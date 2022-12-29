Тур: 14. Стадион: Жозе Алваладе.
1:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
3'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Порро
Педро
28
Поте
84
Эссугу
Дариу
32
Флавио
Рамос
23
Феригра
Эрик
16
Джало
Матшу
26
Пиреш
Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
13 Arthur Sales
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Спортинг Л
Пасуш де Феррейра
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.1%
19.2%
7.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
33 матча
72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.64
0.58
Среднее время на гол
140
155
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
1.42
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
63
95
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|6 (2)
|0.46
|Эдвардс Маркус
|4
|0.31
|Сантуш Нуну II
|4
|0.31
|Тринкан Франсишку
|3
|0.23
|Морита Хидемаса
|3
|0.23
|Рошинья Кошта
|1
|0.08
|Порро Педро
|1
|0.08
|Паулинью Жуан
|1
|0.08
|Луис Матеус II
|1
|0.08
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.08
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.15
|Буцке Адриан
|2
|0.15
|Гайтан Николас
|1
|0.08
|Томас Найджел
|1
|0.08
|Джало Матшу
|1
|0.08
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Порро Педро
|3
|1
|Коатес Себастьян
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Матеус Рейс
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Адан Антонио
|2
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|7
|1
|Антунеш Виторину
|4
|1
|Дельгадо Хуан III
|5
|0
|Пиреш Руй
|5
|0
|Лима Нуно
|3
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Холсгров Джордан
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Зе Уилтон
|1
|1
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Феригра Эрик
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
9
1
Спортинг Л
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Пасуш де Феррейра
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
55%
3
23%
76-90
Забито
25
9
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
6
24%
1
11%
31-45
4
16%
3
33%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
4
16%
2
22%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
7
44%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Фаренсе 6:0
Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0
Результаты матчей
Спортинг Л
Пасуш де Феррейра
Точный счет
3:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
51
16
51
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
94
211
67
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|14
|10
|2
|2
|36 - 10
|32
|3.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|4.
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|15 - 11
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|7.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|8.
|14
|6
|1
|7
|13 - 16
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|15 - 24
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|0:1
|14
|0
|2
|12
|7 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|17 - 4
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Спортинг Л
98.3% (115)
Ничья
1.7% (2)
Пасуш де Феррейра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
16.96% (19)
Нет
83.04% (93)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.9% (56)
3:0 Спортинг Л
24.8% (29)
2:1 Спортинг Л
8.5% (10)
3:1 Спортинг Л
6.8% (8)
4:0 Спортинг Л
4.3% (5)
1:0 Спортинг Л
1.7% (2)
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