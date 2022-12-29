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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лорьян
0:2
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
3' Гол
Саванье Тежи
7' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
0:2
22' Гол
Вахи Элю
28' Желтая карточка
Леруа Лео
43' Желтая карточка
Сако Фалае
50' Желтая карточка
Калюлю Гедеон
58' Желтая карточка
Омлин Йонас
59' Желтая карточка
Инносент Бонке
90' Желтая карточка
Саванье Тежи
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Саванье Тежи
7'
Ле Фе Энцо
 
22'
0:2
Вахи Элю
28'
 
Леруа Лео
37'
Коне Ибраима
Понсо Жульен
 
37'
Инносент Бонке
Диарра Стефан
 
43'
 
Сако Фалае
50'
Калюлю Гедеон
 
58'
 
Омлин Йонас
59'
Инносент Бонке
 
65'
 
Шотар Жорис
Леруа Лео
67'
Катлайн Йоанн
Ле Фе Энцо
 
72'
 
Жермен Валер
Вахи Элю
72'
 
Макуана Бени
Норден Арно
81'
Аушиш Адиль
Абергель Лоран
 
81'
Матсима Крислен
Лапорт Жульен
 
87'
 
Суке Арно
Мавидиди Стефи
90'
 
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Лорьян 62.1% (77)
X 25% (31)
Монпелье 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
7
Диарра
Стефан
21
Понсо
Жульен
11
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Лорьян
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Монпелье

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.08
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (1) 0.63
Уттара Данго 5 0.31
Ле Фе Энцо 2 0.13
Коне Ибраима 2 (1) 0.13
Буасгар Кентен 1 0.06
Диарра Стефан 1 0.06
Лорьенте Арман 1 0.06
Катлайн Йоанн 1 0.06
Ле Бри Тео 1 0.06
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 0.44
Саванье Тежи 5 (2) 0.31
Норден Арно 3 0.19
Хазри Вахби 2 0.13
Коцца Николя 2 0.13
Жермен Валер 2 0.13
Мауасса Фет 1 0.06
Сент-Люс Тео 1 0.06
Тшато Энзо 1 0.06
Сахо Мамаду 1 0.06
Делайе Саша 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Инносент Бонке 3 0
Калюлю Гедеон 3 0
Абергель Лоран 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 3 1
Леруа Лео 4 0
Вахи Элю 4 0
Ферри Жордан 3 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Омлин Йонас 1 1
Хазри Вахби 2 0
Сако Фалае 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0

Результаты матчей

Лорьян
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
7
Лорьян
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Монпелье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

12
8
Лорьян
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
9%
7
44%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
33%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Забито

25
27
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
4
16%
9
33%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
6
24%
3
11%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
3
12%
6
22%
76-90

Пропущено

24
28
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
17%
3
11%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
6
25%
6
21%
61-75
6
25%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1
Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5

Результаты матчей

Лорьян
Монпелье

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
7
9
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 0:0 Заявка 16 11 4 1 26 - 10 37
3.
Марсель
 4:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 13 33
4.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 16 8 4 4 26 - 23 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
10.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
11.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
13.
Тулуза
 0:4 Заявка 16 4 4 8 20 - 31 16
14.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
15.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 4:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 7 19
5.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
8.
Тулуза
 0:4 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
11.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 4:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Ницца
 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 0:4 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Жермен Валер выиграл воздушное противоборство у Инносент Бонке.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 94'
    Yoann Cathline оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Коне Ибраима из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Лорьян 62.1% (77)
    X 25% (31)
    Монпелье 12.9% (16)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:2 Монпелье

    Исход игры
    Лорьян
    62.1% (77)
    Ничья
    25% (31)
    Монпелье
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    35.5% (44)
    1:1 Ничья
    19.4% (24)
    1:0 Лорьян
    18.5% (23)
    1:2 Монпелье
    9.7% (12)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Лорьян
    3.2% (4)
    0:1 Монпелье
    1.6% (2)
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