Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Антонио Санчес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Удар от ворот произведет Хетафе

84' Оооо... вот это был удар! Анхель Луис должен был забить с этой позиции.

83' Дьедью Амат из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Хетафе

81' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хорошую попытку сделал Иглесиас Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет Хетафе

78' Г О О О О Л - Майораль Борха первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

78' Антонио Санчес ошибается в защите.

78' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Хетафе

76' Кан-Ин Ли не смог попасть в створ ударом издали

75' Порту Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Мальорка

71' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Хетафе

70' Тактическая замена. Копете Хосе уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

69' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Альдерете Омар нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

66' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сегодняшная посещаемость составляет 9755 болельщиков

60' Родригес Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Родригес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Хетафе

53' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

51' Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Аленья Карлес . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника