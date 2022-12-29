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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 2839
Жил Висенте
1:0
Конец матча
Санта-Клара
0'
6' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
8' Желтая карточка
Санья Пьер
1:0
41' Гол
Мурило Коста
1:0
53' Не забитый пенальти
Франсиско Мартинес
63' Желтая карточка
Кунья Лукас
89' Желтая карточка
Рикардиньо Феррейра
90' Желтая карточка
Крицюк Станислав
90'+9

Ход матча

6'
Франсиско Мартинес
 
8'
 
Санья Пьер
41'
Мурило Коста
(Франсиско Мартинес)
1:0
46'
 
Калила Диого
Санья Пьер
53'
Франсиско Мартинес
1:0
62'
 
Nunes Matheus
Бруно Алмейда
63'
 
Joao Marcos
Nascimento Leite Matheus3
63'
Кунья Лукас
 
65'
Босельи Хуан
Вильодрес Кевин
 
65'
Буэно Матеус
Фудзимото Канья
 
70'
 
Rildo
Сильва Габриэль
79'
Алипур Али
Мурило Коста
 
79'
 
Валенте Родригу
Adriano2
89'
 
Рикардиньо Феррейра
89'
Ауашерия Билель
Франсиско Мартинес
 
90'
Крицюк Станислав
 
Прогнозы 118
Жил Висенте 54.2% (64)
X 33.9% (40)
Санта-Клара 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Крицюк
Станислав
15
Карраса
Моура
3
Кунья
Лукас
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
8
Абурджания
Георгий
21
Карвалью
Витор
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
17
Вильодрес
Кевин
9
Франсиско
Мартинес
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
17
Гонсалес
Кристиан
44
Italo
3
Кинтилья
Хави
80
Victor
Bobsin
20
Adriano2
49
Сильва
Габриэль
19
Бруно
Алмейда
10
Рикардиньо
Феррейра
39
Nascimento
Leite
Matheus3
Жил Висенте
4-2-3-1
Санта-Клара
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Санта-Клара

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:2
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
0:2
ГЛ
3:0
ГЛ
3:1
ГЛ
0:0
ГЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:2
ГЛ
2:1
ГЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 8 (2) 0.57
Мурило Коста 2 0.14
Алипур Али 1 0.07
Босельи Хуан 1 0.07
Фудзимото Канья 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rildo 2 0.14
Боатенг Кеннеди 2 0.14
Nascimento Leite Matheus3 2 0.14
Бруно Алмейда 1 0.07
Тагава Кёсукэ 1 0.07
Гонсалес Кристиан 1 0.07
Сильва Габриэль 1 0.07
Аллано Лима 1 (1) 0.07
Рикардиньо Феррейра 0 0
Кинтилья Хави 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 5 0
Франсиско Мартинес 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Карвалью Витор 3 0
Босельи Хуан 3 0
Марин Адриан 1 1
Тиба Педру 2 0
Гомес Энрике 2 0
Вильодрес Кевин 2 0
Симоэш Андре 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Ауашерия Билель 1 0
Карраса Моура 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Кристиан 5 1
Боатенг Кеннеди 5 1
Рикардиньо Феррейра 4 1
Карвалью Андерсон 4 0
Victor Bobsin 4 0
Сильва Габриэль 3 0
Энрике Паулу 3 0
Adriano2 3 0
Nascimento Leite Matheus3 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Санья Пьер 2 0
Аллано Лима 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Андрезиньо Андре 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Rildo 1 0
Калила Диого 1 0
Стеванович Филип 1 0
Nunes Matheus 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Санта-Клара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Санта-Клара
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

4
7
Жил Висенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Санта-Клара
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
8%
1
9%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

21
14
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2
Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0
Санта-Клара
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1
Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2 Маритиму - Санта-Клара 1:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Санта-Клара

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Спортинг Л
 1:0 14 9 1 4 27 - 15 28
4.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 13 5 4 4 13 - 16 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
15.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
16.
Фамаликан
 13 3 2 8 11 - 18 11
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 14 0 2 12 7 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 1:0 7 6 0 1 17 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Шавиш
 6 1 4 1 6 - 5 7
15.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 1:0 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
17.
Фамаликан
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 118
    Жил Висенте 54.2% (64)
    X 33.9% (40)
    Санта-Клара 11.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Санта-Клара

    Исход игры
    Жил Висенте
    54.2% (64)
    Ничья
    33.9% (40)
    Санта-Клара
    11.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (36)
    1:0 Жил Висенте
    24.6% (29)
    2:1 Жил Висенте
    21.2% (25)
    1:2 Санта-Клара
    5.9% (7)
    2:0 Жил Висенте
    5.1% (6)
    0:1 Санта-Клара
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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