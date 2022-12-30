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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Хетафе
1:0
Второй тайм: 54'
Мальорка
0'
27' Желтая карточка
Мурики Ведат
42' Undefined phrase: football_event_
Дамиан Суарес
1:0
51' Гол
Майораль Борха

Ход матча

27'
 
Мурики Ведат
42'
Дамиан Суарес
 
51'
Майораль Борха
(Унал Энес)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 128
Хетафе 52.3% (67)
X 35.9% (46)
Мальорка 11.7% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Мальорка
3.70
3.00
4.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
15
Альдерете
Омар
22
Дамиан
Суарес
9
Порту
Кристиан
11
Аленья
Карлес
16
Альгобия
Анхель
5
Милья
Луис
10
Унал
Энес
19
Майораль
Борха
1
Райкович
Предраг
5
Руссо
Франко
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
16
Батталья
Родриго
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
Хетафе
5-3-2
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Хетафе
Мальорка

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ТМК
0:0
С
3:3
С
1:1
П
1:3
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
2:0
П
3:0
П
3:0
КК
0:1
КК
1:2
П
3:1
П
2:1
П
4:1
ПД
3:3
КК
2:1
КК
1:0

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.68
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

53
79

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.27
Аленья Карлес 2 0.13
Альварес Гастон 2 0.13
Дамиан Суарес 1 0.07
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Майораль Борха 1 0.07
Иглесиас Хуан 1 0.07
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 8 (2) 0.53
Кан-Ин Ли 2 0.13
Маффео Пабло 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Дьедью Амат 1 0.07
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 6 0
Дуарте Домингуш 5 0
Дьене Даконам 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Унал Энес 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Амави Жордан 1 1
Порту Кристиан 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Мата Хайме 2 0
Майораль Борха 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Альварес Гастон 0 1
Сория Давид 1 0
Альдерете Омар 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 6 0
Мурики Ведат 4 1
Батталья Родриго 5 0
Руис Иньиго 5 0
Родригес Даниэль 5 0
Вальент Мартин 5 0
Раильо Антонио 5 0
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Коста Хауме 4 0
Санчес Антонио 4 0
Кан-Ин Ли 4 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Баба Иддрису 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0

Результаты матчей

Хетафе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
2
Хетафе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

4
4
Хетафе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Мальорка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
26%
3
23%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
3
23%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3
Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4
Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0

Результаты матчей

Хетафе
Мальорка

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 0:1 Заявка 15 5 4 6 13 - 14 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 20 17
15.
Альмерия
 Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
16.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Сельта
 Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 9 - 26 11
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
13.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
15.
Мальорка
 0:1 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Сельта
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
17.
Кадис
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 1:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Атлетико М Эрмосо Марио 2 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Сория Давид из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 53'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 53'
    Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 52'
    Майораль Борха сделал ключевой пас для гола!
  • 51'
    Унал Энес сделал результативную передачу.
  • 51'
    Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 51'
    Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Хетафе 52.3% (67)
    X 35.9% (46)
    Мальорка 11.7% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Мальорка
    3.70
    3.00
    4.84
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 1:0 Мальорка онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Хетафе
    52.3% (67)
    Ничья
    35.9% (46)
    Мальорка
    11.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (30)
    Меньше
    74.36% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (38)
    1:0 Хетафе
    24.2% (31)
    2:1 Хетафе
    18% (23)
    0:1 Мальорка
    5.5% (7)
    2:0 Хетафе
    4.7% (6)
    1:2 Мальорка
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:3 Мальорка
    1.6% (2)
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    Хетафе
    Мальорка
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