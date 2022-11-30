Тур: 8. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
20'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кныш ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
История личных встреч
Динамо Киев
Металлист
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.7
1.83
Среднее время на гол
52
49
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|9
|0.6
|Цыганков Виктор
|5 (2)
|0.33
|Ванат Владислав
|4 (1)
|0.27
|Тымчик Александр
|1
|0.07
|Лонвейк Джастин
|1
|0.07
|Шепелев Владимир
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.4
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.13
|Панасенко Сергей
|2
|0.13
|Каплиенко Александр
|2
|0.13
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.07
|Aleks Chidomere
|1
|0.07
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|Демченко Егор
|0
|0
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Попов Денис II
|2
|1
|Караваев Александр
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|1
|Романюк Юрий
|4
|0
|Демченко Егор
|3
|0
|Прядун Максим
|1
|1
|Bogdan Porokh
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
3
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Металлист
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
7
4
Динамо Киев
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Металлист
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
5
56%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
4
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
1
5%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0
Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3
Металлист
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Металлист 0:0 Минай - Металлист 1:0 Металлист - Кривбасс 0:1 Металлист - Металлист-1925 0:0
Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2
Результаты матчей
Динамо Киев
Металлист
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
33
35
15
35
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
44
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
68
59
410
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31 - 10
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Динамо Киев
|1:0
|15
|9
|3
|3
|22 - 13
|30
|4.
|Заря
|14
|8
|3
|3
|30 - 20
|27
|5.
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23 - 19
|24
|6.
|Колос Ковалёвка
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|Металлист-1925
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|8.
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|9.
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17 - 20
|17
|10.
|Металлист
|0:1
|15
|4
|4
|7
|15 - 21
|16
|11.
|Кривбасс
|14
|4
|3
|7
|10 - 16
|15
|12.
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|13.
|Рух Львов
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|14.
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|15.
|Черноморец Од
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|16.
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|6
|3
|0
|19 - 8
|21
|2.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Динамо Киев
|1:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|4.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|5.
|Заря
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|6.
|Колос Ковалёвка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|9.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Ингулец
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|11.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|13.
|Металлист
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Черноморец Од
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|15.
|Львов
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Верес
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Верес
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Динамо Киев
|1:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Металлист
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|8.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|9.
|Металлист-1925
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|10.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|11.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|14.
|Рух Львов
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|16.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|11 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5