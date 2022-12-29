Мората уже третий раз падает в чужой штрафной после контакта с оппонентом, а судья вновь не фиксирует фол. Но если сейчас Верду и фолил, то перед штрафной площадью.

Это прямое удаление Верду за лишение соперника явной возможности забить гол.

А пенальти действительно нет, только штрафной, так как фол произошёл немного перед штрафной площадкой.

Удар Фелиша со штрафного был заблокирован, после чего Кондогбия дальним добиванием не попал в створ.

Свисток на перерыв. Нулевая ничья по итогам первого тайма. Что будет во второй половине встречи, для всех секрет. Но точно известно, что "Эльче" начнёт её вдесятером.

Жоау Фелиш подобрался к чужой штрафной и немного не попал в правый угол низовым ударом, чем, естественно, был расстроен.

Бигас сыграл головой в своей штрафной, прервав подачу соперника с левого фланга.

Теперь Савич подчищает недалеко от своей штрафной, отправляя мяч за боковую линию.

И вскоре угловой заработали футболисты "Эльче", ожидается подача с левого края.

Нет, не подача. Гости разыграли свой корнер, после чего последовал невысокий навес в штрафную уже с игры, который остановил Гризманн.

"Атлетико" также ничего интересного не добился в своей атаке. Голевых моментов нет пока в сегодняшней встрече.

"Эльче" снова получает право на угловой с левого фланга. Может, всё-таки состоится гол в раздевалку?

Вновь неудачно исполнили корнер гости, после чего не получилась контратака у "Атлетико", но хозяева обрели позиционный контроль над мячом.

Жоау Фелиш на чужой половине ударил сзади по ногам Гутьерресу - мелкий фол, без сомнений.

Мората на левом полуфланге не смог оторваться от соперника и сделал безадресный прострел, то есть вхолостую провели атаку "матрасники".

Карраско прострелил с левой стороны, и удар Мораты на ближней штанге пришёлся в сетку с внешней стороны. Это было очень близко к створу, но в том углу у "Эльче" стоял защитник.

Напомним, что у "Атлетико" в турнирной таблице не самое лучшее положение, учитывая амбиции этого клуба, поэтому подопечным Диего Симеоне требуется только победа.

Эрмосо на своей половине поля уронил Бое Лукаса, ожидается штрафной в исполнении гостей.

Ничем примечательным не запомнилась эта вылазка "Эльче" к чужим воротам, до опасности дело не дошло.

"Эльче" неплохо смотрится, атакует при возможности. Но мячом владеет всё-таки меньше - 43 процента игрового времени.

В ходе позиционной атаки гости довели мяч до своего вратаря, Бадия выбил его сильно далеко, и далее сфера досталась уже Облаку.

Мората не стал пытаться лезть в дриблинг и решился на удар с линии штрафной - левее створа.

Карраско подхватил мяч на левом полуфланге и исполнил обводящий удар мимо дальней штанги.

25' Хосе Хименес, возможно, сфолил сейчас в подкате против Лукаса Бое, но арбитр не стал свистеть нарушение.

24' Показали сейчас повтор чёткого и чистого подката на фланге в исполнении Жоау Фелиша, не забывающего отрабатывать в подобных ситуациях.

23' Клерк после углового у чужих ворот попробовал забить дальним ударом, однако немного не попал в левый угол.

22' Савич в середине поля далековато отпустил от себя мяч и вскоре мелко сфолил на Пере Милье.

21' Бадия играет на опережение после заброса из глубины и забирает мяч в руки прежде, чем его принял бы Мората.

20' Гризманн прорывался на ударную позицию по центру, однако защита "Эльче" всё-таки перекрыла ему дорогу на рандеву с Бадией.

20' Верду в своей штрафной поборолся с Моратой, оба они упали (сначала Альваро), судья не отреагировал.

19' Карраско на своём левом фланге сместился к линии штрафной и нанёс неопасный низовой удар в руки Бадии.

18' "Атлетико" контролирует мяч в середине поля без какого-либо продвижения вперёд. Скучная картина.

17' В среднем темпе проходит игра, пока ни о каких быстрых обменах атаками говорить не приходится.

16' Карраско впереди на левом фланге упустил-таки мяч за лицевую линию, когда давление на него оказывал Паласиос.

15' Теперь Бадии пришлось играть на опережение после заброса справа от Гризманна, чтобы не подпустить к мячу Морату, а чуть позже из не самой удобной позиции с подступов к штрафной наносил удар Жоау Фелиш - мяч финишировал в руках голкипера.

14' Была сейчас у "матрасников" вновь попытка вывести Морату один на один по центру, и опять проникающий пас был перехвачен защитой "Эльче".

13' Игра продолжается, медицинская помощь Яннику не потребовалась.

13' Карраско лежит на фланге в центральной части поля, в него недавно влетел Паласиос.

12' Клерк исполнил невысокую подачу с левофлангового углового, и первым на мяче был Мората, то есть ничего опасного у ворот хозяев не случилось.

11' В последнюю пару минут наблюдается такая тенденция, что "Эльче" больше держит мяч и идёт вперёд. Но для "матрасников" нормально обороняться против более слабых соперников.

10' Милья Пере созрел для дальнего удара, но мяч пролетел значительно выше створа, Облаку не пришлось творить сэйв в рамке.

9' Паласиос не совладал с мячом на правом фланге атаки и выпустил его в аут, который, соответственно, вбросят футболисты "Атлетико".

8' Верду совершил небольшой фол в центре поля, отправив на газон Морату, хотя мячом владел Гризманн.

7' Дело в том, что сейчас команды заново вкатываются в клубный сезон после чемпионата мира в Катаре, и в связи с этим возможен всплеск неожиданных результатов.

6' Вчера в чемпионате Франции была похожая ситуация: лидер "ПСЖ" принимал "Страсбург" и еле выиграл. "Атлетико" идёт в верхней части таблицы Примеры, а "Эльче" является аутсайдером.

5' Кстати, Антуан Гризманн сегодня появился на поле с ярко-розовой шевелюрой. Посмотрим, принесёт ли это ему результативные действия.

4' Центральные защитники "Эльче" не пропустили Морату в штрафную на свидание с вратарём под проникающий пас, но нарушения там не было, всё в рамках правил.

3' Слишком высокой получилась подача корнера у Гризманна, но сохранили хозяева мяч на противоположном фланге.

2' Прошла у "матрасников" атака левым флангом, и они заработали угловой после подачи.

1' Команда "Атлетико" вышла в красно-бело-синей форме, а "Эльче" играет в зелёном одеянии.