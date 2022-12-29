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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
1:0
3' Гол
Порро Педро
2:0
22' Гол
Сантуш Нуну II
24' Желтая карточка
Феригра Эрик
30' Желтая карточка
Гайтан Николас
3:0
45' Гол
Паулинью Жуан
67' Желтая карточка
Поте
77' Желтая карточка
Джало Матшу
82' Красная карточка
Эссугу Дариу
90' Желтая карточка
Холсгров Джордан
90'+5

Ход матча

3'
Порро Педро
(Сантуш Нуну II)
1:0
22'
Сантуш Нуну II
(Эдвардс Маркус)
2:0
24'
 
Феригра Эрик
30'
 
Гайтан Николас
45'
Паулинью Жуан
(Порро Педро)
3:0
63'
 
Буцке Адриан
Пиреш Руй
67'
Поте
 
71'
Кабрал Жоване
Эдвардс Маркус
 
71'
Артур Гомес
Сантуш Нуну II
 
74'
 
Зе Уилтон
Антунеш Виторину
74'
 
Arthur Sales
Томас Найджел
77'
 
Джало Матшу
79'
Rodrigo Ribeiro
Паулинью Жуан
 
79'
Фернандеш Матеуш
Поте
 
82'
Эссугу Дариу
 
85'
Александропулос Сотириос
Тринкан Франсишку
 
85'
 
Силва Хорхе
Джало Матшу
85'
 
Тома Бастьен
Гайтан Николас
90'
 
Холсгров Джордан
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Спортинг Л 98.3% (115)
X 1.7% (2)
Пасуш де Феррейра 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
28
Поте
84
Эссугу
Дариу
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
1
Алмейда
Жорди
3
Лима
Нуно
32
Флавио
Рамос
23
Феригра
Эрик
15
Дельгадо
Хуан
III
5
Антунеш
Виторину
16
Джало
Матшу
26
Пиреш
Руй
6
Холсгров
Джордан
7
Томас
Найджел
10
Гайтан
Николас
Спортинг Л
3-4-3
Пасуш де Феррейра
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Л
Пасуш де Феррейра

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.1%
19.2%
7.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

33 матча

72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
КЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.64
0.58

Среднее время на гол

140
155

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

1.42
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

63
95

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 6 (2) 0.43
Сантуш Нуну II 5 0.36
Эдвардс Маркус 4 0.29
Тринкан Франсишку 3 0.21
Морита Хидемаса 3 0.21
Порро Педро 2 0.14
Паулинью Жуан 2 0.14
Рошинья Кошта 1 0.07
Луис Матеус II 1 0.07
Сен-Жюст Джеремая 1 0.07
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.14
Буцке Адриан 2 0.14
Гайтан Николас 1 0.07
Томас Найджел 1 0.07
Джало Матшу 1 0.07
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поте 5 0
Угарте Мануэль 5 0
Порро Педро 3 1
Коатес Себастьян 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Матеус Рейс 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Адан Антонио 2 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 8 1
Антунеш Виторину 4 1
Дельгадо Хуан III 5 0
Пиреш Руй 5 0
Лима Нуно 3 1
Холсгров Джордан 4 0
Буцке Адриан 2 1
Ибрагим Аббас 3 0
Зе Уилтон 1 1
Феригра Эрик 2 0
Флавио Рамос 1 0
Гайтан Николас 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Томас Найджел 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
12

Волевые поражения

9
1
Спортинг Л
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Пасуш де Феррейра
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

18
5
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
20%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
3
17%
2
40%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
1
20%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
5
36%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
55%
3
23%
76-90

Забито

28
9
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
2
22%
16-30
7
25%
1
11%
31-45
4
14%
3
33%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
4
14%
2
22%
76-90

Пропущено

16
27
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
6%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
25%
7
26%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
7
44%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Фаренсе 6:0
Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Пасуш де Феррейра

Точный счет

3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
6
1
1.5
1
6
6
1
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
10
4
1.5
2
12
7
7
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
4.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 13 5 4 4 13 - 16 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 14 3 4 7 11 - 14 13
15.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
16.
Фамаликан
 13 3 2 8 11 - 18 11
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Шавиш
 6 1 4 1 6 - 5 7
15.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
17.
Фамаликан
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Спортинг Л 98.3% (115)
    X 1.7% (2)
    Пасуш де Феррейра 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Спортинг Л
    98.3% (115)
    Ничья
    1.7% (2)
    Пасуш де Феррейра
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    16.96% (19)
    Нет
    83.04% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    47.9% (56)
    3:0 Спортинг Л
    24.8% (29)
    2:1 Спортинг Л
    8.5% (10)
    3:1 Спортинг Л
    6.8% (8)
    4:0 Спортинг Л
    4.3% (5)
    1:0 Спортинг Л
    1.7% (2)
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