Тур: 18. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
40' Желтая карточкаBillel Messaoudi
55' Желтая карточкаОнуачу Пол
60' Желтая карточкаNayel Mehssatou
81' Желтая карточкаКейта Хабиб
1:0
83' ГолАвенатти Фелипе
85' Желтая карточкаЛончар Стьепан
90'+7
Ход матча
40'
55'
60'
81'
83'
1:0
85'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.46 Победа «Генка»
44
Сильва
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Кортрейк
Генк
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
27 матчей
18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.8%
33.3%
51.9%
4 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.62
0.43
Среднее время на гол
55
210
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.62
Среднее время на гол
46
55
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.22
|Авенатти Фелипе
|3
|0.17
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.11
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.06
|Кейта Хабиб
|1
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.06
|Мбайо Дилан
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Billel Messaoudi
|1
|0.06
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|13 (3)
|0.72
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.33
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.33
|Ндайишимий Майк
|5
|0.28
|Муньос Даниэль
|5
|0.28
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.17
|Грошовски Патрик
|2
|0.11
|Артеага Херардо
|2
|0.11
|Немет Ондраш
|1
|0.06
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сильва Жоао
|2
|0
|Лончар Стьепан
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Сич Алексей
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Онуачу Пол
|3
|0
|Куэста Карлос
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Генк
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
3
2
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Генк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
4
25
Кортрейк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Генк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
7
27
Голы по времени матча
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
6
32%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
2
33%
3
16%
76-90
Пропущено
18
9
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
6
33%
2
22%
76-90
Забито
9
25
2 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
0
0%
7
28%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
1
11%
7
28%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
2
22%
1
4%
61-75
2
22%
6
24%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 7
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
15
44
5 В 1-м тайме 27
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
0
0%
10
23%
1-15
3
20%
8
18%
16-30
2
13%
9
20%
31-45
3
20%
6
14%
46-60
3
20%
2
5%
61-75
4
27%
9
20%
76-90
Пропущено
33
17
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 14
4
12%
2
12%
1-15
2
6%
3
18%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
6
18%
4
24%
46-60
6
18%
3
18%
61-75
8
24%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3
Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Генк
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1
Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2
Результаты матчей
Кортрейк
Генк
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
4
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
81
19
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
216
144
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|1
|2
|45 - 16
|46
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|17
|11
|2
|4
|30 - 17
|35
|4.
|18
|10
|4
|4
|35 - 21
|34
|5.
|18
|9
|4
|5
|32 - 18
|31
|6.
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|17
|8
|2
|7
|27 - 23
|26
|8.
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|10.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|26 - 23
|21
|12.
|0:0
|17
|6
|2
|9
|23 - 29
|20
|13.
|18
|6
|1
|11
|25 - 38
|19
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|18
|5
|2
|11
|20 - 40
|17
|16.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|17.
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|18.
|18
|3
|2
|13
|16 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|16 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|13.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|14.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7