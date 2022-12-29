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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ницца
0:0
Второй тайм: 71'
Ланс
0'
45' Желтая карточка
Саид Уэсли
60' Желтая карточка
Мачадо Дейвер

Ход матча

45'
 
Саид Уэсли
57'
 
Опенда Лои
Онана Жан
60'
 
Мачадо Дейвер
64'
 
Айдара Массадио
Медина Факундо
64'
 
Remy Lascary
Саид Уэсли

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 126
Ницца 30.2% (38)
X 28.6% (36)
Ланс 41.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Ланс
4.50
2.62
3.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
8
Росарио
Пабло
23
Лотомба
Жордан
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
11
Баркли
Росс
24
Лаборд
Гаэтан
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Онана
Жан
26
Абдул-Самед
Салис
7
Сотока
Флориан
8
Фофана
Секо
22
Саид
Уэсли
Ницца
3-4-2-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Ницца
Ланс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.29

Среднее время на гол

75
315

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.6

Среднее время на гол

70
150

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

72
216

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.31
Лаборд Гаэтан 4 0.25
Пепе Николя 4 (3) 0.25
Ремзи Аарон 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Вити Маттиа 1 0.06
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Будауи Хишем 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 7 0.44
Сотока Флориан 6 (1) 0.38
Саид Уэсли 5 0.31
Фофана Секо 3 (1) 0.19
Да Коста Давид Перейра 1 0.06
Мачадо Дейвер 1 0.06
Дансо Кевин 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Абдул-Самед Салис 1 0.06
Франковски Пшемыслав 0 0
Гради Жонатан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Бар Мельвен 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 3 1
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Дансо Кевин 3 0
Медина Факундо 3 0
Саид Уэсли 2 0
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Онана Жан 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0

Результаты матчей

Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ланс
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
1
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
19
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Ланс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
6
32%
61-75
1
11%
5
26%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

15
27
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1
Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1
Ланс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1
Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0

Результаты матчей

Ницца
Ланс

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ницца
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
3
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8
1
14
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 0:0 Заявка 16 11 4 1 26 - 10 37
3.
Марсель
 4:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 13 33
4.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 16 8 4 4 26 - 23 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
10.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
11.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
13.
Тулуза
 0:4 Заявка 16 4 4 8 20 - 31 16
14.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
15.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 4:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 7 19
5.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
8.
Тулуза
 0:4 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
11.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 4:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Ницца
 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 0:4 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
  • 67'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 66'
    Ланс начинает контратаку
  • 66'
    Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 66'
    Будауи Хишем из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 66'
    Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом
  • 65'
    Контроль мяча: Ницца: 42%, Ланс: 58%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 65'
    Баркли Росс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
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    • 61'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Ницца начинает контратаку
    • 60'
      Контроль мяча: Ницца: 40%, Ланс: 60%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Безумный фол. Мачадо Дейвер грубо играет против соперника. Пострадал Пепе Николя
    • Желтая карточка
      60'
      Мачадо Дейвер получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 57'
      Тактическая замена. Онана Жан уходит с поля и его заменяет Опенда Лои
    • 57'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      56'
      Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 55'
      Будауи Хишем нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Сотока Флориан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      55'
      Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 54'
      Онана Жан успешно блокирует удар.
    • 54'
      Росарио Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      54'
      Баркли Росс из команды Ницца подал угловой слева.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 53'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Бар Мельвен выиграл воздушное противоборство у Гради Жонатан.
    • 53'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 52'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      51'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс в офсайде
    • 50'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 35%, Ланс: 65%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Будауи Хишем
    • 50'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      49'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • Фол, нарушение
      49'
      Пепе Николя из команды Ницца фолит на Дансо Кевин, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 49'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 47'
      Фофана Секо из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      Медина Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Ланс начинает контратаку
    • 46'
      Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Ницца 30.2% (38)
    X 28.6% (36)
    Ланс 41.3% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Ланс
    4.50
    2.62
    3.58
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Ланс

    Исход игры
    Ницца
    30.2% (38)
    Ничья
    28.6% (36)
    Ланс
    41.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (33)
    1:2 Ланс
    23% (29)
    2:1 Ницца
    15.1% (19)
    0:1 Ланс
    10.3% (13)
    1:0 Ницца
    7.9% (10)
    2:0 Ницца
    2.4% (3)
    0:2 Ланс
    2.4% (3)
    2:3 Ланс
    1.6% (2)
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