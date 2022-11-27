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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Бетис
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 51
Бетис 33.3% (17)
X 54.9% (28)
Атлетик Б 11.8% (6)
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Атлетик Б
2.83
3.44
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бетис
Атлетик Б

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 8 (3) 0.57
Хуанми Мигель 2 0.14
Карвалью Вилльям 2 0.14
Фекир Набиль 1 0.07
Каналес Серхио 1 0.07
Родри Родриго 1 0.07
Круз Хуан 1 0.07
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 5 0.36
Уильямс Иньяки 5 0.36
Уильямс Нико 3 0.21
Беренгер Алекс 3 0.21
Сансет Ойян 3 (1) 0.21
Весга Микель 2 (1) 0.14
Гарсия Рауль 1 0.07
Вивиан Даниэль 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гонсалес Эдгар 3 1
Каналес Серхио 3 1
Карвалью Вилльям 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Силва Руи 2 0
Гидо Родригес 2 0
Акуоку Поль 2 0
Иглесиас Борха 0 1
Луис Фелипе 0 1
Энрике Луис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 1
Де Маркос Оскар 2 0
Юри Берчиче 2 0
Весга Микель 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Венседор Унай 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Гурусета Горка 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Саррага Ойер 1 0

Результаты матчей

Бетис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Атлетик Б
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
4
Бетис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
12
Бетис
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Атлетик Б
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

5
16

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
5
22%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
3
19%
5
22%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
23%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0
Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сестао - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Бургос - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Чивас Гвадалахара 2:0
Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Альсира - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0

Результаты матчей

Бетис
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бетис
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4.
Атлетико М
 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
13.
Альмерия
 Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14.
Жирона
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15.
Хетафе
 Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Сельта
 Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 9 - 26 11
20.
Эльче
 Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
11.
Жирона
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
12.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
13.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Атлетико М
 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Сельта
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17.
Кадис
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
12.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2022, осталось 2 дня 7 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 51
    Бетис 33.3% (17)
    X 54.9% (28)
    Атлетик Б 11.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетик Б
    2.83
    3.44
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Атлетик Б

    Исход игры
    Бетис
    34.7% (17)
    Ничья
    55.1% (27)
    Атлетик Б
    10.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.08% (13)
    Меньше
    72.92% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    55.1% (27)
    2:1 Бетис
    16.3% (8)
    1:0 Бетис
    12.2% (6)
    1:2 Атлетик Б
    10.2% (5)
    2:0 Бетис
    4.1% (2)
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    Бетис
    Атлетик Б
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