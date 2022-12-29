Тур: 14. Стадион: Municipal de Barcelos. Зрители: 2839
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
8' Желтая карточкаСанья Пьер
1:0
41' ГолМурило Коста
1:0
53' Не забитый пенальтиФрансиско Мартинес
63' Желтая карточкаКунья Лукас
89' Желтая карточкаРикардиньо Феррейра
90' Желтая карточкаКрицюк Станислав
90'+9
Ход матча
8'
41'
53'
63'
70'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
95
Санья
Пьер
44
Italo
20
Adriano2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Нападающий
-
30 Алипур АлиНападающий
-
20 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
-
44 ItaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Калила ДиогоЗащитник
-
43 ПаулоЗащитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
-
37 RildoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Joao MarcosНападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
История личных встреч
Жил Висенте
Санта-Клара
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
69
85
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|8 (2)
|0.57
|Мурило Коста
|2
|0.14
|Алипур Али
|1
|0.07
|Босельи Хуан
|1
|0.07
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rildo
|2
|0.14
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.14
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.14
|Бруно Алмейда
|1
|0.07
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.07
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.07
|Сильва Габриэль
|1
|0.07
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.07
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Кинтилья Хави
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|5
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Карвалью Витор
|3
|0
|Босельи Хуан
|3
|0
|Марин Адриан
|1
|1
|Тиба Педру
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Вильодрес Кевин
|2
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Ауашерия Билель
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Боатенг Кеннеди
|5
|1
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Victor Bobsin
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Adriano2
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Санья Пьер
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Rildo
|1
|0
|Калила Диого
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Санта-Клара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Санта-Клара
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
4
7
Жил Висенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Санта-Клара
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
8%
1
9%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
21
14
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2
Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0
Санта-Клара
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1
Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2 Маритиму - Санта-Клара 1:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Санта-Клара
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|14
|10
|2
|2
|36 - 10
|32
|3.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|4.
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|15 - 11
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|7.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|8.
|14
|6
|1
|7
|13 - 16
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|15 - 24
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|0:1
|14
|0
|2
|12
|7 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|17 - 4
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Санта-Клара
Исход игры
Жил Висенте
54.2% (64)
Ничья
33.9% (40)
Санта-Клара
11.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (36)
1:0 Жил Висенте
24.6% (29)
2:1 Жил Висенте
21.2% (25)
1:2 Санта-Клара
5.9% (7)
2:0 Жил Висенте
5.1% (6)
0:1 Санта-Клара
5.1% (6)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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