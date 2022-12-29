Тур: 16. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Хадж Хаким
0'
1:0
6' ГолБалогун Фоларин
20' Желтая карточкаИто Дзюня
2:0
22' ГолФлипс Алексис
42' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
2:1
45' ГолТеате Артур
59' Желтая карточкаОмари Вармед
83' Желтая карточкаБалогун Фоларин
3:1
84' ГолБалогун Фоларин
90'+6
Ход матча
6'
1:0
20'
22'
2:0
42'
45'
2:1
59'
64'
83'
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
10
Зенели
Арбер
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
99 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: William Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
-
35 Франсуаз НоаПолузащитник
-
80 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Реймс
Ренн
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
109.1%
18.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.7
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1.25
Среднее время на гол
69
72
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.39
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
60
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|10 (3)
|0.63
|Ито Дзюня
|4
|0.25
|Флипс Алексис
|2
|0.13
|Манетси Маршал
|2
|0.13
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.06
|Зенели Арбер
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|8
|0.5
|Гуйри Амин
|6
|0.38
|Мюинга Арно
|3
|0.19
|Буриго Бенжамен
|2 (1)
|0.13
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.13
|Теате Артур
|2
|0.13
|Дуэ Дезире
|2
|0.13
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.06
|Тэт Флавьен
|1
|0.06
|Сантамария Батист
|1
|0.06
|Родон Джо
|1
|0.06
|Сулемана Камалдин
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Каюсте Йенс
|4
|1
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Ито Дзюня
|1
|1
|Флипс Алексис
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Балогун Фоларин
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Мелинг Биргер
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ренн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
5
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
21
Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ренн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
12
26
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Забито
10
22
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
8
36%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
20
32
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
3
15%
2
6%
1-15
6
30%
4
13%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
1
5%
8
25%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
35%
10
31%
76-90
Пропущено
21
17
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
8
38%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0
Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0
Ренн
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1
Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1
Результаты матчей
Реймс
Ренн
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реймс
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
97
214
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|45 - 10
|44
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|26 - 10
|37
|3.
|4:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 23
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 20
|24
|9.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|13.
|0:4 Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|4:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 7
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|8.
|0:4 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|4:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|0:4 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 3:1 Ренн
Исход игры
Реймс
11.9% (15)
Ничья
31.7% (40)
Ренн
56.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:2 Ренн
33.3% (42)
1:1 Ничья
29.4% (37)
0:1 Ренн
11.1% (14)
1:0 Реймс
6.3% (8)
1:3 Ренн
4% (5)
2:1 Реймс
2.4% (3)
0:2 Ренн
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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