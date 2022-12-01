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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.33
|Булеца Сергей
|4 (1)
|0.27
|Русин Назарий
|3
|0.2
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.2
|Безбородько Денис
|3
|0.2
|Чурко Вячеслав
|2
|0.13
|Шахов Евгений
|2
|0.13
|Бутко Богдан
|2
|0.13
|Антюх Денис
|2
|0.13
|Бражко Владимир
|2
|0.13
|Имереков Максим
|1
|0.07
|Нагнойный Денис
|1
|0.07
|Вантух Роман
|1
|0.07
|Алефиренко Даниил
|1
|0.07
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.07
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|4 (4)
|0.27
|Милько Вадим
|3 (2)
|0.2
|Чоботенко Сергей
|2
|0.13
|Болбат Сергей
|1
|0.07
|Ильин Олег
|1
|0.07
|Мякушко Сергей
|1
|0.07
|Гончаренко Роман
|1
|0.07
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|4
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Антюх Денис
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Безбородько Денис
|5
|0
|Ореховский Павел
|5
|0
|Золотов Николай
|4
|0
|Ильин Олег
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Богданов Андрей
|2
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Емец Владислав
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31 - 10
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Динамо Киев
|15
|9
|3
|3
|24 - 13
|30
|4.
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32 - 22
|28
|5.
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23 - 19
|24
|6.
|Колос Ковалёвка
|15
|5
|5
|5
|14 - 18
|20
|7.
|Металлист-1925
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|8.
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|9.
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17 - 20
|17
|10.
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|11.
|Кривбасс
|14
|4
|3
|7
|10 - 16
|15
|12.
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|13.
|Рух Львов
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|14.
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|15.
|Черноморец Од
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|16.
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|6
|3
|0
|19 - 8
|21
|2.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Динамо Киев
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|4.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|5.
|Заря
|7
|4
|3
|0
|18 - 11
|15
|6.
|Колос Ковалёвка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|9.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Ингулец
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|11.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|13.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Черноморец Од
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|15.
|Львов
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Верес
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Верес
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Динамо Киев
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Металлист
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|8.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|9.
|Металлист-1925
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|10.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|11.
|Колос Ковалёвка
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|14.
|Рух Львов
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|16.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|Днепр-1
|Довбик Артём
|11 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6 (5)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|7
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5