  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Вестерло
3:3
Конец матча
Антверпен
0'
21' Желтая карточка
Де Лат Ричи
1:0
44' Гол
Кюйпер Максим
46' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
2:0
47' Гол
Мадсен Николас
2:1
51' Гол
Фрай Микаэль
3:1
65' Гол
Mathias Fixelles
3:2
86' Гол
Янссен Винсент
3:3
88' Гол
Стенгс Келвин
90'+4
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
5
Шадли
Насер
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
35
Акбунар
Халиль
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
14
Стенгс
Келвин
22
Авила
Гастон
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
99
Фрай
Микаэль
18
Янссен
Винсент
Вестерло
4-4-2
Антверпен
4-4-2

История личных встреч

Вестерло
Антверпен

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
3:0
К
2:1
К
1:1
БВЛ
2:0
БВЛ
2:1
БВЛ
1:1
БВЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 8 0.44
Nene Dorgeles 5 0.28
Кюйпер Максим 4 (1) 0.22
Диркс Тюр 4 (2) 0.22
Ветокеле Игор 4 0.22
Мадсен Николас 2 0.11
Акбунар Халиль 2 0.11
Шадли Насер 2 (1) 0.11
Рейнолдс Брайан 1 0.06
Mathias Fixelles 1 0.06
Даци Эрдон 1 0.06
Kyan Vaesen 1 0.06
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (4) 0.56
Фрай Микаэль 7 (2) 0.39
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.17
Алдервейрельд Тоби 2 0.11
Эккеленкамп Юрген 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Стенгс Келвин 1 0.06
Наингголан Раджа 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Винс Сэмюэл 1 0.06
Скотт Кристофер 1 0.06
Валенсия Энтони 1 0.06
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Муйя Арбнор 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Фостер Лайл 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Nene Dorgeles 1 1
Болат Синан 2 0
Диркс Тюр 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Минейро Лукас 1 0
Тагир Равиль 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Эккеленкамп Юрген 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Батай Йелле 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Пачо Вильям 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Антверпен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
6
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

8
18
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Антверпен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
5

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
6
29%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
24%
4
33%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
4
31%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
4
21%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
8
38%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
8
38%
1
11%
76-90

Забито

35
31
15 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
8
26%
31-45
9
26%
3
10%
46-60
3
9%
4
13%
61-75
8
23%
8
26%
76-90

Пропущено

35
22
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
11%
6
27%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
9
26%
6
27%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
13
37%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0
Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0
Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2

Результаты матчей

Вестерло
Антверпен

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
4:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
8
1
1.5
6
3
3
6
2.5
4
5
2
7
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
12
6
1.5
11
7
5
13
2.5
5
13
3
15
3.5
2
16
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 18 11 3 4 33 - 20 36
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 18 8 3 7 37 - 33 27
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
10.
Сент-Трейден
 18 7 5 6 19 - 19 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 17 6 1 10 23 - 30 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
5.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
12.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
13.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
14.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Брайан Рейнольдс получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Максим де Кёйпер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Вестерло 3:3 Антверпен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     