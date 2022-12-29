Тур: 16. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
3'
0:1
7'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ле
Фе
Энцо
21
Понсо
Жульен
11
Уттара
Данго
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лорьян
Монпелье
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.08
1.36
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.78
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|10 (1)
|0.63
|Уттара Данго
|5
|0.31
|Ле Фе Энцо
|2
|0.13
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.13
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|Диарра Стефан
|1
|0.06
|Лорьенте Арман
|1
|0.06
|Катлайн Йоанн
|1
|0.06
|Ле Бри Тео
|1
|0.06
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|6
|0.38
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.31
|Норден Арно
|3
|0.19
|Хазри Вахби
|2
|0.13
|Коцца Николя
|2
|0.13
|Жермен Валер
|2
|0.13
|Мауасса Фет
|1
|0.06
|Сент-Люс Тео
|1
|0.06
|Тшато Энзо
|1
|0.06
|Сахо Мамаду
|1
|0.06
|Делайе Саша
|1
|0.06
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|2
|0
|Инносент Бонке
|2
|0
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|4
|0
|Саванье Тежи
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Леруа Лео
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
7
Лорьян
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Монпелье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
12
8
Лорьян
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Монпелье
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
9%
6
43%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Забито
25
25
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
4
16%
8
32%
1-15
4
16%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
3
12%
6
24%
76-90
Пропущено
22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
4
14%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
6
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1
Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5
Результаты матчей
Лорьян
Монпелье
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
69
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|45 - 10
|44
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|7.
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 22
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|11.
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 29
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (4)
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Монпелье
Исход игры
Лорьян
62.1% (77)
Ничья
25% (31)
Монпелье
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
35.5% (44)
1:1 Ничья
19.4% (24)
1:0 Лорьян
18.5% (23)
1:2 Монпелье
9.7% (12)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:0 Лорьян
3.2% (4)
0:1 Монпелье
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!