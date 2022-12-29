ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Arnau Martinez нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Рикельме Родриго пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

42' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Коуто Ян из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Жирона

38' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Г О О О О О Л - Кастельянос Валентин из команды Жирона забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Столе Димитриевски прыгнул вправо!

33' После проверки VAR судья изменил решение - Жирона пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

24' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Жирона

22' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Назначен штрафной. Пострадал Arnau Martinez, его свалил Трехо Оскар

19' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Рикельме Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Arnau Martinez получил желтую карточку от судьи

12' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Мартин Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Г О О О О Л - Камелло Серхио забивает ударом с правой ноги!

2' Гутьеррес Мигель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре