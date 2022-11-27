Тур: 15. Стадион: Бенито Вильямарин.
История личных встреч
Бетис
Атлетик Б
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|8 (3)
|0.57
|Хуанми Мигель
|2
|0.14
|Карвалью Вилльям
|2
|0.14
|Фекир Набиль
|1
|0.07
|Каналес Серхио
|1
|0.07
|Родри Родриго
|1
|0.07
|Круз Хуан
|1
|0.07
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|5
|0.36
|Уильямс Иньяки
|5
|0.36
|Уильямс Нико
|3
|0.21
|Беренгер Алекс
|3
|0.21
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.21
|Весга Микель
|2 (1)
|0.14
|Гарсия Рауль
|1
|0.07
|Вивиан Даниэль
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Муньяин Икер
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гонсалес Эдгар
|3
|1
|Каналес Серхио
|3
|1
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Иглесиас Борха
|0
|1
|Луис Фелипе
|0
|1
|Энрике Луис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|2
|1
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Саррага Ойер
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Атлетик Б
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
4
Бетис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
12
Бетис
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Атлетик Б
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
5
16
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
5
22%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
3
19%
5
22%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
23%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0
Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сестао - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Бургос - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Чивас Гвадалахара 2:0
Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Альсира - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0
Результаты матчей
Бетис
Атлетик Б
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бетис
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
35
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
68
212
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 26
|11
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|12.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Прогнозы на матч Бетис - Атлетик Б
Исход игры
Бетис
34.7% (17)
Ничья
55.1% (27)
Атлетик Б
10.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
27.08% (13)
Меньше
72.92% (35)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.1% (27)
2:1 Бетис
16.3% (8)
1:0 Бетис
12.2% (6)
1:2 Атлетик Б
10.2% (5)
2:0 Бетис
4.1% (2)
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