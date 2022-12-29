Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Камальдин Сулемана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

88' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Матч возобновлен

86' Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.

86' Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Noah Holm

84' Команда Реймс забила решающий гол в последние минуты игры!

84' Г О О О О О О Л - Фоларин Балогун из команды Реймс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

84' Манданда Стив плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

84' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

83' Рефери не любит споров - именно за это Фоларин Балогун сейчас получил желтую

82' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Террье Мартен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

80' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Матч возобновлен

78' Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде

78' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Реймс

75' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

73' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

69' Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

67' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Реймс

66' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Удар от ворот произведет Ренн

63' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

60' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ито Дзюня и попал в перекладину!

59' Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Ренн

57' Флипс Алексис не смог попасть в створ ударом издали

57' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Лесли Угочукву успешно блокирует удар.

57' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

53' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

46' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника