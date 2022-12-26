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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 10262
Шарлеруа
0:1
Конец матча
Андерлехт
0'
45' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
49' Желтая карточка
Нкуба Кен
52' Желтая карточка
Nadir Benbouali
0:1
85' Гол в свои ворота
Зоргане Адем
90'+7
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
32
Mehdi
Boukamir
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
45
Nadir
Benbouali
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
3
Делькруа
Ханнес
25
Требель
Адриен
61
Арнстад
Кристиан
10
Версхарен
Яри
29
Струйкенс
Марио
7
Амузу
Френсис
99
Силва
Фабио
Шарлеруа
3-4-2-1
Андерлехт
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Андерлехт

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
80%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед

40 матчей

32.5%
10%
57.5%
13 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
8 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
4:0
ПДА
1:3
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:0
ТМС
0:4
ТМС
0:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ЛППОЧГ
1:3
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:2
К
2:2
ЛП
3:2
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

0.86
1.05

Среднее время на гол

105
86

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.84
1.39

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

53
48

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

67
75

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 5 (1) 0.29
Мориока Риота 3 0.18
Зарури Анасс 2 0.12
Nadir Benbouali 2 0.12
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.12
Зоргане Адем 1 0.06
Нкуба Кен 1 0.06
Мбенза Исаак 1 0.06
Кайембе Йорис 1 0.06
Голизаде Али 1 0.06
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Баджи Юссуф 1 0.06
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 6 (1) 0.35
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.24
Амузу Френсис 3 0.18
Ашимеру Маджид 2 0.12
Версхарен Яри 2 0.12
Струйкенс Марио 2 0.12
Мурильо Микаэль 1 0.06
Вертонген Ян 1 0.06
Раман Бенито 1 0.06
Диавара Амаду 1 0.06
Эспозито Себастьяно 1 0.06
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.06
Дюранвилль Юлиен 1 0.06
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 0
Нкуба Кен 5 0
Багер Йонас 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Зоргане Адем 1 1
Мориока Риота 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 3 1
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Дебаст Зено 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Диавара Амаду 2 0
Садики Ноа 2 0
Вертонген Ян 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Амузу Френсис 1 0
Версхарен Яри 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Результаты матчей

Шарлеруа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Андерлехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
4
Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

5
16
Шарлеруа
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Андерлехт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
15%
4
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
5
50%
3
19%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
6
60%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
8
31%
61-75
8
33%
3
12%
76-90

Пропущено

28
20
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
18%
4
20%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
5
18%
7
35%
61-75
7
25%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Ninove 3:0 OH Leuven U23 - Шарлеруа 2:2 Тес Спорт - Шарлеруа 3:3
Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ОФИ - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Генк 0:2 Льерс Кемпензонен - Андерлехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0

Результаты матчей

Шарлеруа
Андерлехт

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Шарлеруа
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
8
9
2
15
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
10.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
11.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
12.
Шарлеруа
 17 6 1 10 23 - 30 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
12.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
13.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
14.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Арнстад Кристиан получил желтую карточку от судьи
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