Тур: 18. Стадион: Хет Куипие.
0'
21' Желтая карточкаДе Лат Ричи
1:0
44' ГолКюйпер Максим
46' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
2:0
47' ГолМадсен Николас
2:1
51' ГолФрай Микаэль
3:1
65' ГолMathias Fixelles
3:2
86' ГолЯнссен Винсент
3:3
88' ГолСтенгс Келвин
90'+4
Ход матча
21'
44'
1:0
46'
47'
2:0
51'
2:1
65'
3:1
86'
3:2
88'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тагир
Равиль
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
22
Авила
Гастон
11
Муйя
Арбнор
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Авила ГастонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нсимба БрюниНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Вестерло
Антверпен
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
57
157
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|8
|0.44
|Nene Dorgeles
|5
|0.28
|Кюйпер Максим
|4 (1)
|0.22
|Диркс Тюр
|4 (2)
|0.22
|Ветокеле Игор
|4
|0.22
|Мадсен Николас
|2
|0.11
|Акбунар Халиль
|2
|0.11
|Шадли Насер
|2 (1)
|0.11
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.06
|Mathias Fixelles
|1
|0.06
|Даци Эрдон
|1
|0.06
|Kyan Vaesen
|1
|0.06
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (4)
|0.56
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.39
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.17
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.11
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Стенгс Келвин
|1
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|Скотт Кристофер
|1
|0.06
|Валенсия Энтони
|1
|0.06
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Муйя Арбнор
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Фостер Лайл
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Nene Dorgeles
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Антверпен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
6
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
8
18
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Антверпен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
5
Волевые поражения
14
24
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
6
29%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
24%
4
33%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
4
31%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
4
21%
76-90
Пропущено
21
9
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
8
38%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
8
38%
1
11%
76-90
Забито
35
31
15 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
8
26%
31-45
9
26%
3
10%
46-60
3
9%
4
13%
61-75
8
23%
8
26%
76-90
Пропущено
35
22
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
11%
6
27%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
9
26%
6
27%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
13
37%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0
Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0
Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2
Результаты матчей
Вестерло
Антверпен
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
4:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
81
63
36
45
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
54
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
126
117
513
513
315
216
117
117
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7