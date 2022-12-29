Тур: 15. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Фигероа Хорхе
0:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
2'
0:1
13'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гарсия
Алеш
18
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
20
Коуто
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
20 Коуто ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
34 Фаррес БиэльЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
28 Муньос ПаблоПолузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Inigo Perez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Райо Вальекано
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1.13
Среднее время на гол
81
80
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
85
66
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (3)
|0.27
|Рикельме Родриго
|3
|0.2
|Кастельянос Валентин
|3
|0.2
|Давид Лопес
|2
|0.13
|Мартинес Арнау
|2
|0.13
|Мартин Иван
|2
|0.13
|Ромеу Ориоль
|1
|0.07
|Рейньер Жезус
|1
|0.07
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.07
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Чичарито
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|3 (1)
|0.2
|Камелло Серхио
|3
|0.2
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.2
|Лежён Флорьян
|3
|0.2
|Трехо Оскар
|2 (1)
|0.13
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.13
|Лопес Унаи
|1
|0.07
|Катена Алехандро
|1
|0.07
|Комесанья Санти
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Стуани Кристиан
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Чичарито
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Вилья Тони
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|6
|0
|Катена Алехандро
|5
|0
|Валентин Оскар
|5
|0
|Лежён Флорьян
|3
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Райо Вальекано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
5
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
12
Жирона
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Райо Вальекано
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
5%
3
15%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
5
26%
7
35%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
17%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2
Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1
Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Результаты матчей
Жирона
Райо Вальекано
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жирона
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
68
68
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 26
|11
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:1 Райо Вальекано
Исход игры
Жирона
34.1% (45)
Ничья
45.5% (60)
Райо Вальекано
20.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (51)
1:0 Жирона
14.4% (19)
1:2 Райо Вальекано
14.4% (19)
2:1 Жирона
12.9% (17)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Райо Вальекано
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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