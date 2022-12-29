Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Christian Mawissa из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

43' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Г О О О О Л - Николаесен Расмус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

41' Николаесен Расмус плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

38' Удар от ворот произведет Марсель

38' Оооо... вот это был удар! Шаиби Фарес должен был забить с этой позиции.

38' Даллинга Тийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Деягере Брехт из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

35' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Тулуза

32' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

19' Christian Mawissa из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Пайе Димитри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Пайе Димитри пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

14' Г О О О О Л - Ронжье Валентин правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

13' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Марсель

10' Шаиби Фарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Силла Иссиага создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Тулуза

10' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Даллинга Тийс из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Санчес Алексис из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Тулуза начинает с центра поля