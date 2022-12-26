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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 18241
Брюгге
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
16' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
22' Желтая карточка
Мата Клинтон
24' Желтая карточка
Малинов Кристиян
34' Желтая карточка
Абакар Силла
1:0
43' Пенальти
Ютгла Ферран
85' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
1:1
90' Гол
Nachon Nsingi
90'+6
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камал
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
7
Торстейнссон
Йон
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
13
Кийине
Софиан
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
Брюгге
4-3-3
АХ Лёвен
4-4-1-1

История личных встреч

Брюгге
АХ Лёвен

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
0:3
К
4:1
ПДА
1:4
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.57
2.5

Среднее время на гол

35
36

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

2.08
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 8 (1) 0.44
Сков-Ольсен Андреас 6 0.33
Ванакен Ханс 5 (1) 0.28
Нильсен Каспер 5 0.28
Яремчук Роман 2 0.11
Ланг Ноа 2 (1) 0.11
Мейер Бьорн 1 0.06
Соболь Эдуард 1 0.06
Мехеле Брэндон 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Бушанан Тажон 1 0.06
Сова Камал 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 11 (3) 0.61
Мертенс Матье 4 0.22
Nachon Nsingi 4 0.22
Аль-Тамари Мусса 3 0.17
Торстейнссон Йон 3 0.17
Де Норре Каспер 2 0.11
Кийине Софиан 2 (1) 0.11
Патрис Луи 1 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.06
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 5 0
Абакар Силла 3 1
Одои Денис 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мата Клинтон 3 0
Бушанан Тажон 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Ланг Ноа 1 0
Сова Камал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 6 0
Мендиль Хамза 5 0
Торстейнссон Йон 5 0
Мертенс Матье 4 0
Патрис Луи 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Рикка Федерико 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Кийине Софиан 1 0
Mandela Keita 1 0

Результаты матчей

Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
АХ Лёвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
8
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

11
13
Брюгге
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
7
33%
3
16%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Пропущено

13
15
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
4
31%
5
33%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
30%
3
27%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Забито

33
32
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
11
33%
5
16%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
7
21%
7
22%
61-75
3
9%
8
25%
76-90

Пропущено

23
26
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
9%
9
35%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2
Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1
АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0

Результаты матчей

Брюгге
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Брюгге
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
3
1.5
4
4
5
5
2.5
2
6
2
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
4
1.5
6
4
2
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
11
7
1.5
10
8
7
11
2.5
4
14
2
16
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
10.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
Андерлехт
 0:0 17 6 3 8 26 - 23 21
12.
Шарлеруа
 0:0 17 6 2 9 23 - 29 20
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 0:0 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 0:0 9 3 2 4 13 - 14 11
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
11.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
13.
Шарлеруа
 0:0 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Андерлехт
 0:0 8 2 2 4 11 - 12 8
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран из команды Брюгге забивает с точки!
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