Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Ланс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Саид Уэсли получил желтую карточку от судьи

45' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лотомба Жордан пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

45' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

39' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Ланс

37' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Абдул-Самед Салис . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

28' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

28' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Хорошую попытку сделал Пепе Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Ницца

10' Гради Жонатан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Хорошую попытку сделал Пепе Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Ницца

7' Франковски Пшемыслав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ницца

6' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лотомба Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ницца начинает с центра поля