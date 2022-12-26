Тур: 18. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа. Зрители: 10262
0'
45' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
49' Желтая карточкаНкуба Кен
52' Желтая карточкаNadir Benbouali
0:1
85' Гол в свои воротаЗоргане Адем
90'+7
Ход матча
45'
49'
52'
85'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.08 Тотал меньше 2,5
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Brian Riemer
История личных встреч
Шарлеруа
Андерлехт
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
80%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед
40 матчей
32.5%
10%
57.5%
13 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
8 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
0.86
1.05
Среднее время на гол
105
86
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.84
1.39
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
53
48
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
67
75
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|5 (1)
|0.29
|Мориока Риота
|3
|0.18
|Зарури Анасс
|2
|0.12
|Nadir Benbouali
|2
|0.12
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.12
|Зоргане Адем
|1
|0.06
|Нкуба Кен
|1
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Голизаде Али
|1
|0.06
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.06
|Бессиль Лоик
|1
|0.06
|Баджи Юссуф
|1
|0.06
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|6 (1)
|0.35
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.24
|Амузу Френсис
|3
|0.18
|Ашимеру Маджид
|2
|0.12
|Версхарен Яри
|2
|0.12
|Струйкенс Марио
|2
|0.12
|Мурильо Микаэль
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Раман Бенито
|1
|0.06
|Диавара Амаду
|1
|0.06
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.06
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.06
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.06
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|0
|Нкуба Кен
|5
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|3
|1
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Дебаст Зено
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Результаты матчей
Шарлеруа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Андерлехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
4
Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
5
16
Шарлеруа
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Андерлехт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
15%
4
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
5
50%
3
19%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
6
60%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
8
31%
61-75
8
33%
3
12%
76-90
Пропущено
28
20
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
18%
4
20%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
5
18%
7
35%
61-75
7
25%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Ninove 3:0 OH Leuven U23 - Шарлеруа 2:2 Тес Спорт - Шарлеруа 3:3
Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ОФИ - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Генк 0:2 Льерс Кемпензонен - Андерлехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0
Результаты матчей
Шарлеруа
Андерлехт
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Шарлеруа
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
26
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
611
89
215
512
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.08 Тотал меньше 2,5