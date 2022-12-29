Тур: 16. Стадион: Велодром. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
1:0
14' ГолРонжье Валентин
2:0
41' Гол в свои воротаНиколаесен Расмус
3:0
52' ГолКолашинац Сеад
4:0
62' ГолПайе Димитри
65' Желтая карточкаКлосс Жонатан
4:1
67' ПенальтиВан ден Бомен Бранко
Ход матча
14'
1:0
41'
52'
3:0
62'
4:0
65'
67'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
22
Гуйе
Папе
10
Пайе
Димитри
30
Дюпе
Максим
21
Ратао
Рафаэл
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 _Ylies Aradj
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Тулуза
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
32 матча
43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.1%
68.8%
3.1%
9 побед 22 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.69
1
Среднее время на гол
130
90
Всего голов
35
41
Голов в среднем за матч
1.09
1.28
Тотал матчей
2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
82
70
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|5
|0.31
|Суарес Луис III
|3
|0.19
|Тавареш Нуну
|3
|0.19
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.13
|Колашинац Сеад
|2
|0.13
|Жиго Самуэль
|2
|0.13
|Жерсон Сантос
|2
|0.13
|Клосс Жонатан
|1
|0.06
|Верету Жордан
|1
|0.06
|Гендузи Маттео
|1
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.06
|МБемба Шансель
|1
|0.06
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|Каборе Исса
|1
|0.06
|Бамба Дьенг
|1
|0.06
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Лопес Пау
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3
|0.19
|Даллинга Тийс
|3
|0.19
|Деягере Брехт
|3
|0.19
|Ратао Рафаэл
|3
|0.19
|Шаиби Фарес
|2
|0.13
|Спирингс Стейн
|2
|0.13
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.06
|Хили Рис
|1
|0.06
|Руо Антони
|1
|0.06
|Николаесен Расмус
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|Тавареш Нуну
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаесен Расмус
|3
|1
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Деягере Брехт
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
4
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тулуза
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
14
13
Марсель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тулуза
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
18
17
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
50%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
57%
3
21%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
43%
5
38%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Забито
26
19
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
4
15%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
8
31%
5
26%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
4
15%
1
5%
76-90
Пропущено
13
28
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
2
15%
4
14%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
3
11%
31-45
0
0%
9
32%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
6
46%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2
Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1
Тулуза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1
Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1
Результаты матчей
Марсель
Тулуза
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Марсель
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
87
510
411
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|45 - 10
|44
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|26 - 10
|37
|3.
|4:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 23
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 20
|24
|9.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|13.
|0:4 Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|4:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 7
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|8.
|0:4 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|4:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|0:4 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 4:1 Тулуза
Исход игры
Марсель
96.9% (125)
Ничья
3.1% (4)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
45.69% (53)
Нет
54.31% (63)
Популярный счёт
2:0 Марсель
35.7% (46)
2:1 Марсель
30.2% (39)
1:0 Марсель
11.6% (15)
3:1 Марсель
7.8% (10)
3:0 Марсель
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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