
Кирюханцев
Игорь
10
Булеца
Сергей
31
Русин
Назарий
9
Мишнёв
Дмитрий
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
21
Новак
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
15
Черноморец
Александр
90
Богданов
Андрей
14
Милько
Вадим
50
Болбат
Сергей
10
Ореховский
Павел
69
Ильин
Олег
22
Безбородько
Денис
Заря
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Заря
Колос Ковалёвка

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 5 0.33
Булеца Сергей 4 (1) 0.27
Русин Назарий 3 0.2
Мишнёв Дмитрий 3 0.2
Безбородько Денис 3 0.2
Чурко Вячеслав 2 0.13
Шахов Евгений 2 0.13
Бутко Богдан 2 0.13
Антюх Денис 2 0.13
Бражко Владимир 2 0.13
Имереков Максим 1 0.07
Нагнойный Денис 1 0.07
Вантух Роман 1 0.07
Алефиренко Даниил 1 0.07
Назарина Егор 1 (1) 0.07
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Хлань Максим 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 4 (4) 0.27
Милько Вадим 3 (2) 0.2
Чоботенко Сергей 2 0.13
Болбат Сергей 1 0.07
Ильин Олег 1 0.07
Мякушко Сергей 1 0.07
Гончаренко Роман 1 0.07
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 4 0
Назарина Егор 3 0
Бражко Владимир 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Батагов Арсений 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Антюх Денис 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 6 0
Безбородько Денис 5 0
Ореховский Павел 5 0
Лысенко Владимир 4 0
Золотов Николай 4 0
Ильин Олег 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Смирный Евгений 3 0
Болбат Сергей 2 0
Черноморец Александр 2 0
Богданов Андрей 1 0
Зозуля Алексей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Емец Владислав 1 0
Попов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
2
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Колос Ковалёвка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

13
7
Заря
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Колос Ковалёвка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

16
9

Голы по времени матча

Забито

16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
6
38%
1
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

30
12
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
10%
1
8%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
7
23%
5
42%
61-75
5
17%
2
17%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
3
15%
5
31%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0
Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3
Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1

Результаты матчей

Заря
Колос Ковалёвка

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

3:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Заря
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
6
4
2
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
4
1.5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
2
12
7
7
2.5
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 14 11 2 1 31 - 10 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Динамо Киев 15 9 3 3 24 - 13 30
4. Заря 2:2 15 8 4 3 32 - 22 28
5. Александрия 13 7 3 3 23 - 19 24
6. Колос Ковалёвка 2:2 15 5 5 5 14 - 18 20
7. Металлист-1925 14 4 6 4 13 - 17 18
8. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
9. Верес 15 5 2 8 17 - 20 17
10. Металлист 15 4 4 7 15 - 23 16
11. Кривбасс 14 4 3 7 10 - 16 15
12. Минай 14 3 5 6 10 - 15 14
13. Рух Львов 13 3 4 6 15 - 20 13
14. Ингулец 14 3 4 7 12 - 18 13
15. Черноморец Од 13 2 4 7 8 - 17 10
16. Львов 14 2 3 9 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Динамо Киев 9 5 3 1 14 - 6 18
4. Александрия 7 5 1 1 15 - 8 16
5. Заря 2:2 7 4 3 0 18 - 11 15
6. Колос Ковалёвка 2:2 8 4 2 2 9 - 6 14
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Кривбасс 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Ингулец 7 3 0 4 6 - 7 9
11. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 7 1 2 4 4 - 11 5
15. Львов 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Верес 10 5 1 4 14 - 12 16
3. Заря 2:2 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 9 3 2 4 10 - 12 11
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Минай 8 2 3 3 7 - 10 9
8. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
9. Металлист-1925 6 1 4 1 3 - 4 7
10. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
11. Колос Ковалёвка 2:2 7 1 3 3 5 - 12 6
12. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
14. Рух Львов 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
16. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 11 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Динамо Киев Цыганков Виктор 6 (5)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Ореховский Павел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Булеца Сергей из команды Заря забивает с точки!
  • 10'
    Золотов Николай сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Болбат Сергей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 109
Заря 95.4% (104)
X 3.7% (4)
Колос Ковалёвка 0.9% (1)
+0
выиграет Заря
без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Колос Ковалёвка
1.67
3.66
5.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заря 2:2 Колос Ковалёвка онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Заря 2:2 Колос Ковалёвка

Исход игры
Заря
95.4% (104)
Ничья
3.7% (4)
Колос Ковалёвка
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.27% (45)
Меньше
56.73% (59)
Обе команды забьют
Да
45.19% (47)
Нет
54.81% (57)
Популярный счёт
2:1 Заря
33.9% (37)
1:0 Заря
30.3% (33)
2:0 Заря
20.2% (22)
1:1 Ничья
2.8% (3)
3:1 Заря
2.8% (3)
3:2 Заря
1.8% (2)
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Заря
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