Тур: 16. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
45'
57'
60'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
11
Баркли
Росс
30
Самба
Брис
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
-
11 Опенда ЛоиПолузащитник
-
36 Remy Lascary
-
37 Nolan Bonte
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Ланс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.29
Среднее время на гол
75
315
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.6
Среднее время на гол
70
150
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
72
216
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|5 (3)
|0.31
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.25
|Пепе Николя
|4 (3)
|0.25
|Ремзи Аарон
|1
|0.06
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Вити Маттиа
|1
|0.06
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|7
|0.44
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.38
|Саид Уэсли
|5
|0.31
|Фофана Секо
|3 (1)
|0.19
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.06
|Мачадо Дейвер
|1
|0.06
|Дансо Кевин
|1
|0.06
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.06
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Брайан Джо
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|3
|1
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Дансо Кевин
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ланс
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
1
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
19
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Ланс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
6
32%
61-75
1
11%
5
26%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
15
27
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1
Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1
Ланс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1
Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0
Результаты матчей
Ницца
Ланс
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ницца
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
78
114
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|45 - 10
|44
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|26 - 10
|37
|3.
|4:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 23
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 20
|24
|9.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|13.
|0:4 Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|4:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 7
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|8.
|0:4 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|4:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|0:4 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Ланс
Исход игры
Ницца
30.2% (38)
Ничья
28.6% (36)
Ланс
41.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (33)
1:2 Ланс
23% (29)
2:1 Ницца
15.1% (19)
0:1 Ланс
10.3% (13)
1:0 Ницца
7.9% (10)
2:0 Ницца
2.4% (3)
0:2 Ланс
2.4% (3)
2:3 Ланс
1.6% (2)
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