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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Эльче
Прогнозы 50
Атлетико М 98% (49)
X 2% (1)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Эльче
1.27
6.09
15.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Эльче

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:1
КК
3:0
КК
1:1
П
3:0
П
0:2
П
2:0
П
0:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.2
0.2

Среднее время на гол

450
450

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
100

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 5 0.36
Мората Альваро 5 0.36
Корреа Анхель 3 0.21
Фелиш Жоау 2 0.14
Де Пауль Родриго 1 0.07
Карраско Янник 1 0.07
Эрмосо Марио 1 0.07
Льоренте Маркос 1 0.07
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 3 (1) 0.21
Понсе Эсекель 2 0.14
Бое Лукас 1 0.07
Кольядо Алекс 1 0.07
Фернандес Хосан 1 0.07
Лирола Поль 1 0.07
Верду Гонсало 1 0.07
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Молина Науэль 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мората Альваро 3 0
Диего Симеоне 3 0
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 5 0
Бое Лукас 2 1
Бигас Педро 3 0
Маскарель Омар 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Верду Гонсало 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Диего Гонсалес VII 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Лирола Поль 1 0
Кина Домингуш 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эльче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Эльче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

10
2
Атлетико М
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Эльче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
8
44%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
2
40%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
57%
1
8%
76-90

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
21%
3
27%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
6
32%
1
9%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Пропущено

16
30
4 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
6
20%
16-30
1
6%
10
33%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
7
44%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0
Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3

Результаты матчей

Атлетико М
Эльче

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4.
Атлетико М
 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
13.
Альмерия
 Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14.
Жирона
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15.
Хетафе
 Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Сельта
 Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 9 - 26 11
20.
Эльче
 Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
11.
Жирона
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
12.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
13.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Атлетико М
 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Сельта
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17.
Кадис
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
12.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2022, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Атлетико М 98% (49)
    X 2% (1)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Эльче
    1.27
    6.09
    15.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Эльче

    Исход игры
    Атлетико М
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.09% (12)
    Меньше
    73.91% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    19.57% (9)
    Нет
    80.43% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    64.6% (31)
    2:1 Атлетико М
    14.6% (7)
    1:0 Атлетико М
    6.3% (3)
    3:0 Атлетико М
    6.3% (3)
    3:1 Атлетико М
    4.2% (2)
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    Атлетико М
    Эльче
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