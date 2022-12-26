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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Кортрейк
1:0
Конец матча
Генк
0'
40' Желтая карточка
Billel Messaoudi
55' Желтая карточка
Онуачу Пол
60' Желтая карточка
Nayel Mehssatou
81' Желтая карточка
Кейта Хабиб
1:0
83' Гол
Авенатти Фелипе
85' Желтая карточка
Лончар Стьепан
90'+7
1
Tom
Vandenberghe
25
Nayel
Mehssatou
6
Сич
Алексей
44
Сильва
Жоао
70
Бруно
Массимо
33
Лончар
Стьепан
4
Ватанабэ
Цуёси
9
Billel
Messaoudi
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
20
Авенатти
Фелипе
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
5
Артеага
Херардо
2
Маккензи
Марк
3
Садик
Муджаид
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
34
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
18
Онуачу
Пол
Кортрейк
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Генк

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

27 матчей

18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.8%
33.3%
51.9%
4 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
К
1:0
К
3:2
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛППОЗПВЛЕ
0:3
ЛП
3:0
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:4
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.62
0.43

Среднее время на гол

55
210

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.62

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.22
Авенатти Фелипе 3 0.17
Гейе Папе Хабиб 2 0.11
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.06
Кейта Хабиб 1 0.06
Бруно Массимо 1 0.06
Мбайо Дилан 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Billel Messaoudi 1 0.06
Д'Эне Кристоф 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 13 (3) 0.72
Пейнтсил Джозеф 6 0.33
Хейнен Бриан 6 (2) 0.33
Ндайишимий Майк 5 0.28
Муньос Даниэль 5 0.28
Дессерс Сириль 3 (1) 0.17
Грошовски Патрик 2 0.11
Артеага Херардо 2 0.11
Немет Ондраш 1 0.06
Саматта Мбвана 1 0.06
Ито Дзюня 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Д'Эне Кристоф 3 1
Дессолей Дорьян 4 0
Гейе Папе Хабиб 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Сильва Жоао 2 0
Лончар Стьепан 2 0
Радованович Александар 2 0
Сич Алексей 2 0
Танака Сатоси 2 0
Nayel Mehssatou 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Бруно Массимо 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 1
Муньос Даниэль 5 0
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Онуачу Пол 3 0
Куэста Карлос 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Грошовски Патрик 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Маккензи Марк 2 0
Matias Galarza 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Генк
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

3
2
Кортрейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Генк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

4
25
Кортрейк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Генк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

7
27

Голы по времени матча

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
6
32%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
2
33%
3
16%
76-90

Пропущено

18
9
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Забито

9
25
2 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
0
0%
7
28%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
1
11%
7
28%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
2
22%
1
4%
61-75
2
22%
6
24%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 7
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

15
44
5 В 1-м тайме 27
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
0
0%
10
23%
1-15
3
20%
8
18%
16-30
2
13%
9
20%
31-45
3
20%
6
14%
46-60
3
20%
2
5%
61-75
4
27%
9
20%
76-90

Пропущено

33
17
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 14
4
12%
2
12%
1-15
2
6%
3
18%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
6
18%
4
24%
46-60
6
18%
3
18%
61-75
8
24%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3
Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Генк
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1
Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2

Результаты матчей

Кортрейк
Генк

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
4
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
2
16
1.5
14
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
10.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
Андерлехт
 0:0 17 6 3 8 26 - 23 21
12.
Шарлеруа
 0:0 17 6 2 9 23 - 29 20
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 0:0 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 0:0 9 3 2 4 13 - 14 11
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
11.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
13.
Шарлеруа
 0:0 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Андерлехт
 0:0 8 2 2 4 11 - 12 8
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Billel Messaoudi получил желтую карточку от судьи
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