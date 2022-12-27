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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Вестерло
3:1
Второй тайм: 77'
Антверпен
0'
21' Желтая карточка
Де Лат Ричи
1:0
44' Гол
Кюйпер Максим
46' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
2:0
47' Гол
Мадсен Николас
2:1
51' Гол
Фрай Микаэль
3:1
65' Гол
Mathias Fixelles
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
5
Шадли
Насер
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
35
Акбунар
Халиль
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
14
Стенгс
Келвин
22
Авила
Гастон
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
99
Фрай
Микаэль
18
Янссен
Винсент
Вестерло
4-4-2
Антверпен
4-4-2

История личных встреч

Вестерло
Антверпен

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
3:0
К
2:1
К
1:1
БВЛ
2:0
БВЛ
2:1
БВЛ
1:1
БВЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 8 0.44
Nene Dorgeles 5 0.28
Кюйпер Максим 4 (1) 0.22
Диркс Тюр 4 (2) 0.22
Ветокеле Игор 4 0.22
Мадсен Николас 2 0.11
Акбунар Халиль 2 0.11
Шадли Насер 2 (1) 0.11
Рейнолдс Брайан 1 0.06
Mathias Fixelles 1 0.06
Даци Эрдон 1 0.06
Kyan Vaesen 1 0.06
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 9 (4) 0.5
Фрай Микаэль 7 (2) 0.39
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.17
Алдервейрельд Тоби 2 0.11
Эккеленкамп Юрген 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Наингголан Раджа 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Винс Сэмюэл 1 0.06
Скотт Кристофер 1 0.06
Валенсия Энтони 1 0.06
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Муйя Арбнор 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Фостер Лайл 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Nene Dorgeles 1 1
Болат Синан 2 0
Диркс Тюр 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Минейро Лукас 1 0
Тагир Равиль 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Эккеленкамп Юрген 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Батай Йелле 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Пачо Вильям 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Антверпен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
3
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

8
18
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Антверпен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
5

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
4
40%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
4
21%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
8
38%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
8
38%
1
11%
76-90

Забито

32
28
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
16%
6
21%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
8
29%
31-45
8
25%
2
7%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
8
25%
6
21%
76-90

Пропущено

32
19
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
13%
6
32%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
9
28%
5
26%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
11
34%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0
Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0
Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2

Результаты матчей

Вестерло
Антверпен

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
4:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
7
1
1.5
6
3
2
6
2.5
4
5
2
6
3.5
2
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
10
7
4
13
2.5
4
13
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 1:3 18 11 2 5 31 - 20 35
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 3:1 18 9 2 7 37 - 31 29
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
10.
Сент-Трейден
 2:0 18 7 5 6 19 - 19 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 17 6 1 10 23 - 30 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 0:2 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 1:3 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 3:1 9 6 1 2 23 - 10 19
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Сент-Трейден
 2:0 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 0:2 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 2:0 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 1:3 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
12.
Вестерло
 3:1 9 3 1 5 14 - 21 10
13.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
14.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 0:2 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Батай Йелле уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 70'
    Шадли Насер уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Mathias Fixelles бьет в цель!
  • 51'
    Arbnor Muja сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Мадсен Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    46'
    Брайан Рейнольдс получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Максим де Кёйпер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Антверпен
2.87
3.40
35.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерло 3:1 Антверпен онлайн

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