Тур: 15. Стадион: Ванда Метрополитано. Главный судья: Куадра Гильермо
0:0
Перерыв
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
10
Милья
Пере
18
Рохер
Марти
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Диас СерджиоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
18 Рохер МартиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
11 Моренте ТетеЗащитник
-
27 Солер КарлесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кокка МануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Эльче
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Среднее время на гол
37
56
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.2
0.2
Среднее время на гол
450
450
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
100
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|5
|0.33
|Мората Альваро
|5
|0.33
|Корреа Анхель
|3
|0.2
|Фелиш Жоау
|2
|0.13
|Де Пауль Родриго
|1
|0.07
|Карраско Янник
|1
|0.07
|Эрмосо Марио
|1
|0.07
|Льоренте Маркос
|1
|0.07
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|3 (1)
|0.2
|Понсе Эсекель
|2
|0.13
|Бое Лукас
|1
|0.07
|Кольядо Алекс
|1
|0.07
|Фернандес Хосан
|1
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Верду Гонсало
|1
|0.07
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Молина Науэль
|2
|1
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|5
|0
|Бое Лукас
|2
|1
|Бигас Педро
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эльче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Эльче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
10
2
Атлетико М
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Эльче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
8
44%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
2
40%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
57%
1
8%
76-90
Забито
19
11
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
21%
3
27%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
6
32%
1
9%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90
Пропущено
16
30
4 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
6
20%
16-30
1
6%
10
33%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
7
44%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0
Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3
Результаты матчей
Атлетико М
Эльче
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
68
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|14.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 26
|11
|20.
|0:0 Заявка
|15
|0
|5
|10
|10 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
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|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
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|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Эльче
Исход игры
Атлетико М
97.1% (135)
Ничья
2.2% (3)
Эльче
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.58% (37)
Меньше
69.42% (84)
Обе команды забьют
Да
16.53% (20)
Нет
83.47% (101)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
54.7% (76)
2:1 Атлетико М
12.2% (17)
3:0 Атлетико М
12.2% (17)
1:0 Атлетико М
5.8% (8)
3:1 Атлетико М
2.2% (3)
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