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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
3:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
6' Гол
Балогун Фоларин
20' Желтая карточка
Ито Дзюня
2:0
22' Гол
Флипс Алексис
42' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
2:1
45' Гол
Теате Артур
59' Желтая карточка
Омари Вармед
83' Желтая карточка
Балогун Фоларин
3:1
84' Гол
Балогун Фоларин
90'+6

Ход матча

6'
Балогун Фоларин
(Флипс Алексис)
1:0
20'
Ито Дзюня
 
22'
Флипс Алексис
(Манетси Маршал)
2:0
42'
 
Буриго Бенжамен
45'
2:1
Теате Артур
(Террье Мартен)
46'
 
Докю Жереми
Гуйри Амин
46'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
59'
 
Омари Вармед
64'
 
Шека
Тэт Флавьен
69'
Думбия Камори
Флипс Алексис
 
74'
Ван Берген Митчелл
Зенели Арбер
 
83'
Балогун Фоларин
 
83'
 
Сулемана Камалдин
Угочукву Лесли
84'
Балогун Фоларин
3:1
86'
Лопи Дион
Ито Дзюня
 
86'
Хольм Ноа
Балогун Фоларин
 
90'
 
Аблин Маттис
Террье Мартен

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Реймс 11.9% (15)
X 31.7% (40)
Ренн 56.3% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
15
Манетси
Маршал
39
Ито
Дзюня
70
Флипс
Алексис
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Реймс
4-2-3-1
Ренн
4-3-1-2

История личных встреч

Реймс
Ренн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

109.1%
18.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1.25

Среднее время на гол

69
72

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.39
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
60

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 10 (3) 0.63
Ито Дзюня 4 0.25
Флипс Алексис 2 0.13
Манетси Маршал 2 0.13
Думбия Камори 1 (1) 0.06
Зенели Арбер 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 8 0.5
Гуйри Амин 6 0.38
Мюинга Арно 3 0.19
Буриго Бенжамен 2 (1) 0.13
Лаборд Гаэтан 2 0.13
Теате Артур 2 0.13
Дуэ Дезире 2 0.13
Майер Ловро 1 (1) 0.06
Тэт Флавьен 1 0.06
Сантамария Батист 1 0.06
Родон Джо 1 0.06
Сулемана Камалдин 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Каюсте Йенс 4 1
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Ито Дзюня 1 1
Флипс Алексис 1 1
Фас Ваут 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Балогун Фоларин 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Матусива Азор 1 0
Хольм Ноа 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Мелинг Биргер 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ву Кристофер 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Омари Вармед 1 0
Bruno Genesio 1 0

Результаты матчей

Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ренн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
5
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
21
Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ренн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

12
26

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
8
36%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

20
32
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
3
15%
2
6%
1-15
6
30%
4
13%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
1
5%
8
25%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
35%
10
31%
76-90

Пропущено

21
17
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
8
38%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0
Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0
Ренн
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1
Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1

