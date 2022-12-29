Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yoann Cathline оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Крислен Мацима успешно блокирует удар.

87' Бени Макуана нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хорошую попытку сделал Мавидиди Стефи . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ферри Жордан наказан за толчок Yoann Cathline

84' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Лорьян

84' Мавидиди Стефи не смог попасть в створ ударом издали

83' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монпелье пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Ферри Жордан из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ох, нехорошо это выглядит. Лапорт Жульен получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Хорошую попытку сделал Бени Макуана. Удар в створ, но вратарь начеку

78' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Жермен Валер из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Лорьян

75' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Бени Макуана

71' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Мавидиди Стефи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Монпелье

69' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Yoann Cathline

67' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Монпелье

63' Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Коне Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Коне Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Матч возобновлен

58' Судье надоело, что Омлин Йонас тянет время и он наказал его горчичником

57' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Ле Гофф Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Моффи Теремас и попал в перекладину!

56' Ле Фе Энцо пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

55' Калюлю Гедеон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Монпелье

54' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Коне Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Коне Ибраима . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Лорьян

50' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.