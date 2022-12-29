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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Спортинг Л
1:0
Первый тайм: 11'
Пасуш де Феррейра
0'
1:0
3' Гол
Порро Педро

Ход матча

3'
Порро Педро
(Сантуш Нуну II)
1:0
Прогнозы 116
Спортинг Л 98.3% (114)
X 1.7% (2)
Пасуш де Феррейра 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Пасуш де Феррейра
7.80
8.68
20.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
28
Поте
84
Эссугу
Дариу
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
1
Алмейда
Жорди
3
Лима
Нуно
32
Флавио
Рамос
23
Феригра
Эрик
15
Дельгадо
Хуан
III
5
Антунеш
Виторину
16
Джало
Матшу
26
Пиреш
Руй
6
Холсгров
Джордан
7
Томас
Найджел
10
Гайтан
Николас
Спортинг Л
3-4-3
Пасуш де Феррейра
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Л
Пасуш де Феррейра

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.1%
19.2%
7.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

33 матча

72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
КЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.64
0.58

Среднее время на гол

140
155

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

1.42
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

63
95

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 6 (2) 0.46
Эдвардс Маркус 4 0.31
Сантуш Нуну II 4 0.31
Тринкан Франсишку 3 0.23
Морита Хидемаса 3 0.23
Рошинья Кошта 1 0.08
Порро Педро 1 0.08
Паулинью Жуан 1 0.08
Луис Матеус II 1 0.08
Сен-Жюст Джеремая 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.15
Буцке Адриан 2 0.15
Гайтан Николас 1 0.08
Томас Найджел 1 0.08
Джало Матшу 1 0.08
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 5 0
Порро Педро 3 1
Коатес Себастьян 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Поте 4 0
Матеус Рейс 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Адан Антонио 2 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Нету Луиш 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 7 1
Антунеш Виторину 4 1
Дельгадо Хуан III 5 0
Пиреш Руй 5 0
Лима Нуно 3 1
Буцке Адриан 2 1
Холсгров Джордан 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Зе Уилтон 1 1
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Феригра Эрик 1 0
Томас Найджел 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
12

Волевые поражения

9
1
Спортинг Л
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Пасуш де Феррейра
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
55%
3
23%
76-90

Забито

25
9
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
6
24%
1
11%
31-45
4
16%
3
33%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
4
16%
2
22%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
7
44%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Фаренсе 6:0
Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Пасуш де Феррейра

Точный счет

3:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
5
1
1.5
1
6
5
1
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
9
4
1.5
2
11
6
7
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Спортинг Л
 1:0 14 9 1 4 27 - 15 28
4.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 13 5 4 4 13 - 16 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
15.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
16.
Фамаликан
 13 3 2 8 11 - 18 11
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 14 0 2 12 7 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 1:0 7 6 0 1 17 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Шавиш
 6 1 4 1 6 - 5 7
15.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 1:0 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
17.
Фамаликан
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
Весь список
Прогнозы 116
Спортинг Л 98.3% (114)
X 1.7% (2)
Пасуш де Феррейра 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Пасуш де Феррейра
7.80
8.68
20.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра

Исход игры
Спортинг Л
98.3% (115)
Ничья
1.7% (2)
Пасуш де Феррейра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
16.96% (19)
Нет
83.04% (93)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.9% (56)
3:0 Спортинг Л
24.8% (29)
2:1 Спортинг Л
8.5% (10)
3:1 Спортинг Л
6.8% (8)
4:0 Спортинг Л
4.3% (5)
1:0 Спортинг Л
1.7% (2)
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Спортинг Л
Пасуш де Феррейра
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