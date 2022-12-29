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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Жирона
0:1
Первый тайм: 17'
Райо Вальекано
0'
0:1
2' Гол
Камелло Серхио
13' Желтая карточка
Мартинес Арнау

Ход матча

2'
0:1
Камелло Серхио
13'
Мартинес Арнау
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 131
Жирона 32.8% (43)
X 46.6% (61)
Райо Вальекано 20.6% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Райо Вальекано
4.10
4.18
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
14
Гарсия
Алеш
18
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
20
Коуто
Ян
9
Кастельянос
Валентин
17
Рикельме
Родриго
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
19
Лежён
Флорьян
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Жирона
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Райо Вальекано

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1.13

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

85
66

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (3) 0.27
Рикельме Родриго 3 0.2
Кастельянос Валентин 3 0.2
Давид Лопес 2 0.13
Мартинес Арнау 2 0.13
Мартин Иван 2 0.13
Ромеу Ориоль 1 0.07
Рейньер Жезус 1 0.07
Сайс Самуэль 1 (1) 0.07
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Чичарито 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 3 (1) 0.2
Камелло Серхио 3 0.2
Гарсия Альваро Ривера 3 0.2
Лежён Флорьян 3 0.2
Трехо Оскар 2 (1) 0.13
Фалькао Радамель 2 (1) 0.13
Лопес Унаи 1 0.07
Катена Алехандро 1 0.07
Комесанья Санти 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 4 0
Кастельянос Валентин 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Стуани Кристиан 2 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Давид Лопес 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Чичарито 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Вилья Тони 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 6 0
Катена Алехандро 5 0
Валентин Оскар 5 0
Лежён Флорьян 3 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Ираола Андони 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Балью Иван 2 0
Гарсия Альваро Ривера 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Комесанья Санти 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Паласон Иси 1 0

Результаты матчей

Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Райо Вальекано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
5
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

4
12
Жирона
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Райо Вальекано
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
5%
3
15%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
5
26%
7
35%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
17%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2
Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1
Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Жирона
Райо Вальекано

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жирона
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
5.
Атлетико М
 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
7.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
8.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
13.
Альмерия
 Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14.
Жирона
 0:1 Заявка 15 4 4 7 20 - 23 16
15.
Хетафе
 Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Сельта
 Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 9 - 26 11
20.
Эльче
 Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
11.
Жирона
 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
13.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Атлетико М
 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Сельта
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17.
Кадис
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
7.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
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    Прогнозы 131
    Жирона 32.8% (43)
    X 46.6% (61)
    Райо Вальекано 20.6% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Райо Вальекано
    4.10
    4.18
    3.70
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 0:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Жирона
    34.1% (45)
    Ничья
    45.5% (60)
    Райо Вальекано
    20.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (51)
    1:0 Жирона
    14.4% (19)
    1:2 Райо Вальекано
    14.4% (19)
    2:1 Жирона
    12.9% (17)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    0:1 Райо Вальекано
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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    Райо Вальекано
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