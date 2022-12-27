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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Сент-Трейден
2:0
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
1:0
28' Гол
Хаяси Даити
36' Красная карточка
Сормо Бент
56' Желтая карточка
Moudou Tambedou
2:0
70' Гол
Бруно Джанни
90'+3
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
37
Ляйстнер
Тони
22
Янсенс
Вольке
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
30
Окадзаки
Синджи
27
Бойя
Франк
44
Брюлс
Кристиан
8
Хаяси
Даити
91
Бруно
Джанни
25
Бостин
Луи
3
Лопес
Борха
4
Дерейк
Тимоти
20
Nicolas
Rommens
14
Сиранни
Алессандро
22
Сормо
Бент
6
Сиссако
Абдулайе
18
Moudou
Tambedou
7
Фадера
Алию
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
Сент-Трейден
3-5-2
Зульте-Варегем
5-3-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Зульте-Варегем

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

32.1%
14.3%
53.6%
9 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ТМК
2:3
ПДА
5:1
К
3:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
4:1
К
2:0
ЛП
0:2
ЛП
1:2
ЛП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.92
1.19

Среднее время на гол

98
75

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.58

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.46
1.36

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 8 (2) 0.44
Хаяси Даити 5 0.28
Кагава Синдзи 2 (1) 0.11
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.06
Окадзаки Синджи 1 0.06
Ляйстнер Тони 1 0.06
Бойя Франк 1 0.06
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 5 (1) 0.28
Фадера Алию 4 0.22
Гано Зиньо 4 (2) 0.22
Stan Braem 2 0.11
Nicolas Rommens 1 0.06
Лопес Борха 1 0.06
Сиссако Абдулайе 1 0.06
Mamadou Sangare 1 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.06
Драмбаев Aлександр 1 0.06
Moudou Tambedou 1 0.06
Сиранни Алессандро 0 0
Novatus Disma 0 0
Цука Рави 0 0
Ндур Алиун 0 0
Lukas Willen 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 3 1
Янсенс Вольке 4 0
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Хасиока Даики 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Койта Абубакари 2 0
Бойя Франк 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Бока Эрик 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 5 1
Novatus Disma 5 1
Moudou Tambedou 5 0
Оффор Чинонсо 4 0
Фадера Алию 4 0
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Nicolas Rommens 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Лопес Борха 2 0
Mamadou Sangare 2 0
Lukas Willen 2 0
Сормо Бент 0 1
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Ндур Алиун 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Зульте-Варегем
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
6
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Зульте-Варегем
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
22

Волевые поражения

10
10
Сент-Трейден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Зульте-Варегем
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
23

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
7
50%
76-90

Пропущено

9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
3
10%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
1
11%
5
17%
31-45
1
11%
7
24%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
9
31%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
10%
2
9%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
6
30%
8
35%
76-90

Пропущено

18
42
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
2
11%
5
12%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
3
17%
6
14%
31-45
2
11%
10
24%
46-60
5
28%
6
14%
61-75
4
22%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Зульте-Варегем

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Зульте-Варегем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
6
12
3
15
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 18 11 3 4 33 - 20 36
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 18 8 3 7 37 - 33 27
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
10.
Сент-Трейден
 18 7 5 6 19 - 19 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 17 6 1 10 23 - 30 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
5.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
12.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
13.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
14.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Желтая карточка
    56'
    Moudou Tambedou получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Сормо Бент увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 28'
    Окадзаки Синджи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Хаяси Даити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем онлайн

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