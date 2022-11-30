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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Динамо Киев
1:0
Первый тайм: 27'
Металлист
0'
19' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
1:0
20' Гол
Буяльский Виталий

Ход матча

19'
 
Танковский Вячеслав
20'
Буяльский Виталий
1:0
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Металлист
1.28
5.17
11.50
Все Коэффициенты
1
Бущан
Георгий
2
Вивчаренко
Костянтин
4
Попов
Денис
II
25
Забарный
Илья
94
Кедзёра
Томаш
5
Сидорчук
Сергей
22
Лонвейк
Джастин
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
15
Цыганков
Виктор
11
Ванат
Владислав
99
Костик
Орест
22
Клименчук
Егор
31
Bogdan
Porokh
2
Oleksandr
Mizyuk
26
Каплиенко
Александр
29
Танковский
Вячеслав
21
Maksym
Bagachanskyi
14
Кныш
Данило
88
Yevgeniy
Ryazantsev
9
Прядун
Максим
11
Картушов
Егор
Динамо Киев
Металлист

История личных встреч

Динамо Киев
Металлист

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.83

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 9 0.6
Цыганков Виктор 5 (2) 0.33
Ванат Владислав 4 (1) 0.27
Тымчик Александр 1 0.07
Лонвейк Джастин 1 0.07
Шепелев Владимир 1 0.07
Сидорчук Сергей 0 0
Караваев Александр 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.4
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.13
Панасенко Сергей 2 0.13
Каплиенко Александр 2 0.13
Oleksandr Mizyuk 1 0.07
Aleks Chidomere 1 0.07
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.07
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Попов Денис II 2 1
Караваев Александр 3 0
Забарный Илья 1 1
Буяльский Виталий 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Тымчик Александр 2 0
Дубинчак Владислав 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Ралюченко Андрей 3 1
Романюк Юрий 4 0
Демченко Егор 3 0
Прядун Максим 1 1
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
3
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Металлист
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

7
4
Динамо Киев
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Металлист
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
5
56%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
4
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
1
5%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0
Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3
Металлист
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Металлист 0:0 Минай - Металлист 1:0 Металлист - Кривбасс 0:1 Металлист - Металлист-1925 0:0
Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2

Результаты матчей

Динамо Киев
Металлист

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
5
1.5
1
5
3
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
4
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 14 11 2 1 31 - 10 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Динамо Киев 1:0 15 9 3 3 22 - 13 30
4. Заря 14 8 3 3 30 - 20 27
5. Александрия 13 7 3 3 23 - 19 24
6. Колос Ковалёвка 14 5 4 5 12 - 16 19
7. Металлист-1925 14 4 6 4 13 - 17 18
8. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
9. Верес 15 5 2 8 17 - 20 17
10. Металлист 0:1 15 4 4 7 15 - 21 16
11. Кривбасс 14 4 3 7 10 - 16 15
12. Минай 14 3 5 6 10 - 15 14
13. Рух Львов 13 3 4 6 15 - 20 13
14. Ингулец 14 3 4 7 12 - 18 13
15. Черноморец Од 13 2 4 7 8 - 17 10
16. Львов 14 2 3 9 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Динамо Киев 1:0 9 5 3 1 12 - 6 18
4. Александрия 7 5 1 1 15 - 8 16
5. Заря 6 4 2 0 16 - 9 14
6. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Кривбасс 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Ингулец 7 3 0 4 6 - 7 9
11. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 0:1 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 7 1 2 4 4 - 11 5
15. Львов 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Верес 10 5 1 4 14 - 12 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 1:0 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 0:1 9 3 2 4 10 - 10 11
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Минай 8 2 3 3 7 - 10 9
8. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
9. Металлист-1925 6 1 4 1 3 - 4 7
10. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Колос Ковалёвка 6 1 2 3 3 - 10 5
13. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
14. Рух Львов 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
16. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 11 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Металлист
1.28
5.17
11.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 1:0 Металлист онлайн

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