Результаты матчей

Реймс
Ренн

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
7
1
1
7
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
9
7
2
14
2.5
6
10
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 0:0 Заявка 16 11 4 1 26 - 10 37
3.
Марсель
 4:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 13 33
4.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 16 8 4 4 26 - 23 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
10.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
11.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
13.
Тулуза
 0:4 Заявка 16 4 4 8 20 - 31 16
14.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
15.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 4:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 7 19
5.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
8.
Тулуза
 0:4 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
11.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 4:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Ницца
 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 0:4 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 92'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Реймс начинает контратаку
    • 91'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Де Смет Тибо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Террье Мартен получил травму и заменен. Аблин Маттис выходит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 34%, Ренн: 66%.
    • 90'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Камальдин Сулемана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 89'
      Лопи Дион выиграл воздушное противоборство у Шека.
    • 89'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 88'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Мюинга Арно из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Реймс начинает контратаку
    • 86'
      Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Noah Holm
    • 86'
      Тактическая замена. Ито Дзюня уходит с поля и его заменяет Лопи Дион
    • 84'
      Команда Реймс забила решающий гол в последние минуты игры!
    • Описание гола
      84'
      Г О О О О О О Л - Фоларин Балогун из команды Реймс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 84'
      Манданда Стив плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 84'
      Реймс начинает контратаку
    • 84'
      Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Ренн делает атакующую замену.
    • 83'
      Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
    • Желтая карточка
      83'
      Рефери не любит споров - именно за это Фоларин Балогун сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 82'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      82'
      Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Реймс начинает контратаку
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Террье Мартен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 80'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 80'
      Матусива Азор успешно блокирует удар.
    • 80'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Ренн начинает контратаку
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 34%, Ренн: 66%.
    • 80'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Реймс начинает контратаку
    • 80'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 79'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      78'
      Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      78'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 78'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 78'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Ван Берген Митчелл.
    • Фол, нарушение
      77'
      Безумный фол. Мюинга Арно грубо играет против соперника. Пострадал Агбаду Эммануэль
    • 77'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 76'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 76'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Офсайд
      76'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 75'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Ренн: 65%.
    • 75'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 74'
      Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
    • 73'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 73'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      73'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Ренн контролирует мяч.
    • 71'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Реймс контролирует мяч.
    • 70'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 34%, Ренн: 66%.
    • 70'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia
    • 69'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Ренн начинает контратаку
    • 68'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Ренн контролирует мяч.
    • 67'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Мюинга Арно
    • 66'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Угловой
      66'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Ренн: 65%.
    • 65'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Мюинга Арно выиграл воздушное противоборство у Матусива Азор.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 64'
      Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Шека
    • 63'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
    • 62'
      Реймс контролирует мяч.
    • 62'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 62'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Ренн контролирует мяч.
    • 60'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Реймс начинает контратаку
    • 60'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Ренн: 65%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Флипс Алексис наказан за толчок Тэт Флавьен
    • 59'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ито Дзюня и попал в перекладину!
    • 59'
      Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Реймс начинает контратаку
    • 58'
      Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Ренн контролирует мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 57'
      Флипс Алексис не смог попасть в створ ударом издали
    • 57'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Лесли Угочукву успешно блокирует удар.
    • 57'
      Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 57'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Тэт Флавьен.
    • 56'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 56'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 55'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 34%, Ренн: 66%.
    • 55'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      53'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Манетси Маршал успешно блокирует удар.
    • 53'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      52'
      Флипс Алексис наказан за толчок Мелинг Биргер
    • 52'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Де Смет Тибо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 50'
      Ренн контролирует мяч.
    • 50'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Ренн: 65%.
    • 50'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      49'
      Докю Жереми из команды Ренн в офсайде
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 49'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фоке Томас
    • 48'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
    • 47'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Траоре Амари ошибается в защите.
    • 46'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Ренн: 65%.
    • 47'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ренн будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      47'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 46'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Буриго Бенжамен сделал ключевой пас для гола!
    • 46'
      Террье Мартен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О О Л - Теате Артур из команды Ренн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Теате Артур легко с этим справился!
    • 46'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 38%, Ренн: 62%.
    • 45'
      Ренн контролирует мяч.
    • 45'
      Реймс начинает контратаку
    • 45'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Ренн контролирует мяч.
    • 44'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Ренн начинает контратаку
    • 43'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      42'
      Буриго Бенжамен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      42'
      Назначен штрафной. Пострадал Зенели Арбер, его свалил Буриго Бенжамен.
    • 42'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Теате Артур.
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 38%, Ренн: 62%.
    • Офсайд
      39'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 37'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 36'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 35'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
    • 34'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Реймс контролирует мяч.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      33'
      Траоре Амари возвращается на поле.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 30'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 30'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Манетси Маршал выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 34%, Ренн: 66%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 30'
      Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.
    • 30'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Агбаду Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 29'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      29'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 28'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ренн начинает контратаку
    • 28'
      Агбаду Эммануэль ошибается в защите.
    • 28'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      27'
      Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
    • 27'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      26'
      Тэт Флавьен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 26'
      Фоларин Балогун успешно блокирует удар.
    • 26'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      26'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 26'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 26'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 38%, Ренн: 62%.
    • 24'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 22'
      Манетси Маршал сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Флипс Алексис забивает с правой ноги!
    • 22'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      21'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • Офсайд
      21'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 21'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 38%, Ренн: 62%.
    • Желтая карточка
      20'
      Ито Дзюня получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      20'
      Назначен штрафной. Пострадал Адриен Трюффер, его свалил Ито Дзюня.
    • 20'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
    • 19'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Матусива Азор.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • Фол, нарушение
      18'
      Адриен Трюффер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Манетси Маршал.
    • 17'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Реймс начинает контратаку
    • 16'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Теате Артур из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 15'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Ренн начинает контратаку
    • 15'
      Уормед Омари выиграл воздушное противоборство у Флипс Алексис.
    • 15'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 40%, Ренн: 60%.
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 14'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 12'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      11'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Манданда Стив ошибается в защите.
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Ренн: 42%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Агбаду Эммануэль из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Ито Дзюня сделал ключевой пас для гола!
    • 6'
      Флипс Алексис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Фоларин Балогун правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 6'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 75%, Ренн: 25%.
    • Угловой
      5'
      Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Уормед Омари успешно блокирует удар.
    • 5'
      Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Реймс начинает контратаку
    • 4'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Теате Артур ошибается в защите.
    • 4'
      Зенели Арбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 3'
      Шанс! Манетси Маршал из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 3'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      3'
      Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 3'
      Тэт Флавьен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 2'
      Зенели Арбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Реймс 11.9% (15)
    X 31.7% (40)
    Ренн 56.3% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 3:1 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 3:1 Ренн

    Исход игры
    Реймс
    11.9% (15)
    Ничья
    31.7% (40)
    Ренн
    56.3% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    33.3% (42)
    1:1 Ничья
    29.4% (37)
    0:1 Ренн
    11.1% (14)
    1:0 Реймс
    6.3% (8)
    1:3 Ренн
    4% (5)
    2:1 Реймс
    2.4% (3)
    0:2 Ренн
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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