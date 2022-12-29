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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лорьян
0:1
Первый тайм: 17'
Монпелье
0'
0:1
3' Гол
Саванье Тежи
7' Желтая карточка
Ле Фе Энцо

Ход матча

3'
0:1
Саванье Тежи
7'
Ле Фе Энцо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 124
Лорьян 62.1% (77)
X 25% (31)
Монпелье 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Монпелье
3.65
4.10
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
7
Диарра
Стефан
21
Понсо
Жульен
11
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Лорьян
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Монпелье

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.08
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (1) 0.63
Уттара Данго 5 0.31
Ле Фе Энцо 2 0.13
Коне Ибраима 2 (1) 0.13
Буасгар Кентен 1 0.06
Диарра Стефан 1 0.06
Лорьенте Арман 1 0.06
Катлайн Йоанн 1 0.06
Ле Бри Тео 1 0.06
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.38
Саванье Тежи 5 (2) 0.31
Норден Арно 3 0.19
Хазри Вахби 2 0.13
Коцца Николя 2 0.13
Жермен Валер 2 0.13
Мауасса Фет 1 0.06
Сент-Люс Тео 1 0.06
Тшато Энзо 1 0.06
Сахо Мамаду 1 0.06
Делайе Саша 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Инносент Бонке 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Коцца Николя 3 0
Леруа Лео 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Хазри Вахби 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Макуана Бени 1 0

Результаты матчей

Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
7
Лорьян
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Монпелье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

12
8
Лорьян
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
9%
6
43%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Забито

25
25
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
4
16%
8
32%
1-15
4
16%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
3
12%
6
24%
76-90

Пропущено

22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
4
14%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
6
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1
Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5

Результаты матчей

Лорьян
Монпелье

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 0:1 Заявка 16 8 4 4 26 - 22 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
11.
Монпелье
 1:0 Заявка 16 5 2 9 25 - 29 17
12.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
14.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
15.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 0:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Монпелье
 1:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
13.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
15.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
16.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 0:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
11.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Монпелье
 1:0 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лилль Дэвид Джонатан 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
  • 15'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 38%, Монпелье: 62%.
  • 15'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 14'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Моффи Теремас из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    13'
    Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Лорьян 62.1% (77)
    X 25% (31)
    Монпелье 12.9% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Монпелье
    3.65
    4.10
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 0:1 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Монпелье

    Исход игры
    Лорьян
    62.1% (77)
    Ничья
    25% (31)
    Монпелье
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    35.5% (44)
    1:1 Ничья
    19.4% (24)
    1:0 Лорьян
    18.5% (23)
    1:2 Монпелье
    9.7% (12)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Лорьян
    3.2% (4)
    0:1 Монпелье
    1.6% (2)
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    Лорьян
    Монпелье
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