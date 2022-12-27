Тур: 18. Стадион: Стааен.
2:0
Второй тайм: 71'
0'
1:0
28' ГолХаяси Даити
36' Красная карточкаСормо Бент
56' Желтая карточкаMoudou Tambedou
Ход матча
28'
1:0
36'
56'
70'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Обе команды забьют
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
25
Бостин
Луи
22
Сормо
Бент
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сормо БентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
46 Cheikh Thiam
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Сент-Трейден
Зульте-Варегем
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
14.3%
53.6%
9 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.92
1.19
Среднее время на гол
98
75
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.58
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.46
1.36
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|7 (2)
|0.39
|Хаяси Даити
|5
|0.28
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.11
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.06
|Окадзаки Синджи
|1
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|Бойя Франк
|1
|0.06
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|5 (1)
|0.28
|Фадера Алию
|4
|0.22
|Гано Зиньо
|4 (2)
|0.22
|Stan Braem
|2
|0.11
|Nicolas Rommens
|1
|0.06
|Лопес Борха
|1
|0.06
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.06
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.06
|Moudou Tambedou
|1
|0.06
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Янсенс Вольке
|4
|0
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Novatus Disma
|5
|1
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Nicolas Rommens
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Зульте-Варегем
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
6
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Зульте-Варегем
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
22
Волевые поражения
10
10
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Зульте-Варегем
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
23
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
7
50%
76-90
Пропущено
9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
3
10%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
1
11%
5
17%
31-45
1
11%
7
24%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
9
31%
76-90
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
6
33%
8
35%
76-90
Пропущено
18
40
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
11%
5
13%
1-15
2
11%
4
10%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
2
11%
10
25%
46-60
5
28%
5
13%
61-75
4
22%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Зульте-Варегем
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
26
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
36
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
512
611
314
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|1
|2
|45 - 16
|46
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|1:3
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|4.
|18
|10
|4
|4
|35 - 21
|34
|5.
|18
|9
|4
|5
|32 - 18
|31
|6.
|3:1
|18
|9
|2
|7
|37 - 31
|29
|7.
|17
|8
|2
|7
|27 - 23
|26
|8.
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|10.
|2:0
|18
|7
|5
|6
|19 - 19
|26
|11.
|17
|7
|2
|8
|27 - 23
|23
|12.
|17
|6
|1
|10
|23 - 30
|19
|13.
|18
|6
|1
|11
|25 - 38
|19
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|18
|5
|2
|11
|20 - 40
|17
|16.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|17.
|0:2
|18
|3
|4
|11
|23 - 42
|13
|18.
|18
|3
|2
|13
|16 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|1:3
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|3:1
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|2:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|17.
|0:2
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|2:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|16 - 9
|14
|5.
|1:3
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|12.
|3:1
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|14.
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7