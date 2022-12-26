Тур: 18. Стадион: Ян Брейдель.
0'
16' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
22' Желтая карточкаМата Клинтон
24' Желтая карточкаМалинов Кристиян
34' Желтая карточкаАбакар Силла
1:0
44' ПенальтиЮтгла Ферран
85' Желтая карточкаРафаэль Онедика
Ход матча
16'
22'
24'
34'
44'
1:0
82'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.48 Победа «Брюгге»
77
Мата
Клинтон
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камал
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Сова КамалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Брюгге
АХ Лёвен
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
13 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2.57
2.5
Среднее время на гол
35
36
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Среднее время на гол
60
157
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
2.08
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|8 (1)
|0.44
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.33
|Ванакен Ханс
|5 (1)
|0.28
|Нильсен Каспер
|5
|0.28
|Яремчук Роман
|2
|0.11
|Ланг Ноа
|2 (1)
|0.11
|Мейер Бьорн
|1
|0.06
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Ларин Кайл
|1
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.06
|Сова Камал
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|11 (3)
|0.61
|Мертенс Матье
|4
|0.22
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.17
|Торстейнссон Йон
|3
|0.17
|Nachon Nsingi
|3
|0.17
|Де Норре Каспер
|2
|0.11
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.11
|Патрис Луи
|1
|0.06
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.06
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Бушанан Тажон
|2
|0
|Мейер Бьорн
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
|Сова Камал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мендиль Хамза
|5
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Рикка Федерико
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
АХ Лёвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
7
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
11
13
Брюгге
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
14
20
Голы по времени матча
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
3
15%
3
17%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
30%
3
27%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Забито
32
31
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
10
31%
5
16%
31-45
6
19%
4
13%
46-60
7
22%
7
23%
61-75
3
9%
7
23%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2
Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1
АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0
Результаты матчей
Брюгге
АХ Лёвен
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Брюгге
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
72
44
54
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
44
63
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
116
107
710
413
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|15
|1
|1
|45 - 15
|46
|2.
|1:0
|18
|11
|3
|4
|35 - 20
|36
|3.
|17
|11
|3
|3
|35 - 22
|36
|4.
|17
|11
|2
|4
|30 - 17
|35
|5.
|18
|9
|4
|5
|32 - 18
|31
|6.
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|17
|8
|2
|7
|27 - 23
|26
|8.
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|26
|9.
|0:1
|18
|7
|4
|7
|30 - 27
|25
|10.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|16
|6
|2
|8
|26 - 23
|20
|12.
|16
|6
|1
|9
|23 - 29
|19
|13.
|18
|6
|1
|11
|25 - 38
|19
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|16.
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|17.
|17
|3
|3
|11
|14 - 33
|12
|18.
|18
|3
|2
|13
|16 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|3.
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|6.
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|14.
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|17.
|9
|1
|2
|6
|5 - 18
|5
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|16 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|13.
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|14.
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|8 (4)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 5