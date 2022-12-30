Тур: 15. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 9755 Главный судья: Альберола Хавьер
0'
27' Желтая карточкаМурики Ведат
42' Undefined phrase: football_event_Дамиан Суарес
1:0
51' ГолМайораль Борха
2:0
78' ГолМайораль Борха
90'+5
Ход матча
27'
42'
51'
1:0
78'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Мальорка
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
22 матча
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.27
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.68
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
53
79
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.27
|Майораль Борха
|3
|0.2
|Аленья Карлес
|2
|0.13
|Альварес Гастон
|2
|0.13
|Дамиан Суарес
|1
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.07
|Иглесиас Хуан
|1
|0.07
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|8 (2)
|0.53
|Кан-Ин Ли
|2
|0.13
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|Раильо Антонио
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|1
|0.07
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|6
|0
|Дуарте Домингуш
|5
|0
|Дьене Даконам
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Унал Энес
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Порту Кристиан
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Альгобия Анхель
|2
|0
|Альварес Гастон
|0
|1
|Сория Давид
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Кике Санчес Флорес
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|6
|0
|Мурики Ведат
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Вальент Мартин
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Хавьер Агирре
|3
|1
|Коста Хауме
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Кан-Ин Ли
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
2
Хетафе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
4
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Мальорка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
26%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
1
5%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3
Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4
Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0
Результаты матчей
Хетафе
Мальорка
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
4 раза 50%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
510
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|1:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|17 - 22
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|1:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 27
|11
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|19.
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2 3
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Мальорка
Исход игры
Хетафе
52.3% (67)
Ничья
35.9% (46)
Мальорка
11.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
25.64% (30)
Меньше
74.36% (87)
Обе команды забьют
Да
58.12% (68)
Нет
41.88% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (38)
1:0 Хетафе
24.2% (31)
2:1 Хетафе
18% (23)
0:1 Мальорка
5.5% (7)
2:0 Хетафе
4.7% (6)
1:2 Мальорка
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:3 Мальорка
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!