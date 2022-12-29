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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Марсель
6:1
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
13' Гол
Ронжье Валентин
2:0
41' Гол в свои ворота
Николаесен Расмус
3:0
52' Гол
Колашинац Сеад
4:0
62' Гол
Пайе Димитри
65' Желтая карточка
Клосс Жонатан
4:1
66' Пенальти
Ван ден Бомен Бранко
79' Желтая карточка
Мависса Кристиан
5:1
80' Пенальти
Юндер Дженгиз
82' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
6:1
82' Гол
Тавареш Нуну
90'+1

Ход матча

13'
Ронжье Валентин
(Жиго Самуэль)
1:0
41'
Николаесен Расмус
2:0
52'
Колашинац Сеад
(Гуйе Папе)
3:0
61'
Эрик-Бертран Байи
Жиго Самуэль
 
61'
Тавареш Нуну
Колашинац Сеад
 
62'
Пайе Димитри
(Клосс Жонатан)
4:0
63'
 
Онаиу Адо
Даллинга Тийс
63'
 
Бирманчевич Велько
Деягере Брехт
65'
Клосс Жонатан
 
66'
4:1
Ван ден Бомен Бранко
73'
 
Диарра Мусса
Силла Иссиага
73'
 
Абухляль Закария
Ратао Рафаэл
77'
Бамба Дьенг
Пайе Димитри
 
78'
Верету Жордан
Ронжье Валентин
 
78'
 
Беграуи Янис
Шаиби Фарес
79'
 
Мависса Кристиан
80'
Юндер Дженгиз
5:1
82'
 
Ван ден Бомен Бранко
82'
Тавареш Нуну
(Клосс Жонатан)
6:1
87'
Бен-Сегир Салим
Юндер Дженгиз
 

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Марсель 96.9% (125)
X 3.1% (4)
Тулуза 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
23
Колашинац
Сеад
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Папе
17
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
70
Санчес
Алексис
30
Дюпе
Максим
32
Мависса
Кристиан
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
28
Шаиби
Фарес
Марсель
3-4-2-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Тулуза

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

32 матча

43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.1%
68.8%
3.1%
9 побед 22 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:5
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:0
К
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:6
Л1
2:0
Л1
2:2
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
2:4
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
2:2
Л1
0:0
ТМС
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.69
1

Среднее время на гол

130
90

Всего голов

35
41

Голов в среднем за матч

1.09
1.28

Тотал матчей

2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.31
Тавареш Нуну 4 0.25
Суарес Луис III 3 0.19
Пайе Димитри 2 (1) 0.13
Колашинац Сеад 2 0.13
Жиго Самуэль 2 0.13
Жерсон Сантос 2 0.13
Клосс Жонатан 1 0.06
Верету Жордан 1 0.06
Гендузи Маттео 1 0.06
Гуйе Папе 1 0.06
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.06
МБемба Шансель 1 0.06
Ронжье Валентин 1 0.06
Каборе Исса 1 0.06
Бамба Дьенг 1 0.06
Бакамбу Седрик 0 0
Лопес Пау 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 0.19
Даллинга Тийс 3 0.19
Деягере Брехт 3 0.19
Ратао Рафаэл 3 0.19
Шаиби Фарес 2 0.13
Ван ден Бомен Бранко 2 (2) 0.13
Спирингс Стейн 2 0.13
Хили Рис 1 0.06
Руо Антони 1 0.06
Николаесен Расмус 0 0
Деслер Миккел 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Тавареш Нуну 4 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Санчес Алексис 1 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Папе 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Ван ден Бомен Бранко 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Деягере Брехт 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухляль Закария 2 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

Марсель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

4
6
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тулуза
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

14
13
Марсель
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Тулуза
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

18
19

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
3
38%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
22%
3
16%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
4
44%
5
26%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
43%
5
38%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
4
29%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
16%
2
10%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
8
26%
6
29%
31-45
6
19%
5
24%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
6
19%
1
5%
76-90

Пропущено

15
33
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
13%
5
15%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
3
20%
3
9%
31-45
0
0%
10
30%
46-60
3
20%
5
15%
61-75
6
40%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2
Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1
Тулуза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1
Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1

Результаты матчей

Марсель
Тулуза

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Марсель
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
2
6
2
7
3.5
1
7
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
1
7
3
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
5
11
5
11
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 Заявка 16 11 4 1 26 - 10 37
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 16 8 4 4 26 - 23 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
10.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
11.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
13.
Тулуза
 Заявка 16 4 4 8 21 - 33 16
14.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
15.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
11.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Контроль мяча: Марсель: 51%, Тулуза: 49%.
  • 90'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Тавареш Нуну из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Ахмаду Бамба Дьенг пробует нанести удар издали, но Максим Дупе ловит мяч
  • 88'
    Тавареш Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      82'
      Рефери не любит споров - именно за это Ван ден Бомен Бранко сейчас получил желтую
    • 82'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Марсель: 50%, Тулуза: 50%.
    • Описание гола
      80'
      'Г О О О О О Л - Юндер Дженгиз из команды Марсель забивает с пенальти! Он пробил левой. Максим Дупе был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Желтая карточка
      79'
      Christian Mawissa получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      79'
      ПЕНАЛЬТИ - Christian Mawissa из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг.
    • 79'
      Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Шаиби Фарес получил травму и заменен. Беграуи Янис выходит на поле.
    • 78'
      Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Верету Жордан
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Марсель 96.9% (125)
    X 3.1% (4)
    Тулуза 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 6:1 Тулуза

    Исход игры
    Марсель
    96.9% (125)
    Ничья
    3.1% (4)
    Тулуза
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    45.69% (53)
    Нет
    54.31% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    35.7% (46)
    2:1 Марсель
    30.2% (39)
    1:0 Марсель
    11.6% (15)
    3:1 Марсель
    7.8% (10)
    3:0 Марсель
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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