Тур: 18. Стадион: Стааен.
2:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолХаяси Даити
36' Красная карточкаСормо Бент
56' Желтая карточкаMoudou Tambedou
2:0
70' ГолБруно Джанни
90'+3
Ход матча
28'
1:0
36'
56'
70'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Обе команды забьют
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
25
Бостин
Луи
22
Сормо
Бент
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сормо БентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
46 Cheikh Thiam
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Сент-Трейден
Зульте-Варегем
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
14.3%
53.6%
9 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.92
1.19
Среднее время на гол
98
75
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.58
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.46
1.36
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|8 (2)
|0.44
|Хаяси Даити
|5
|0.28
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.11
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.06
|Окадзаки Синджи
|1
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|Бойя Франк
|1
|0.06
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|5 (1)
|0.28
|Фадера Алию
|4
|0.22
|Гано Зиньо
|4 (2)
|0.22
|Stan Braem
|2
|0.11
|Nicolas Rommens
|1
|0.06
|Лопес Борха
|1
|0.06
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.06
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.06
|Moudou Tambedou
|1
|0.06
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Янсенс Вольке
|4
|0
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Novatus Disma
|5
|1
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Nicolas Rommens
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Зульте-Варегем
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
6
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Зульте-Варегем
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
22
Волевые поражения
10
10
Сент-Трейден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Зульте-Варегем
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
23
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
7
50%
76-90
Пропущено
9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
3
10%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
1
11%
5
17%
31-45
1
11%
7
24%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
9
31%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
10%
2
9%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
6
30%
8
35%
76-90
Пропущено
18
42
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
2
11%
5
12%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
3
17%
6
14%
31-45
2
11%
10
24%
46-60
5
28%
6
14%
61-75
4
22%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Зульте-Варегем
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
126
612
612
315
315
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7