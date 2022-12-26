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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Брюгге
1:0
Второй тайм: 87'
АХ Лёвен
0'
16' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
22' Желтая карточка
Мата Клинтон
24' Желтая карточка
Малинов Кристиян
34' Желтая карточка
Абакар Силла
1:0
44' Пенальти
Ютгла Ферран
85' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камал
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
7
Торстейнссон
Йон
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
13
Кийине
Софиан
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
Брюгге
4-3-3
АХ Лёвен
4-4-1-1

История личных встреч

Брюгге
АХ Лёвен

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
0:3
К
4:1
ПДА
1:4
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.57
2.5

Среднее время на гол

35
36

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

2.08
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 8 (1) 0.44
Сков-Ольсен Андреас 6 0.33
Ванакен Ханс 5 (1) 0.28
Нильсен Каспер 5 0.28
Яремчук Роман 2 0.11
Ланг Ноа 2 (1) 0.11
Мейер Бьорн 1 0.06
Соболь Эдуард 1 0.06
Мехеле Брэндон 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Бушанан Тажон 1 0.06
Сова Камал 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 11 (3) 0.61
Мертенс Матье 4 0.22
Аль-Тамари Мусса 3 0.17
Торстейнссон Йон 3 0.17
Nachon Nsingi 3 0.17
Де Норре Каспер 2 0.11
Кийине Софиан 2 (1) 0.11
Патрис Луи 1 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.06
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 3 1
Одои Денис 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мата Клинтон 3 0
Бушанан Тажон 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Ланг Ноа 1 0
Сова Камал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 6 0
Мендиль Хамза 5 0
Торстейнссон Йон 5 0
Мертенс Матье 4 0
Патрис Луи 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Рикка Федерико 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Кийине Софиан 1 0
Mandela Keita 1 0

Результаты матчей

Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
АХ Лёвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
7
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

11
13
Брюгге
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

14
20

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
3
15%
3
17%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
30%
3
27%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Забито

32
31
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
10
31%
5
16%
31-45
6
19%
4
13%
46-60
7
22%
7
23%
61-75
3
9%
7
23%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2
Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1
АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0

Результаты матчей

Брюгге
АХ Лёвен

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Брюгге
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
2
1.5
4
4
5
4
2.5
2
6
2
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
6
3
2
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
11
6
1.5
10
7
7
10
2.5
4
13
2
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 15 1 1 45 - 15 46
2.
Брюгге
 1:0 18 11 3 4 35 - 20 36
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 11 3 3 35 - 22 36
4.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 0:1 18 7 4 7 30 - 27 25
10.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
Андерлехт
 16 6 2 8 26 - 23 20
12.
Шарлеруа
 16 6 1 9 23 - 29 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 17 5 2 10 20 - 37 17
16.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
17.
Кортрейк
 17 3 3 11 14 - 33 12
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Брюгге
 1:0 10 7 2 1 23 - 10 23
3.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
4.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 13 - 8 17
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 0:1 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 8 3 1 4 13 - 14 10
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
17.
Кортрейк
 9 1 2 6 5 - 18 5
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Брюгге
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
8.
АХ Лёвен
 0:1 10 3 3 4 17 - 16 12
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
11.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
13.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Андерлехт
 7 2 1 4 11 - 12 7
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 9 1 2 6 9 - 22 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 8 (4)
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Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Петерс Стеф 1 5
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    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    АХ Лёвен
    1.48
    4.90
    6.34
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